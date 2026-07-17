सरकारी स्कूल की क्लास में धारदार हथियार लेकर पहुंची शिक्षिका,अभिभावकों ने उठाए बच्चों की सुरक्षा पर सवाल; VIDEO  वायरल

Kaushambi Teacher Viral Video: उत्तर प्रदेश के कौशांबी जिले के एक सरकारी प्राथमिक विद्यालय से सामने आए वीडियो ने शिक्षा व्यवस्था पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में एक महिला शिक्षिका कक्षा के अंदर हाथों में चाकू और चापड़ जैसे धारदार हथियार लिए दिखाई दे रही हैं. बच्चों के सामने इस तरह का व्यवहार देखने के बाद अभिभावकों में भी चिंता बढ़ गई है. मामला सामने आते ही पुलिस और शिक्षा विभाग ने जांच शुरू कर दी है.

जानकारी के मुताबिक यह घटना कड़ा विकासखंड के प्राथमिक विद्यालय लुकिया की है. वायरल वीडियो में शिक्षिका बच्चों की क्लास के बीच दोनों हाथों में धारदार हथियार पकड़े नजर आती हैं. वीडियो में मौजूद बच्चे काफी डरे हुए दिखाई दे रहे हैं. वीडियो सोशल मीडिया पर फैलते ही स्थानीय लोगों ने भी स्कूल में बच्चों की सुरक्षा को लेकर सवाल उठाने शुरू कर दिए.

बच्चों ने लगाए डराने के आरोप

कुछ छात्रों का कहना है कि शिक्षिका पहले भी कई बार चाकू लेकर स्कूल आती थीं. एक छात्र ने आरोप लगाया कि मैडम हथियार दिखाकर बच्चों को डराती थीं. हालांकि इन दावों की जांच अभी की जा रही है.

शिक्षिका ने दी अपनी सफाई

वीडियो वायरल होने के बाद शिक्षिका ने कहा कि वह अपनी सुरक्षा के लिए चाकू और चापड़ साथ रखती हैं. उनका कहना है कि जिस तरह कुछ लोग लाइसेंसी हथियार रखते हैं, उसी तरह उन्हें भी अपनी सुरक्षा की चिंता रहती है. हालांकि उन्होंने यह नहीं बताया कि आखिर उन्हें किससे खतरा है.

मानसिक स्थिति को लेकर भी चर्चा

घटना के बाद स्थानीय स्तर पर यह भी चर्चा है कि शिक्षिका की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है. हालांकि अब तक किसी मेडिकल रिपोर्ट या सरकारी दस्तावेज में इसकी पुष्टि नहीं हुई है. जांच के दौरान शिक्षिका के पति ने भी अधिकारियों को बताया कि उनकी मानसिक स्थिति कुछ समय से ठीक नहीं चल रही है.

शिक्षा विभाग करेगा आगे की कार्रवाई