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Kaushambi Encounter: कौशांबी पटाखा फैक्टरी धमाके में मृतकों की संख्या बढ़ी, खत्म हो गया रेलवे कर्मी का पूरा परिवार, मुख्य आरोपी नौशाद का हुआ एनकाउंटर

Kaushambi Encounter: उत्तर प्रदेश के कौशांबी में पटाखा फैक्टरी विस्फोट में मृतकों की संख्या बढ़कर 11 हो गई है. तो वहीं, दूसरी तरफ पुलिस ने मुख्य आरोपी नौशाद अली को एनकाउंटर में गिरफ्तार कर लिया है.

By: Sohail Rahman | Published: September 1, 2026 9:52:41 AM IST

कौशांबी के पटाखा फैक्टरी मामले में मुख्य आरोपी को पुलिस ने एनकाउंटर में पकड़ा
कौशांबी के पटाखा फैक्टरी मामले में मुख्य आरोपी को पुलिस ने एनकाउंटर में पकड़ा


Kaushambi Encounter: उत्तर प्रदेश (UP News) में प्रयागराज और कौशांबी बॉर्डर पर कल यानी सोमवार (31 अगस्त, 2026) को पटाखा फैक्टरी में विस्फोट हो गया था. इस हादसे में फैक्टरी के आसपास के घरों में रहने वाले 8 बच्चों समेत 11 लोगों की मौत हो गई है. बताया जा रहा है कि रेलवे कर्मी का पूरा परिवार खत्म हो गया है. घर में सिर्फ एक बेटी जिंदा बची हैं.

पुलिस के मुताबिक, विस्फोट इतना भीषण था कि पूरी फैक्टरी जमींदोज हो गई. 100 मीटर के दायरे में बने 8 मकानों के क्षतिग्रस्त होने की खबर सामने आ रही है. दीवारों में 8 फीट लंगे और चौड़े छेद हो गए. 5-6 मकानों के पूरी तरह ठहने की खबर सामने आ रही है. धमाके से करीब 500 मीटर दूर प्रयागराज-कानपुर रेल मार्ग पर OHE (ओवरहेड इलेक्ट्रिक) लाइन प्रभावित हो गई. जिसकी वजह से कानपुर से प्रयागराज की ओर आने वाली ट्रेनों का संचालन करीब डेढ़ घंटे प्रभावित रहा. इंजीनियर्स ने मरम्मत कर लाइन को दोबारा चालू किया.

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पटाखा फैक्टरी के मालिक का हुआ एनकाउंटर

उत्तर प्रदेश के कौशांबी जिले में एक पटाखा फैक्टरी में धमाके के मामले में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है. मुख्य आरोपी नौशाद अली को पुलिस मुठभेड़ के बाद पकड़ा गया. बताया जा रहा है कि आरोपी के पैर में गोली लगी है. इस पूरे मामले पर डीएसपी चायल शिवांक सिंह का बयान सामने आया है. जिसमें उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि गोली लगने के बाद आरोपी को तुरंत इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया और अब पुलिस उससे पूछताछ कर रही है.



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पटाखा फैक्टरी में लगी थी आग

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह घटना कौशांबी जिले के पिपरी थाना क्षेत्र के महमतपुर मनौरी गांव में हुई. 31 अगस्त को पटाखा फैक्टरी में जबरदस्त धमाका हुआ था. जिसकी वजह से आग लग गई. इस घटना के सामने आने के बाद पूरे इलाके में अफरा-तफरी मच गई और 11 लोगों की मौत हो गई. घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक ने मुख्य आरोपी को पकड़ने के लिए तुरंत 4 अलग-अलग टीमों का गठन किया था.



पुलिस ने क्या कहा?

पुलिस मुठभेड़ के बाद आरोपी की गिरफ्तारी पर CO शिवांक सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि कल एक पटाखा फैक्टरी में आग लगने की घटना हुई. मुख्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीमों का गठन किया गया था. सुबह 4 बजे के करीब मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि घटना का मुख्य आरोपी भागने की फिराक में है. पुलिस ने तुरंत मौके पर पहुंच कर घेराबंदी की. आरोपी ने पुलिस पर फायरिंग की. पुलिस द्वारा जवाबी फायरिंग में अभियुक्त के पैर पर गोली लगी है. पूछताछ में उसने अपना नाम नौशाद बताया है. घायल का इलाज जारी है. अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी का प्रयास जारी है.

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Tags: home-hero-pos-1UP News
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