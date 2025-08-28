UP Crime news: कौशांबी में लूट का आरोपी पुलिस मुठभेड़ में घायल, पैर में लगी गोली, चोरी की बाइक और तमंचा बरामद

राकेश सोनकर की रिपोर्ट, Kaushambi News, UP: यूपी के कौशाम्बी जिले में एक हफ्ते पहले महिला से हुई लूट के आरोपी से पुलिस और SOG की टीम से मुठभेड़ हुई है, मुठभेड़ के दौरान हुई फायरिंग में आरोपी के पैर गोली लगी है, आरोपी को पुलिस टीम ने घायल अवस्था में अरेस्ट किया है, घायल आरोपी को पुलिस ने जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया है जहां उसका इलाज चल रहा है।

परचून की दुकान से आरोपी डिब्बा लेकर भाग गया

घटना कोखराज थाना क्षेत्र के केशौवापुर मजरा बम्हरौली की है जहा 23 अगस्त को सूर्यभान सिंह पुत्र स्वर्गीय बद्री सिंह ने कोखराज थाना पुलिस को शिकायती पत्र देते हुए बताया कि उसकी पत्नी परचून की दुकान पर बैठी हुई थी, तभी सामान लेने के बहाने से युवक आया और गुटखा मांगा, पत्नी दुकान के पीछे रखा हुआ गुटखा लेने गई तो युवक ने उसकी पत्नी को धक्का देकर वहां पर रखा हुआ रुपयों और गहनों से भरा हुआ डिब्बा लेकर भाग गया, पुलिस ने सूर्यभान सिंह की तहरीर पर मामला दर्ज कर लिया और आरोपी की तलाश में जुटी हुई थी।

आरोपी ने किया पुलिस टीम पर फायर

गुरुवार की सुब

ह लगभग 5 बजे प्रकाश में आया आरोपी सुमित पासी पुत्र संतोष पासी निवासी मंदर थाना पुरामुफ्ती जनपद प्रयागराज को मुखबिर की सूचना पर थाना प्रभारी चंद्रभूषण मौर्य, एसओजी टीम विनय सिंह व थाना अध्यक्ष पिपरी सिद्धार्थ सिंह ने संयुक्त रूप से घेराबंदी कर रोकने व पकड़ने का प्रयास किया गया तो आरोपी ने पुलिस टीम पर फायर कर दिया।

पुलिस टीम की आरोपी पर आत्म सुरक्षार्थ जवाबी फायरिंग

पुलिस टीम ने आत्म सुरक्षार्थ जवाबी फायरिंग की जिसमें आरोपी सुमित पासी के दाहिने पैर में गोली लगी है, जिसे तत्काल इलाज के लिए संयुक्त जिला अस्पताल मंझनपुर में भर्ती कराया गया है।सुमित एक शातिर किस्म का अपराधी है, जिस पर हत्या, लूट, वाहन चोरी आदि गंभीर अपराधों के करीब आधा दर्जन मामले विभिन्न थानों में दर्ज हैं।

