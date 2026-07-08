Home > उत्तर प्रदेश > Kashi Vishwanath Sawan 2026: काशी विश्वनाथ धाम में सावन की तैयारी पूरी, VIP पास बंद; जानिए श्रद्धालुओं के लिए क्या-क्या बदला?

Kashi Vishwanath Sawan 2026: काशी विश्वनाथ धाम में सावन की तैयारी पूरी, VIP पास बंद; जानिए श्रद्धालुओं के लिए क्या-क्या बदला?

Varanasi News: सावन का महीना शुरू होने से पहले श्री काशी विश्वनाथ धाम में लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने व्यापक तैयारियां पूरी कर ली हैं. इस बार पूरे सावन में वीआईपी और प्रोटोकॉल दर्शन पर रोक रहेगी.

By: Shivashakti Narayan Singh | Published: July 8, 2026 6:55:31 PM IST

काशी विश्वनाथ धाम में सावन की तैयारी पूरी
काशी विश्वनाथ धाम में सावन की तैयारी पूरी


Varanasi News: सावन का महीना शुरू होने से पहले श्री काशी विश्वनाथ धाम में लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने व्यापक तैयारियां पूरी कर ली हैं. इस बार पूरे सावन में वीआईपी और प्रोटोकॉल दर्शन पर रोक रहेगी. सभी श्रद्धालुओं को सामान्य कतार से ही दर्शन करने होंगे. सुरक्षा, भीड़ नियंत्रण और स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर भी कई अहम फैसले लिए गए हैं.
 
प्रशासन ने साफ कर दिया है कि सावन के पूरे महीने किसी भी तरह के VIP या प्रोटोकॉल दर्शन की सुविधा नहीं मिलेगी. चाहे कोई सिफारिश हो या विशेष पास, सभी भक्तों को सामान्य लाइन से ही बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने होंगे. अधिकारियों ने लोगों से अपील की है कि अगर कोई जल्दी दर्शन कराने के नाम पर पैसे मांगे, तो उसकी सूचना तुरंत प्रशासन को दें.

इन 7 रास्तों से मिलेगा मंदिर में प्रवेश

श्रद्धालुओं की भीड़ को व्यवस्थित रखने के लिए सात प्रवेश मार्ग तय किए गए हैं. इनमें
  •  गेट नंबर-4
  •  काशी द्वार मार्ग 4बी
  •  नंदू फारिया प्रवेश मार्ग
  •  सिल्को प्रवेश मार्ग
  •  ढुंढिराज प्रवेश मार्ग
  •  सरस्वती फाटक प्रवेश मार्ग
  •  भैरव द्वार (मंदिर घाट की ओर से)
इन मार्गों के जरिए श्रद्धालु मंदिर परिसर में प्रवेश कर सकेंगे.

ये सामान साथ लाने से बचें

भीड़ को देखते हुए इस बार भी निशुल्क बैगेज काउंटर संचालित नहीं होंगे. इसलिए मोबाइल फोन, कैमरा, स्मार्ट वॉच, पेन और अन्य प्रतिबंधित या कीमती सामान घर या होटल में ही छोड़कर आने की सलाह दी गई है.

घर बैठे भी कर सकेंगे बाबा के दर्शन

जो श्रद्धालु किसी कारणवश वाराणसी नहीं पहुंच पाएंगे, उनके लिए भी खास व्यवस्था की गई है. पूरे सावन में बाबा काशी विश्वनाथ के लाइव दर्शन मंदिर की आधिकारिक वेबसाइट, आधिकारिक यूट्यूब चैनल और टाटा स्काई के माध्यम से प्रसारित किए जाएंगे. इसी दौरान बाबा का पांच विशेष श्रृंगार भी किया जाएगा.

श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए खास इंतजाम

सावन में आने वाले भक्तों के लिए कई अतिरिक्त सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी. गोदौलिया से मैदागिन तक निशुल्क गोल्फ कार्ट और ई-रिक्शा चलाए जाएंगे. धाम परिसर में ठंडे पानी, ORS, मेडिकल कैंप और एयर कूलर की व्यवस्था भी रहेगी. इसके अलावा भीड़ को नियंत्रित करने के लिए बैरिकेडिंग मजबूत की जा रही है और सुरक्षा व्यवस्था भी बढ़ाई गई है.

खोया-पाया केंद्र भी बनाए गए

भीड़ के दौरान यदि कोई अपने परिजनों से बिछड़ जाए, तो उसकी मदद के लिए पांच स्थानों पर खोया-पाया केंद्र बनाए गए हैं. ये केंद्र शंकराचार्य चौक, गेट नंबर-1, गेट नंबर-2, गेट नंबर-4 और मंदिर घाट पर संचालित होंगे.

प्रशासन ने श्रद्धालुओं से की अपील

प्रशासन ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि यात्रा से पहले जरूरी दिशा-निर्देशों की जानकारी जरूर लें, निर्धारित प्रवेश मार्गों का ही उपयोग करें और अफवाहों या फर्जी VIP दर्शन के झांसे में न आएं. इससे सभी श्रद्धालुओं को सुरक्षित और सुगम दर्शन कराने में मदद मिलेगी.

Tags: Baba Vishwanathkashi vishwanathSawan 2026varanasi news
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