Home > उत्तर प्रदेश > UP Crime news: कौशांबी में लूट का आरोपी पुलिस मुठभेड़ में घायल, पैर में लगी गोली, चोरी की बाइक और तमंचा बरामद

UP Crime news: कौशांबी में लूट का आरोपी पुलिस मुठभेड़ में घायल, पैर में लगी गोली, चोरी की बाइक और तमंचा बरामद

Kaushambi News, UP: यूपी के कौशाम्बी जिले में एक हफ्ते पहले महिला से हुई लूट के आरोपी से पुलिस और SOG की टीम से मुठभेड़ हुई है।

Published By: Srishti Sharma
Published: August 28, 2025 11:14:30 IST

Kaushambi News UP (कौशांबी में लूट का आरोपी पुलिस मुठभेड़ में घायल, पैर में लगी गोली, चोरी की बाइक और तमंचा बरामद)
Kaushambi News UP (कौशांबी में लूट का आरोपी पुलिस मुठभेड़ में घायल, पैर में लगी गोली, चोरी की बाइक और तमंचा बरामद)

राकेश सोनकर की रिपोर्ट, Kaushambi News, UP: यूपी के कौशाम्बी जिले में एक हफ्ते पहले महिला से हुई लूट के आरोपी से पुलिस और SOG की टीम से मुठभेड़ हुई है, मुठभेड़ के दौरान हुई फायरिंग में आरोपी के पैर गोली लगी है, आरोपी को पुलिस टीम ने घायल अवस्था में अरेस्ट किया है, घायल आरोपी को पुलिस ने जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया है जहा उसका इलाज चल रहा है।

परचून की दुकान से आरोपी डिब्बा लेकर भाग गया

घटना कोखराज थाना क्षेत्र के केशौवापुर मजरा बम्हरौली की है जहा 23 अगस्त को सूर्यभान सिंह पुत्र स्वर्गीय बद्री सिंह ने कोखराज थाना पुलिस को शिकायती पत्र देते हुए बताया कि उसकी पत्नी परचून की दुकान पर बैठी हुई थी, तभी सामान लेने के बहाने से युवक आया और गुटखा मांगा, पत्नी दुकान के पीछे रखा हुआ गुटखा लेने गई तो युवक ने उसकी पत्नी को धक्का देकर वहां पर रखा हुआ रुपयों और गहनों से भरा हुआ डिब्बा लेकर भाग गया, पुलिस ने सूर्यभान सिंह की तहरीर पर मामला दर्ज कर लिया और आरोपी की तलाश में जुटी हुई थी।

गणपति पंडाल के पीछे चल गए धारदार हथियार, लहूलुहान हुआ शख्स: मौके पर ही मौत

आरोपी ने किया पुलिस टीम पर फायर

गुरुवार की सुब

ह लगभग 5 बजे प्रकाश में आया आरोपी सुमित पासी पुत्र संतोष पासी निवासी मंदर थाना पुरामुफ्ती जनपद प्रयागराज को मुखबिर की सूचना पर थाना प्रभारी चंद्रभूषण मौर्य, एसओजी टीम विनय सिंह व थाना अध्यक्ष पिपरी सिद्धार्थ सिंह ने संयुक्त रूप से घेराबंदी कर रोकने व पकड़ने का प्रयास किया गया तो आरोपी ने पुलिस टीम पर फायर कर दिया

पुलिस टीम की आरोपी पर आत्म सुरक्षार्थ जवाबी फायरिंग

पुलिस टीम ने आत्म सुरक्षार्थ जवाबी फायरिंग की जिसमें आरोपी सुमित पासी के दाहिने पैर में गोली लगी है, जिसे तत्काल इलाज के लिए संयुक्त जिला अस्पताल मंझनपुर में भर्ती कराया गया है।सुमित एक शातिर किस्म का अपराधी है, जिस पर हत्या, लूट, वाहन चोरी आदि गंभीर अपराधों के करीब आधा दर्जन मामले विभिन्न थानों में दर्ज हैं।

पति ने बना डाली बच्चे पैदा करने की मशीन! 55 साल की उम्र में महिला ने दिया 17वें बच्चे को जन्म

Tags: UP Crime NewsUP News
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

मुगल सम्राट के अनसुने राज, जिन्हें सुनकर आपकी भी आँखें...

August 29, 2025

क्या आप भी बनाते हैं Aluminium के बरतनों में खाना,...

August 29, 2025

बारिश में मक्खियों से छुटकारा पाने के आसान नुस्खे

August 29, 2025

अपनी त्वचा से हटाए जलने व दाग धब्बो से निशान,...

August 29, 2025

कद्दू के बीज को खाने के 5 गजब के फायदे

August 28, 2025

बिना जिम, किए घटाना है वजन? तो ये 6-6-6 रूल...

August 28, 2025
UP Crime news: कौशांबी में लूट का आरोपी पुलिस मुठभेड़ में घायल, पैर में लगी गोली, चोरी की बाइक और तमंचा बरामद

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

UP Crime news: कौशांबी में लूट का आरोपी पुलिस मुठभेड़ में घायल, पैर में लगी गोली, चोरी की बाइक और तमंचा बरामद

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

UP Crime news: कौशांबी में लूट का आरोपी पुलिस मुठभेड़ में घायल, पैर में लगी गोली, चोरी की बाइक और तमंचा बरामद
UP Crime news: कौशांबी में लूट का आरोपी पुलिस मुठभेड़ में घायल, पैर में लगी गोली, चोरी की बाइक और तमंचा बरामद
UP Crime news: कौशांबी में लूट का आरोपी पुलिस मुठभेड़ में घायल, पैर में लगी गोली, चोरी की बाइक और तमंचा बरामद
UP Crime news: कौशांबी में लूट का आरोपी पुलिस मुठभेड़ में घायल, पैर में लगी गोली, चोरी की बाइक और तमंचा बरामद
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?