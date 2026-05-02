ब्लैकमेल और शोषण की कहानी: नशे में वीडियो बनाकर वायरल करने की धमकी, दो साल तक किया रेप

Rape Accused Arrested: उत्तर प्रदेश के कौशांबी जिले में पुलिस को शिकायत मिली कि लड़के ने कथित तौर पर प्रेमिका को नशीला पदार्थ खिलाकर उसका आपत्तिजनक वीडियो बनाया. इसके बाद वो दो साल तक उसे वीडियो वायरल करने की धमकी देकर ब्लैकमेल करता रहा. पीड़िता का कहना है कि उसने ब्लैकमेल कर पीड़िता का दो साल तक शोषण किया. वो वीडियो वायरल करने की बात कहते हुए पीड़िता से रेप करता रहा. जब महिला उससे इनकार करती तो, वो उसे पीटता था.

रिपोर्ट्स की मानें, तो आरोपी की पहचान संदीप के रूप में हुई है. उसने पीड़िता का रेप करते हुए आपत्तिजनक वीडियो बनाया. इसके बाद उसने उसे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया. मना करने पर वीडियो वायरल करने की धमकी देता था.

क्या है पूरा मामला

पुलिस ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि ये मामला करारी थाना क्षेत्र का है. एक महिला अपने परिवार वालों के साथ पुलिस के पास आई. उसने शिकायत दर्ज कराते हुए बताया कि महेवाघाट थाना इलाके का निवासी आरोपी संदीप कुमार पुत्र मुंशी लाल ने उसे कोल्ड ड्रिंक ऑफर की. उसने उसमें नशीला पदार्थ मिलाया था, जिसके बारे में पीड़िता को पता नहीं था. उसने नशे की हालत में उसके साथ रेप किया और वीडियो बनाया. इसके बाद वो आपत्तिजनक वीडियो की क्लिप वायरल करने की धमकी देकर कई बार रेप करता रहा.

डीएसपी ने दी जानकारी

डीएसपी मंझनपुर शिवांक सिंह ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि पीड़िता के शिकायत दर्ज कराने के बाद मुखबिर की सूचना पर आरोपी संदीप को गिरफ्तार कर लिया गया है. अग्रिम कार्रवाई करते हुए जांच शुरू कर दी गई है. आरोपी से पूछताछ की जा रही है. इसके बाद उसे जेल भेज दिया जाएगा.