कथावाचक पवन देव महाराज कौन है? राम मंदिर दर्शन के बहाने महिला से किया रेप; पुलिस ने दर्ज की FIR

Pawan Dev Maharaj Case: यूपी के अयोध्या ज़िले के बिकापुर इलाके के धार्मिक कथावाचक पवन देव महाराज एक बार फिर चर्चा में हैं, इस बार किसी धार्मिक कार्यक्रम की वजह से नहीं, बल्कि उनके ख़िलाफ़ दर्ज एक गंभीर आपराधिक शिकायत के कारण.

दरअसल बिहार की एक महिला ने उन पर रेप, मारपीट, धमकी देने और लगभग ₹10 लाख के गहने हड़पने का आरोप लगाया है. महिला की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

कौन है पवन देव महाराज?

पवन देव महाराज अयोध्या ज़िले के बिकापुर कोतवाली इलाके के मलेथू कनक गांव के रहने वाले हैं. उन्होंने धार्मिक कथाओं और प्रवचनों के जरिए अपनी पहचान बनाई है. वे खुद को मशहूर कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर का शिष्य बताते हैं और पिछले कुछ सालों से उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में ऐसे कार्यक्रम करते आ रहे हैं.

धार्मिक गतिविधियों के अलावा, उन्हें 13 मई को करणी सेना का राष्ट्रीय प्रवक्ता नियुक्त किया गया था. तब से वे सामाजिक और धार्मिक मुद्दों पर अक्सर सार्वजनिक रूप से अपनी राय रखते रहे हैं. बताया जाता है कि उनके पिता, पंडित रमाकांत शास्त्री, एक कर्मकांडी ब्राह्मण (धार्मिक अनुष्ठान कराने वाले पुजारी) हैं और धार्मिक आयोजनों से जुड़े रहे हैं.

बिहार में एक धार्मिक प्रवचन के दौरान मुलाक़ात

शिकायत करने वाली महिला बिहार के सिवान ज़िले की रहने वाली है. वह शादीशुदा है और उसके दो बच्चे हैं. उसका आरोप है कि पवन देव महाराज से उसकी पहली मुलाक़ात 2023 में बिहार के चंपारण में आयोजित एक धार्मिक प्रवचन कार्यक्रम के दौरान हुई थी. महिला के अनुसार, कार्यक्रम के बाद उनके बीच बातचीत शुरू हुई और समय के साथ उनका संपर्क बढ़ता गया. उसका दावा है कि कथावाचक उसके लगातार संपर्क में रहे और उनके बीच नजदीकी रिश्ता बन गया.

राम मंदिर दर्शन के बहाने अयोध्या लाने का आरोप

महिला का आरोप है कि जुलाई 2025 में पवन देव महाराज उसे राम मंदिर के दर्शन कराने के बहाने अयोध्या लाए थे. उसका दावा है कि उसे VIP दर्शन का भरोसा दिलाया गया था. वह अपने बेटे के साथ अयोध्या पहुंची और कथावाचक के घर पर रुकी. उसने आगे आरोप लगाया कि घर पर रहने के दौरान, कथावाचक ने मौका मिलते ही उसके साथ रेप किया. जब उसने विरोध किया, तो उसने उससे शादी करने का वादा किया; इसलिए, उसने उस समय पुलिस में कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई.

मंदिर में शादी का दावा

महिला का कहना है कि बाद में दोनों ने 17 अगस्त, 2025 को अयोध्या के नाका हनुमानगढ़ी इलाके के एक मंदिर में शादी कर ली. इसके बाद, वह कथावाचक के घर रहने लगी. उसका दावा है कि इस दौरान वह गर्भवती हो गई. हालांकि, कुछ समय बाद उसे उसके मायके वापस भेज दिया गया. उसका आरोप है कि जब उसने विरोध किया, तो उसे कानूनी कार्रवाई और अन्य नतीजों की धमकी दी गई.

₹10 लाख के गहने हड़पने और मारपीट के आरोप

महिला का आरोप है कि जब वह अयोध्या आई थी, तो वह लाखों रुपये के गहने अपने साथ लाई थी ये गहने उसे उसके मायके और ससुराल, दोनों परिवारों से मिले थे. जब वह वापस लौटी, तो उसके ज़्यादातर गहने और कीमती सामान कथावाचक के पास ही रह गए. उसका दावा है कि बाद में पवन देव महाराज और उनके पिता रमाकांत शास्त्री उसके घर आए, जहां उनके बीच झगड़ा हुआ और मारपीट के साथ-साथ उसे जान से मारने की धमकी भी दी गई.

पुलिस ने मामला दर्ज किया

महिला की शिकायत के आधार पर बिकापुर कोतवाली पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले के सभी पहलुओं की जांच की जा रही है. उपलब्ध सबूतों, दस्तावेजों और दोनों पक्षों के बयानों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी. पुलिस ने इस मामले को संवेदनशील बताया है और कहा है कि तथ्यों की पुष्टि की जा रही है. आरोपों की सच्चाई और आगे की कार्रवाई का फैसला जांच पूरी होने के बाद ही किया जाएगा.