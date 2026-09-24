UP Crime: बड़ी बहन को बेहोश कर घर से ले गई जेवर-नकदी, प्रेमी को बुलाया और सुनसान खेत पर हो गया खौफनाक कांड!

Kasganj Murder Case Boyfriend Brutally Killed Girlfriend: उत्तर प्रदेश के कासगंज से एक बेहद सनसनीखेज और रोंगटे खड़े कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां अशोक नगर इलाके में एक ट्यूबवेल की छत पर युवती का नग्न और गला कटा शव मिलने से हड़कंप मच गया. पुलिस ने इस अंधे कत्ल की गुत्थी सुलझाते हुए मृतका के प्रेमी समेत चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है. यह मामला सिर्फ हत्या का नहीं है. कासगंज पुलिस ने चोरी, धोखा और जालसाजी की भी परतें खोली हैं, जिससे इलाके में सनसनी मच गई है.

प्रेमी ने ही रची थी खौफनाक साजिश

कासगंज पुलिस के मुताबिक, इस सनसनीखेज वारदात को किसी और ने नहीं बल्कि मृतका के प्रेमी समीर ने अपने तीन साथियों—अमित, अरशद और अरसलान के साथ मिलकर अंजाम दिया था. पूछताछ में सामने आया कि मृतका ने कुछ दिन पहले समीर को 8 हजार रुपये उधार दिए थे. इसके बाद से दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ीं. लड़की ने प्रेमी को यह भी बता दिया था कि उसके घर में बड़ी बहन की शादी (रोका) के लिए 3 लाख रुपये नकद और सोने-चांदी के जेवर रखे हैं. लालच में अंधे हो चुके प्रेमी ने उन पैसों और गहनों को हड़पने और रास्ते से हटाने के लिए अपनी ही प्रेमिका के कत्ल की खौफनाक साजिश रच डाली.

नशीला पदार्थ खिलाकर घर से लाई थी कैश और जेवर

मृतका के भाई ने पुलिस को बताया कि घटना की रात उस युवती ने अपनी बड़ी बहन को खाने में नशीला पदार्थ देकर बेहोश कर दिया था और कमरे का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया था. इसके बाद वह घर में रखे 1,35,100 रुपये नकद और सारे जेवर एक बैग में भरकर चुपचाप घर से निकल गई और अपने प्रेमी समीर के पास पहुंच गई. इसके बाद चारों आरोपी उसे फतेह सिंह के खेतों के पास एक सूने ट्यूबवेल पर ले गए, जहां पहले उसे दुपट्टे से गला घोंटकर बेहोश किया गया और फिर समीर ने चाकू से उसका गला रेतकर उसकी बेरहमी से हत्या कर दी.

सबूत मिटाने के लिए उतारे कपड़े और फोन जलाया

हत्या को अंजाम देने के बाद शातिरों ने पुलिस और कानून को चकमा देने के लिए सबूत मिटाने की घिनौनी कोशिश की. आरोपियों ने मृतका के कपड़े और चप्पलें उतार दीं और उसके मोबाइल का सिम कार्ड निकालकर बैग समेत आग के हवाले कर दिया, जिसे बाद में पुलिस ने झाड़ियों से बरामद भी कर लिया. हालांकि, हत्या के तुरंत बाद जब वे लाश को जलाने की फिराक में थे, तभी अचानक वहां से गुजर रही एक कार की हेडलाइट उन पर पड़ी, जिससे डरकर वे शव को वहीं ट्यूबवेल की छत पर छोड़कर फरार हो गए.

कोतवाली कासंगज पुलिस एवं एसओजी की संयुक्त टीम द्वारा किशोरी की हत्या की घटना का 24 घंटे के अन्दर सफल अनावरण करते हुए 04 अभियुक्तों को मय 01,35,100/- रु0, ज्वैलरी एवं मृतका का मोबाइल फोन व आलाकत्ल चाकू बरामदगी के साथ गिरफ्तार किये जाने के सम्बन्ध में पुलिस अधीक्षक कासगंज श्री… pic.twitter.com/KO9qXvaKQj — KASGANJ POLICE (@kasganjpolice) September 24, 2026

पुलिस ने चारों आरोपियों को किया गिरफ्तार

इस खौफनाक हत्याकांड का खुलासा करते हुए कासगंज के एसपी अपर्णा सिंह (या ओ.पी. सिंह) ने बताया कि पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी समीर और उसके तीनों साथियों को धर दबोचा है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हालांकि दुष्कर्म की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन पुलिस ने लूट, हत्या और सबूत मिटाने की गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज कर सभी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है. इस जघन्य अपराध ने हर किसी को झकझोर कर रख दिया है.

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