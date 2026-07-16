Home > उत्तर प्रदेश > UP: सात बच्चों की मां का बेटी के ससुर से बन गया अवैध संबंध, समधी लेकर हुआ फरार, महिला के पति से कहा- मेरा कुछ…

UP: सात बच्चों की मां का बेटी के ससुर से बन गया अवैध संबंध, समधी लेकर हुआ फरार, महिला के पति से कहा- मेरा कुछ…

Kaushambi News: महिला के पति ने आरोप लगाया है कि उसका समधी उसकी पत्नी को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया. उसका कहना है कि पत्नी के अचानक लापता होने के बाद उसने काफी तलाश की, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला.

By: Hasnain Alam | Published: July 16, 2026 10:55:26 PM IST

कौशांबी समधी समधन प्रेम प्रसंग
कौशांबी समधी समधन प्रेम प्रसंग


UP News: उत्तर प्रदेश के कौशांबी से एक चौंकाने वाला मामले सामने आया है. पूरा मामला कोखराज थाना क्षेत्र के एक गांव का है, जहां सात बच्चों की मां अपने ही समधी यानी बेटी के ससुर के साथ फरार हो गई. महिला की बेटी की शादी 3 महीने पहले ही हुई थी. बताया जा रहा है कि शख्स का अपने बेटे के ससुराल में आना-जाना था. इसी दौरान दोनों के बीच प्रेम संबंध बन गए.

महिला के पति ने आरोप लगाया है कि उसका समधी उसकी पत्नी को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया. उसका कहना है कि पत्नी के अचानक लापता होने के बाद उसने काफी तलाश की, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला.

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समधी पर लगाया गाली-गलौज का आरोप

इसके बाद जब उसने अपने समधी से संपर्क किया तो उसे कथित तौर पर गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी दी गई. इतना ही नहीं आरोपी ने यह भी कहा कि महिला अब उसके साथ पत्नी की तरह रह रही है.

पीड़ित इंद्रराज ने पुलिस को दी गई तहरीर में बताया कि 13 जुलाई की दोपहर करीब 2 बजे उसकी पत्नी अचानक घर से लापता हो गई. काफी तलाश के बाद भी जब उसका कोई पता नहीं चला तो उसे संदेह हुआ कि उसके समधी का इस मामले से संबंध हो सकता है.

उसने आरोप लगाया कि मंझनपुर कोतवाली क्षेत्र निवासी उसका समधी राकेश कुमार उसकी पत्नी को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया. उसने पुलिस को बताया कि घटना के बाद उसने कई बार आरोपी से संपर्क करने की कोशिश की.

जहां जाना है जाओ, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे’

पति का आरोप है कि जब उसने राकेश कुमार से पत्नी के बारे में पूछा तो उसने अभद्रता की. कथित तौर पर आरोपी ने गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी और कहा कि महिला अब उसके साथ पत्नी की तरह रह रही है. साथ ही यह भी कहा कि ‘जहां जाना है जाओ, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे.’

शिकायत मिलने के बाद कोखराज थाना पुलिस ने तहरीर के आधार पर महिला की गुमशुदगी दर्ज कर ली है. पुलिस महिला की तलाश में जुटी है और मामले से जुड़े सभी तथ्यों की जांच कर रही है. पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है और सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए आगे की कार्रवाई की जाएगी.

Tags: Kaushambi NewsUP News
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