अब बनारसियों को नहीं लगानी होगी लंबी लाइन, काशी द्वार ‘गेट नंबर 4B’ से सीधे करें बाबा विश्वनाथ के दर्शन; जान लें प्रवेश का नियम

Kashi Vishwanath VIP Darshan: वाराणसी में रहने वाले लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है. अब काशीवासी ‘श्री काशी विश्वनाथ धाम’ में ‘काशी द्वार’ (गेट नंबर 4B) से VIP दर्शन कर सकेंगे. नई व्यवस्था के तहत स्थानीय निवासी केवल वैध पहचान पत्र (ID Proof) दिखाकर पूरे दिन विशेष प्रवेश सुविधा का लाभ उठा सकेंगे. हालांकि, बड़े पर्व और विशेष धार्मिक आयोजनों के दौरान यह सुविधा उपलब्ध नहीं रहेगी.

उत्तर प्रदेश सरकार की नई व्यवस्था के अनुसार, वाराणसी के स्थायी निवासी आधार कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र दिखाकर काशी द्वार (Gate 4B) से सीधे मंदिर में प्रवेश कर सकेंगे. इसका उद्देश्य स्थानीय श्रद्धालुओं को लंबी कतारों से राहत देना और दर्शन को अधिक सुविधाजनक बनाना है.

दर्शन का समय क्या रहेगा?

नई व्यवस्था के तहत काशीवासी सुबह 4:15 बजे से रात 10:45 बजे तक काशी द्वार के माध्यम से मंदिर में प्रवेश कर बाबा विश्वनाथ के दर्शन कर सकेंगे.

इन दिनों नहीं मिलेगी यह सुविधा

प्रशासन के अनुसार, महाशिवरात्रि, सावन, देव दीपावली, प्रमुख त्योहारों और विशेष धार्मिक आयोजनों के दौरान यह सुविधा अस्थायी रूप से बंद रहेगी. इन अवसरों पर मंदिर में श्रद्धालुओं की संख्या काफी अधिक होने के कारण भीड़ प्रबंधन को प्राथमिकता दी जाएगी.

क्यों लिया गया यह फैसला?

सरकार का उद्देश्य काशी के स्थानीय लोगों को नियमित रूप से बाबा विश्वनाथ के दर्शन का अवसर उपलब्ध कराना है. अक्सर भारी भीड़ के कारण स्थानीय श्रद्धालुओं को भी लंबे इंतजार का सामना करना पड़ता था. नई व्यवस्था से एक ओर स्थानीय लोगों को राहत मिलेगी, वहीं मंदिर में भीड़ प्रबंधन भी बेहतर हो सकेगा.

काशीवासियों ने जताई खुशी