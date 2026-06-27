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भाई को बचाने में 2 सगी बहनों की गई जान! डूब रहे भाई को निकालने के लिए गहरे पानी में उतरी थीं बहनें, गंगा स्नान के दौरान हुआ हादसा

कासगंज में निर्जला एकादशी पर गंगा स्नान के दौरान दो सगी बहनों ने अपने डूब रहे भाई की जान बचाने के प्रयास में अपनी जान गंवा दी.

By: Shivangi Shukla | Published: June 27, 2026 11:53:14 AM IST

भाई को बचाने में 2 सगी बहनों की गई जान
भाई को बचाने में 2 सगी बहनों की गई जान


Kasganj, Uttar Pradesh: कासगंज में निर्जला एकादशी पर गंगा नहाने गए एक परिवार के साथ दिल दहला देने वाला हादसा हो गया. दरअसल, गंगा स्नान के दौरान दो सगी बहनों ने अपने डूब रहे भाई की जान बचाने के प्रयास में अपनी जान गंवा दी. 

दोनों बहनों ने गहरे पानी में डूब रहे भाई को तो सुरक्षित बाहर निकाल दिया, लेकिन स्वयं नदी के गहरे पानी का शिकार बन गयीं और गंगा में समा गईं.

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निर्जला एकादशी को हुआ हादसा 

कासगंज जिले के थाना सुन्नगढ़ी क्षेत्र के गांव मुजफ्फरनगर निवासी इंद्रपाल कश्यप के तीन बच्चे निर्जला एकादशी पर गंगा स्नान के लिए गए थे. 16 वर्षीय सलोनी, 14 वर्षीय कोमल और 12 वर्षीय शिवनेश तीनों भाई बहन सुबह गंगा के तट पर स्नान के लिए पहुंचे. स्नान के दौरान शिवनेश अचानक गहरे पानी में चला गया और डूबने लगा. 

भाई को डूबता देख दोनों बहनें उसे बचाने के लिए तुरंत गहरे पानी में कूद पड़ीं. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार दोनों बहनों ने बहादुरी से शिवनेश को गहरे पानी से निकालकर कम पानी वाले हिस्से तक पहुंचा दिया और भाई की जान बचा ली. हालांकि इस समय तक सलोनी और कोमल खुद गहरे पानी में फंस चुकी थीं. काफी प्रयास के बावजूद वे बाहर नहीं निकल सकीं और डूब गईं.

गंगा नदी से निकाले गए दोनों के शव 

दोनों बहनों के डूबते ही मौके पर अफरा-तफरी मच गई. गंगा के तट पर मौजूद लोगों और ग्रामीणों ने तुरंत दोनों बहनों की तलाश शुरू कर दी. काफी मशक्कत के बाद छोटी बहन कोमल को पानी से बाहर निकाला गया और पास के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सहावर ले जाया गया. इलाज के लिए मौजूद चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया. वहीं दूसरी ओर बड़ी बहन सलोनी की तलाश भी जारी थी. ग्रामीणों, प्रशासन और राहत दल की मदद से करीब साढ़े बारह बजे सलोनी का शव भी गंगा से बरामद कर लिया गया.

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