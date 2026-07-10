UP: रात के अंधेरे में बीमार प्रेमिका के कमरे में गया प्रेमी, घरवालों ने देख मार-मारकर उतार दिया मौत के घाट

Kaushambi Boyfriend Murder Case: उत्तर प्रदेश के कौशांबी के सदर थाना इलाके के महुआ खारा गांव में लव अफेयर से जुड़ी एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. अपनी बीमार गर्लफ्रेंड से मिलने गए 20 साल के लड़के को लड़की के घरवालों ने लाठियों से पीट-पीटकर मार डाला.

बीच-बचाव करने आई लड़की को भी बेरहमी से पीटा गया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई. पुलिस ने चार लोगों के खिलाफ मर्डर केस दर्ज कर दो आरोपियों को हिरासत में लिया है. बाकी आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए तीन टीमें बनाई गई हैं.

क्या है पूरा मामला?

DSP शिवांक सिंह ने बताया कि महुआ खारा गांव की 18 साल की लड़की का पिछले पांच साल से शिव प्रसाद (20) के साथ लव रिलेशनशिप था. शिव प्रसाद उसकी बड़ी बहन के जेठ का बेटा है, जिसकी शादी ओसा गांव में हुई थी. दोनों रिश्ते में मौसी-भतीजा थे. लड़की पिछले दो दिनों से बीमार थी और गुरुवार को एक प्राइवेट हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर घर लौटी थी. यह पता चलने पर शिव प्रसाद देर रात उससे मिलने उसके घर गया. लड़की के घरवालों ने उसे पीट-पीटकर मार डाला.

लड़के पर डंडों और दूसरी चीज़ों से हमला

बताया गया कि लड़का और लड़की घर पर बात कर रहे थे, तभी लड़की के घरवालों ने उन्हें देख लिया. लव अफेयर से पहले से ही गुस्साए घरवाले और भी गुस्से में आ गए और लड़के पर डंडों और दूसरी चीज़ों से हमला कर दिया. जब लड़की शिव प्रसाद को बचाने आई, तो उसे भी पीटा गया. हमले में दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए. घटना की जानकारी मिलने पर आस-पास के गांववाले और दोनों तरफ के परिवार वाले मौके पर पहुंचे. गंभीर रूप से घायल लड़के और लड़की को तुरंत जिला अस्पताल ले जाया गया. वहां डॉक्टरों ने शिव प्रसाद को मृत घोषित कर दिया, जबकि लड़की का इलाज चल रहा है. उसकी हालत नाजुक बताई जा रही है.

शुक्रवार सुबह मृतक के बड़े भाई गुरु प्रसाद ने सदर थाने में घटना की जानकारी दी. सूचना मिलने पर पुलिस और फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंची. पुलिस ने मौके का मुआयना किया, सबूत इकट्ठा किए और बॉडी को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. अधिकारियों ने घटना के बारे में जानकारी जुटाने के लिए परिवार वालों और गांववालों से पूछताछ की. शुरुआती पुलिस जांच में हत्या का मुख्य कारण लव अफेयर लग रहा है.

पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही

अधिकारियों के मुताबिक, युवक और युवती लंबे समय से रिलेशनशिप में थे, जिससे परिवार में गुस्सा है. पुलिस यह भी जांच कर रही है कि इस घटना में कितने लोग शामिल थे और हमला किन हालात में हुआ. DSP शिवांक सिंह ने बताया कि चार लोगों के खिलाफ हत्या और दूसरी संबंधित धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है. दो आरोपियों को हिरासत में लिया गया है और उनसे पूछताछ की जा रही है. बाकी आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस की तीन टीमें छापेमारी कर रही हैं. मामले की पूरी जांच जारी है.