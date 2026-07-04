काशी विश्वनाथ मंदिर के वीआईपी गेट पर हादसा,PAC जवान की बंदूक से अचानक चली गोली; छर्रे लगने से तीन लोग घायल

Varanasi News: वाराणसी स्थित काशी विश्वनाथ मंदिर में शुक्रवार सुबह एक बड़ा हादसा हो गया. मंदिर के वीआईपी प्रवेश द्वार पर सुरक्षा ड्यूटी के दौरान PAC जवान की बंदूक से अचानक गोली चल गई. गोली सीधे किसी व्यक्ति को नहीं लगी, लेकिन सड़क से उछले पत्थर और छर्रों की चपेट में आने से तीन लोग घायल हो गए. सभी घायलों को तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें छुट्टी दे दी गई.

जानकारी के अनुसार घटना काशी विश्वनाथ मंदिर के गेट नंबर 4B (वीआईपी गेट) के पास हुई. सुरक्षा व्यवस्था संभाल रहे PAC जवान की बंदूक से अचानक फायर हो गया, जिससे मौके पर मौजूद लोगों में अफरा-तफरी मच गई. हालांकि गोली किसी व्यक्ति को सीधे नहीं लगी.

सड़क से उछले छर्रों से घायल हुए तीन लोग

पुलिस के मुताबिक गोली सड़क पर लगी, जिसके बाद पत्थर और गिट्टियों के छोटे-छोटे टुकड़े उछलकर आसपास खड़े लोगों को जा लगे. इस हादसे में तीन लोग घायल हुए, जिनमें दो फूल विक्रेता भी शामिल हैं. घायलों के हाथ और पेट में मामूली चोटें आई हैं.

पुलिस ने क्या कहा?

अपर पुलिस आयुक्त ‘शिवहरि मीणा’ ने बताया कि सुबह भीड़ को नियंत्रित करने के दौरान PAC जवान से दुर्घटनावश फायर हो गया. फायरिंग का असर सड़क पर पड़ा, जिससे गिट्टियों के टुकड़े उछलकर पास मौजूद तीन फूल विक्रेताओं को लगे.उन्होंने बताया कि सभी घायलों को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां मेडिकल टीम ने उनका परीक्षण किया. किसी को गंभीर चोट नहीं आई और प्राथमिक उपचार के बाद सभी को डिस्चार्ज कर दिया गया.

हादसे की जांच शुरू