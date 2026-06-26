Kaushambi LPG Tanker Accident: कौशांबी में आग का तांडव! गैस टैंकर में भीषण ब्लास्ट, ड्राइवर जिंदा जला, 5 लोग झुलसे

Kaushambi LPG Tanker Accident: उत्तर प्रदेश के कौशांबी जिले में शुक्रवार सुबह एक भीषण सड़क हादसे ने पूरे इलाके को दहला दिया. कोखराज टोल प्लाजा के पास एलपीजी गैस से भरा टैंकर अचानक अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गया. टक्कर इतनी जोरदार थी कि कुछ ही क्षणों में टैंकर आग की विकराल लपटों में घिर गया और देखते ही देखते पूरा इलाका काले धुएं से भर गया. प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक हादसे के तुरंत बाद जोरदार धमाका हुआ, जिसके बाद टोल प्लाजा और आसपास मौजूद लोगों में अफरा-तफरी मच गई. आग की भयावहता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उसे पूरी तरह काबू करने में पुलिस और दमकल विभाग को करीब चार घंटे का समय लग गया.

आग में जिंदा जला ड्राइवर

हादसे के समय टैंकर के केबिन में दो लोग मौजूद थे. आग लगते ही एक व्यक्ति ने किसी तरह बाहर कूदकर अपनी जान बचा ली, हालांकि वह गंभीर रूप से झुलस गया. वहीं दूसरा व्यक्ति केबिन में ही फंस गया और जिंदा जल गया. जब आग पर काबू पाया गया तो टैंकर के अंदर से एक व्यक्ति का कंकाल बरामद हुआ. माना जा रहा है कि वह टैंकर चालक था, जिसकी आग में दर्दनाक मौत हो गई.

टोल कर्मचारी भी आए चपेट में

इस हादसे में टोल प्लाजा पर मौजूद कुछ कर्मचारी भी आग और गर्म गैस की चपेट में आ गए. हादसे में कुल पांच लोग गंभीर रूप से झुलस गए हैं. सभी घायलों को तत्काल जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज जारी है.

चार घंटे तक चला रेस्क्यू ऑपरेशन

हादसे की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड, पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंच गए. पुलिस अधीक्षक सत्य नारायण प्रजापत ने भी घटनास्थल का निरीक्षण किया और राहत-बचाव कार्यों की निगरानी की. एलपीजी टैंकर में लगी आग लगातार फैल रही थी, जिससे आसपास के क्षेत्र में दहशत का माहौल बन गया. सुरक्षा के मद्देनजर इलाके को खाली कराया गया और यातायात भी प्रभावित रहा.

वीडियो में दिखीं भयावह लपटें

हादसे का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें टैंकर से उठती आग की ऊंची लपटें और आसमान में फैलता काला धुआं साफ देखा जा सकता है. वीडियो ने हादसे की भयावहता को और उजागर कर दिया है. प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि ऐसा मंजर उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था.

हादसे की जांच शुरू

प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, हादसा शुक्रवार सुबह करीब 6 बजे हुआ, जब एलपीजी टैंकर अनियंत्रित होकर टोल प्लाजा के पास डिवाइडर से टकरा गया. पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि टैंकर कैसे बेकाबू हुआ.