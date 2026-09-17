Home > उत्तर प्रदेश > रात के अंधेरे में छुप-छुपकर मिलते थे प्रेमिका-प्रेमी, एक दिन हो गया कांड…पहले थाने ले जाना पड़ा, फिर मंदिर कराई में शादी!

रात के अंधेरे में छुप-छुपकर मिलते थे प्रेमिका-प्रेमी, एक दिन हो गया कांड…पहले थाने ले जाना पड़ा, फिर मंदिर कराई में शादी!

UP Couple Secret Meeting Gone Wrong Turned into Marriage: कौशांबी में देर रात छुपकर प्रेमिका से मिलने पहुंचे प्रेमी की ग्रामीणों ने जमकर पिटाई कर दी, लेकिन इसके बाद थाने में दोनों परिवारों की रजामंदी से उनकी अनोखी शादी करा दी गई.

By: Kajal Jain | Published: September 17, 2026 5:21:12 PM IST

Kaushambi Man Caught With Girlfriend Couple Secret Meeting Turned Temple Wedding Shocking Love Story
Kaushambi Man Caught With Girlfriend Couple Secret Meeting Turned Temple Wedding Shocking Love Story


UP Couple Secret Meeting Gone Wrong Turned into Marriage: उत्तर प्रदेश के कौशांबी जिले से एक ऐसी फिल्मी और हैरान करने वाली प्रेम कहानी सामने आई है, जिसे पढ़कर आपको किसी बॉलीवुड फिल्म की याद आ जाएगी. यह पूरा मामला पिपरी थाना क्षेत्र के शेरगढ़ गांव का है, जहां 20 साल का आकाश दिवाकर अपनी 19 साल की गर्लफ्रेंड सलोनी से मिलने रात के वक्त चुपके से उसके गांव पहुंचा था. दोनों पिछले करीब तीन साल से एक-दूसरे के साथ रिलेशनशिप में थे और परिवारों के डर से अक्सर छुप-छुपकर मिलते थे. लेकिन कहते हैं न कि प्यार छुपाए नहीं छुपता, उसी रात सलोनी के परिजनों ने दोनों को एक साथ रंगे हाथों पकड़ लिया. इसके बाद गुस्साए परिजनों ने न सिर्फ प्रेमी आकाश की जमकर पिटाई की, बल्कि पुलिस को भी सूचना दे दी. मौके पर पहुंची पुलिस आकाश को पकड़कर थाने ले आई, लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने सबको चौंका दिया.

कानूनी कार्रवाई की बजाय दोनों पक्षों के परिवारों ने समझदारी दिखाते हुए आपसी सहमति से रातों-रात इस प्रेमी जोड़े की शादी कराने का फैसला किया. अगले ही दिन दोनों परिवारों की मौजूदगी में टिलहापुर मोड़ के पास स्थित एक मंदिर में दोनों की धूमधाम से शादी करा दी गई, जिससे इस प्रेम कहानी का एक बेहद सुखद और अनोखा अंत हुआ.  

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छुपकर मिलना पड़ा भारी, घरवालों ने रंगे हाथों पकड़ा

आकाश और सलोनी के बीच पिछले तीन साल से प्रेम प्रसंग चल रहा था. अपने प्यार को परवान चढ़ाने के लिए वे अक्सर रात के सन्नाटे में चुपचाप मिलते थे. घटना वाली रात भी जब आकाश अपनी प्रेमिका से मिलने शेरगढ़ गांव पहुंचा, तो परिवार वालों को इसकी भनक लग गई. लड़की के परिजनों ने दोनों को एक साथ देख लिया और गुस्से में आकर आकाश की पिटाई कर डाली. मामला इतना बढ़ गया कि पुलिस को बीच-बचाव के लिए आना पड़ा और प्रेमी को थाने ले जाया गया.

थाने पहुंचते ही बदला मामला, शादी के फैसले में बदली नाराजगी

जब पुलिस आकाश को थाने ले आई, तो ऐसा लगा कि अब कानूनी पेंच में मामला फंस जाएगा. लेकिन पिपरी थाने के इंचार्ज चंद्र भूषण मौर्य और दोनों पक्षों के बुजुर्गों ने बैठकर इस पर गंभीरता से विचार किया. दोनों परिवारों ने सोचा कि पुलिस केस या कानूनी झमेले में पड़ने से बच्चों का भविष्य खराब हो सकता है. इसके बाद एक अनोखा और बड़ा फैसला लिया गया कि दोनों की नाराजगी को भुलाकर उनकी शादी करा दी जाए, ताकि समाज में भी इज्जत बनी रहे और बच्चों की जिंदगी संवर जाए.

मंदिर में गूंजे मंत्र, सात फेरे लेकर एक हुए प्रेमी-जोड़े

परिजनों की रजामंदी के बाद बिना कोई वक्त गंवाए अगले दिन टिलहापुर मोड़ के पास स्थित एक मंदिर में भव्य तैयारियां की गईं. दोनों परिवारों के लोग मंदिर पहुंचे और रीति-रिवाज के साथ आकाश और सलोनी की शादी संपन्न कराई गई. मंदिर से सामने आए दृश्यों में साफ देखा जा सकता है कि कैसे यह नया जोड़ा अपनी शादी की रस्मों में पूरे उत्साह के साथ हिस्सा ले रहा है. कभी जिस प्यार के दुश्मन घरवाले बने थे, वही अब पूरे आशीर्वाद के साथ उनके मिलन का जरिया बन गए.

पुलिस ने भी की सराहना, बिना किसी मुकदमे के खत्म हुआ विवाद

इस पूरे मामले पर पुलिस का कहना है कि दोनों में से किसी भी परिवार ने कोई कानूनी कार्रवाई या मुकदमा दर्ज कराने की इच्छा नहीं जताई. थानाध्यक्ष चंद्र भूषण मौर्य ने पुष्टि की कि दोनों परिवारों की रजामंदी से ही यह शादी हुई है. पुलिस के लिए भी यह एक राहत भरा अंत था, जहां बिना किसी बल प्रयोग या कोर्ट-कचहरी के चक्कर के एक उलझा हुआ पारिवारिक विवाद आपसी समझौते और प्यार की जीत के साथ हमेशा के लिए सुलझ गया.

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Tags: UP News
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