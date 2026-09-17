UP News: मेले की ड्यूटी पर कतई मजे.. आगे लाइन में लगाई कुर्सी, बार-डासंर्स के ठुमकों में डूब गए 2 सिपाही; VIDEO ने मचा दिया हड़कंप!

Kaushambi Police Watching Bar Dancers Dancing in Fair: उत्तर प्रदेश के कौशांबी जिले से पुलिस विभाग को शर्मसार कर देने वाला एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां मेले में सुरक्षा के लिए तैनात दो पुलिसकर्मी अपनी ड्यूटी भूलकर बार डांसर्स के डांस का लुत्फ उठाते नजर आए. कड़ा धाम थाना क्षेत्र के हब्बु नगर गांव में बुधवार को एक मेले का आयोजन किया गया था, जिसमें रात के वक्त डांस प्रोग्राम का भी कार्यक्रम था. इस मेले की सुरक्षा और कानून-व्यवस्था संभालने के लिए पुलिस विभाग की तरफ से दो कांस्टेबल्स की ड्यूटी लगाई गई थी. इन दोनों सिपाहियों को जनता की सुरक्षा करनी थी और अपनी ड्यूटी मुस्तैदी से निभानी थी. लेकिन दोनों खाकीधारी अपनी जिम्मेदारी को ताक पर रखकर सबसे आगे कुर्सी डालकर आराम से बैठ गए और बार डांसर्स के ठुमकों का आनंद लेने लगे. किसी ने भीड़ में से उनका यह वीडियो अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया. जैसे ही यह वीडियो पुलिस के बड़े अधिकारियों के पास पहुंचा, महकमे में हड़कंप मच गया.

मेले की सुरक्षा छोड़ कुर्सियों पर बैठकर देखने लगे डांस

कौशांबी के हब्बु नगर गांव में लगे मेले में सुरक्षा के लिए पुलिसवालों की तैनाती इसलिए की जाती है कि वहां किसी तरह की अशांति न फैले और लोग सुरक्षित रहें. लेकिन जिन पुलिसकर्मियों को भेजा गया था, वे खुद ही अपनी ड्यूटी से गायब नजर आए. वायरल हो रहे वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि कॉन्स्टेबल राघवेंद्र तिवारी (जो देवीगंज चौकी पर तैनात हैं) और गोविंद राणा (जो हब्बू नगर चौकी पर तैनात हैं) अपने तय ड्यूटी पॉइंट पर मुस्तैद रहने के बजाय आगे की कतार में आराम से कुर्सी डालकर बैठे हुए हैं. वे अपनी वर्दी की गरिमा भूलकर बार डांसर्स के परफॉर्मेंस का लुत्फ उठाने में पूरी तरह मग्न थे.

किसी ने चुपके से बना लिया वीडियो, सोशल मीडिया पर मचा बवाल

जब ये दोनों खाकी वाले अपनी ड्यूटी छोड़कर खुलेआम डांस का मजा ले रहे थे, तभी वहां मौजूद किसी व्यक्ति ने उनकी इस हरकत का वीडियो अपने फोन में बना लिया. देखते ही देखते यह वीडियो सोशल मीडिया के अलग-अलग प्लेटफॉर्म्स पर आग की तरह फैल गया. वीडियो सामने आते ही लोगों ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाने शुरू कर दिए कि अगर रखवाले ही कानून और ड्यूटी की धज्जियां उड़ाएंगे, तो आम जनता की सुरक्षा कौन करेगा.

पुलिस महकमे में मचा हड़कंप, जांच के आदेश

वीडियो वायरल होने के बाद कौशाम्बी पुलिस महकमे में भूचाल आ गया. आनन-फानन में मामले की गंभीरता को अफसरों तक पहुंचाया गया. जब यह वीडियो कौशांबी के पुलिस अधीक्षक (SP) सत्यनारायण प्रजापत तक पहुंचा, तो उन्होंने मामले को बेहद गंभीरता से लिया. एसपी ने साफ तौर पर कहा कि वायरल वीडियो का संज्ञान ले लिया गया है और पूरे मामले की गहनता से जांच की जा रही है. जांच पूरी होने के बाद दोनों लापरवाह पुलिसकर्मियों के खिलाफ सख्त विभागीय कार्रवाई की जाएगी, ताकि भविष्य में कोई भी कर्मी अपनी ड्यूटी के प्रति ऐसी लापरवाही न दिखाए.

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