Home > उत्तर प्रदेश > Kaushambi LPG Tanker Accident: कौशांबी में आग का तांडव! गैस टैंकर में भीषण ब्लास्ट, ड्राइवर जिंदा जला, 5 लोग झुलसे

Kaushambi LPG Tanker Accident: कौशांबी में आग का तांडव! गैस टैंकर में भीषण ब्लास्ट, ड्राइवर जिंदा जला, 5 लोग झुलसे

Kaushambi LPG Tanker Accident: कौशांबी के कोखराज टोल प्लाजा के पास एलपीजी गैस से भरा टैंकर डिवाइडर से टकराने के बाद आग का गोला बन गया. हादसे में टैंकर चालक की जिंदा जलकर मौत हो गई, जबकि पांच लोग गंभीर रूप से झुलस गए. आग इतनी भीषण थी कि उसे बुझाने में चार घंटे लगे. मौके पर पहुंचे पुलिस और दमकल विभाग ने कड़ी मशक्कत के बाद हालात पर काबू पाया.

By: Ranjana Sharma | Published: June 26, 2026 6:55:25 PM IST

डिवाइडर से टकराया गैस टैंकर और फिर हुआ धमाका
डिवाइडर से टकराया गैस टैंकर और फिर हुआ धमाका


Kaushambi LPG Tanker Accident: उत्तर प्रदेश के कौशांबी जिले में शुक्रवार सुबह एक भीषण सड़क हादसे ने पूरे इलाके को दहला दिया. कोखराज टोल प्लाजा के पास एलपीजी गैस से भरा टैंकर अचानक अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गया. टक्कर इतनी जोरदार थी कि कुछ ही क्षणों में टैंकर आग की विकराल लपटों में घिर गया और देखते ही देखते पूरा इलाका काले धुएं से भर गया. प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक हादसे के तुरंत बाद जोरदार धमाका हुआ, जिसके बाद टोल प्लाजा और आसपास मौजूद लोगों में अफरा-तफरी मच गई. आग की भयावहता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उसे पूरी तरह काबू करने में पुलिस और दमकल विभाग को करीब चार घंटे का समय लग गया.

आग में जिंदा जला ड्राइवर

हादसे के समय टैंकर के केबिन में दो लोग मौजूद थे. आग लगते ही एक व्यक्ति ने किसी तरह बाहर कूदकर अपनी जान बचा ली, हालांकि वह गंभीर रूप से झुलस गया. वहीं दूसरा व्यक्ति केबिन में ही फंस गया और जिंदा जल गया. जब आग पर काबू पाया गया तो टैंकर के अंदर से एक व्यक्ति का कंकाल बरामद हुआ. माना जा रहा है कि वह टैंकर चालक था, जिसकी आग में दर्दनाक मौत हो गई.

You Might Be Interested In

टोल कर्मचारी भी आए चपेट में

इस हादसे में टोल प्लाजा पर मौजूद कुछ कर्मचारी भी आग और गर्म गैस की चपेट में आ गए. हादसे में कुल पांच लोग गंभीर रूप से झुलस गए हैं. सभी घायलों को तत्काल जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज जारी है.

चार घंटे तक चला रेस्क्यू ऑपरेशन

हादसे की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड, पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंच गए. पुलिस अधीक्षक सत्य नारायण प्रजापत ने भी घटनास्थल का निरीक्षण किया और राहत-बचाव कार्यों की निगरानी की. एलपीजी टैंकर में लगी आग लगातार फैल रही थी, जिससे आसपास के क्षेत्र में दहशत का माहौल बन गया. सुरक्षा के मद्देनजर इलाके को खाली कराया गया और यातायात भी प्रभावित रहा.

वीडियो में दिखीं भयावह लपटें

हादसे का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें टैंकर से उठती आग की ऊंची लपटें और आसमान में फैलता काला धुआं साफ देखा जा सकता है. वीडियो ने हादसे की भयावहता को और उजागर कर दिया है. प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि ऐसा मंजर उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था.

हादसे की जांच शुरू

प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, हादसा शुक्रवार सुबह करीब 6 बजे हुआ, जब एलपीजी टैंकर अनियंत्रित होकर टोल प्लाजा के पास डिवाइडर से टकरा गया. पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि टैंकर कैसे बेकाबू हुआ.

Tags: kaushambi lpg tanker accident
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

1 गिलास लौंग के पानी से मिलेंगे कमाल के फायदे!

June 26, 2026

अर्जून कपूर और मलाइका अरोड़ा की लव स्टोरी

June 26, 2026

क्या शहनाज गिल ने गुपचुप रचा ली शादी?

June 26, 2026

ज्यादा तेल-मसाले खाने से क्या होता है?

June 26, 2026

कौन से फल खाने से लीवर हेल्दी रहता है?

June 26, 2026

सोनाक्षी सिन्हा ने रोमांटिक अंदाज में मनाई एनिवर्सरी

June 25, 2026
Kaushambi LPG Tanker Accident: कौशांबी में आग का तांडव! गैस टैंकर में भीषण ब्लास्ट, ड्राइवर जिंदा जला, 5 लोग झुलसे

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Kaushambi LPG Tanker Accident: कौशांबी में आग का तांडव! गैस टैंकर में भीषण ब्लास्ट, ड्राइवर जिंदा जला, 5 लोग झुलसे
Kaushambi LPG Tanker Accident: कौशांबी में आग का तांडव! गैस टैंकर में भीषण ब्लास्ट, ड्राइवर जिंदा जला, 5 लोग झुलसे
Kaushambi LPG Tanker Accident: कौशांबी में आग का तांडव! गैस टैंकर में भीषण ब्लास्ट, ड्राइवर जिंदा जला, 5 लोग झुलसे
Kaushambi LPG Tanker Accident: कौशांबी में आग का तांडव! गैस टैंकर में भीषण ब्लास्ट, ड्राइवर जिंदा जला, 5 लोग झुलसे