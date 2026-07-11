'मम्मी बचा लो, ये मार डालेंगे'... लाइव कॉल पर चीखें सुन बदहवास हो गई मां, उधर लाड़ले का जिस्म नोंचते रहे गर्लफ्रेंड के घर वाले!

उत्तर प्रदेश के कौशांबी से एक भयावह घटना सामने आई है जहां अपनी बीमार गर्लफ्रेंड से मिलने पहुंचे एक युवक को प्रेमिका के घर वालों ने बेरहमी से पीट-पीटकर हत्या कर दी. गुस्साए परिजन युवक को देखते ही उस पर टूट पड़े और मार-मारकर लहूलुहान कर दिया. जैसे-तैसे पीड़ित ने अपनी मां को फोन पर पूरा घटनाक्रम बताया और जान बचाने की गुहार लगाता रहा लेकिन दरिंदों ने फोन फेंक दिया और प्रेमी को आधे घंटे तक पीटते रहे. फोन कटा नहीं था, मां अपने बेटे के साथ हो रही हैवानियत की चीख-पुकार सुन रही थी और कंपकंपाते हुए घटनास्थल पर पहुंची. सामने के नजारे ने माता-पिता की जैसे सांसें ही रोक दीं. सिर पर खून सवार किए प्रेमिका के घर वाले खून से लथपथ बेटे पर मारे जा रहे थे. मां ने बीचबचाव किया और उन पर कई बेरहम वार किए और बेटे को आंखों के सामने मौत के घाट उतार दिया. इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी डायल-112 पर पुलिस को दी जिसके बाद 2 आरोपियों को हिरासत में लेकर हत्या संबंधी मामलों में मुकदमा दर्ज किया गया है. पुलिस अभी-भी दो आरोपियों की तलाश कर रही है और मामले की सिरे से जांत की जा रही है.

फोन सुनते ही बदहवास हो गई मां

अर्जलीपुर निवासी मृत शिव प्रसाद गुरुवार देर रात 11.49 बजे अपने पिता रामबदन को कॉल करता है. देर रात फोन आता देख घर वाले परेशान हो जाते हैं. जैसे ही पिता फोन उठाते हैं, उनका बेटा शिव प्रसाद कराहते हुए स्वर में मां से बात कराने की अपील करता है. जैसे ही मां के हाथ में फोन आता है बेटा फूट-फूटकर रोने लगता है. पीछे से शोर-शराबे की आवाज आती है, मानो किसी को बुरी तरह से पीटा जा रहा हो. शिव प्रसाद अपनी मां से कहता है- मम्मी आकर बचा लो, बहुत मारे हैं अब मार डहिहैं… अपने बेटे के कराहते हुए स्वर सुन मां बदहवास हो जाती है और दौड़ते हुए जा पहुंचती है अपने बेटे की प्रेमिका के घर, जहां बेटे को आंखों के सामने बेरहमी से पीटा जा रहा है. बेटे के सिर और शरीर से खून बह रहा था. लेकिन हैवान रहम न खाते हुए लगातार कहर ढ़ाए जा रहे थे. जब मां ने दौड़कर बेटे को बचाने की कोशिश की तो मां की भी पिटाई की.

रिश्ते में मौसी-भतीजे थे प्रेमी-प्रेमिका?

दैनिक जागरण की रिपोर्ट के मुताबिक, प्रेमी-प्रेमिका रिश्ते में मौसी भतीजा थे. मंझनपुर कोतवाली क्षेत्र के महुआ खांड़ा गांव रहने वाली 20 वर्षीय युवती अपनी बहन के जेठ के 20 वर्षीय बेटे से प्यार करने लगी थी. दोनों के बीच पिछले 5 सालों से प्रेम संबंध थे. एक-दूसरे के प्रति आकर्षित हो रहे थे. घर वालों को दोनों के प्रेम संबंधों का पता था लेकिन समाज की मान-मर्यादा के चलते चुप रहे. पिछले 2 दिनों से युवती बीमार थी जिसका इलाज एक प्राइवेट अस्पताल में चला रहा था. 9 जुलाई, गुरुवार को ही युवती अस्पताल से डिस्चार्ज होकर घर लौटी थी कि प्रेमी शिव प्रसाद को रात को ही घर का धमका. दोनों को बातचीत करते देख घर वाले आग बबूला हो गए और लाठी-डंडे से युवक का बदल लहूलुहान कर दिया. मृतक के मामा गंगा प्रसाद ने बताया कि इनके भांजे पर धारदार हथियार से वार किए गए और उसकी जान ले ली.

अस्पताल जाते समय तोड़ा दम

शिव प्रसाद के फोन पर पिता रामबदन, उनके भाई गुरु प्रसाद, मां कुंती, गुरु प्रसाद की पत्नी व मृतक शिव प्रसाद का भाई संतलाल फटाफट प्रेमिका के घर पहुंचे. वहां पहुंचकर पुलिस को डायल 112 के जरिए शिकायत दी जिसके बाद पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया. तब तक शिव प्रसाद की सांसे चल रही थीं, एंबुलेंस को कॉल किया लेकिन किसी वजह से नहीं पहुंची तो परिजन बाइक पर बिठाकर अस्पताल ले जाने लगे. रास्ते में शिव प्रसाद ने दम तोड़ दिया.पुलिस ने युवती के पिता राकेश राजपूत, उसकी मां गेंदिया उर्फ सुशीला, भाई सचिन व दुर्गेश के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है जिसमें से भाई और पिता हिरासत में हैं.

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