Home > उत्तर प्रदेश > चेहरे पर पोती कालिख, जूते-चप्पलों की माला पहना बेरहमी से पीटा… यूपी में बुजुर्ग के साथ तालिबानी सजा

चेहरे पर पोती कालिख, जूते-चप्पलों की माला पहना बेरहमी से पीटा… यूपी में बुजुर्ग के साथ तालिबानी सजा

Kasganj Elderly Man Assaulted: कासगंज में  गांव वालों ने एक 60 साल के आदमी को आधा नंगा किया, जूते-चप्पलों की माला पहनाई और उसका चेहरा काला किया, बल्कि उसे बेरहमी से पीटा और पूरे गांव में घुमाया.

By: Shristi S | Published: June 22, 2026 11:20:16 PM IST

यूपी में बुजुर्ग के चेहरे पर कालिख पोत, जूते-चप्पलों की माला पहना बेरहमी से पीटा
यूपी में बुजुर्ग के चेहरे पर कालिख पोत, जूते-चप्पलों की माला पहना बेरहमी से पीटा


UP Elderly Man Assaulted: यूपी के कासगंज जिले से एक सनसनीखेज घटना सामने आई है, जिसने कानून-व्यवस्था और इंसानियत को तार-तार कर दिया है. सोरों थाना इलाके के एक गांव में भीड़ का भयानक और अमानवीय चेहरा देखने को मिला. गांव वालों ने न सिर्फ एक 60 साल के आदमी को आधा नंगा किया, जूते-चप्पलों की माला पहनाई और उसका चेहरा काला किया, बल्कि उसे बेरहमी से पीटा और पूरे गांव में घुमाया.

मामला तब और बिगड़ गया जब भीड़ ने आदमी का सिर पकड़कर बार-बार पेड़ से पटका. इस भयानक घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिससे इलाके में दहशत फैल गई. घटना सोरों थाना इलाके के नगला पलटू गांव में हुई. यह सजा किसी तालिबानी से कम नहीं लग रही.

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क्या है पूरा मामला?

खबरों के मुताबिक, गांव वालों ने 60 साल के रामविलास पर गांव की महिलाओं और लड़कियों पर अक्सर भद्दे कमेंट करने और गाली-गलौज करने का आरोप लगाया. इस हरकत से महिलाओं के परिवार और कुछ स्थानीय गांव वाले भड़क गए, जिससे उन्होंने कानून अपने हाथ में ले लिया. सज़ा के नाम पर एक बुज़ुर्ग आदमी को बंधक बनाया गया और फिर शुरू हुआ टॉर्चर का ऐसा दौर जिसने न सिर्फ़ पूरे समाज को शर्मसार किया बल्कि लॉ एंड ऑर्डर को भी खतरे में डाल दिया.

गुंडों ने न सिर्फ़ बुज़ुर्ग आदमी के साथ मारपीट की बल्कि पूरी अमानवीय घटना का वीडियो भी बनाया. जब वीडियो तेज़ी से सोशल मीडिया पर वायरल हुआ और सीनियर पुलिस अधिकारियों तक पहुंचा, तो डिपार्टमेंट ने एक्शन लिया. सोरों थाने की पुलिस भारी फोर्स के साथ तुरंत मौके पर पहुंची, पीड़ित को भीड़ से बचाया और मामले की जांच शुरू की.

केस दर्ज, तीन आरोपी हिरासत में

पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया. पीड़ित रामविलास की शिकायत के आधार पर पुलिस ने गांव के गुंडों के खिलाफ़ गंभीर धाराओं में केस दर्ज कर लिया है. पूरी घटना के बारे में कासगंज CO सदर ज़ोन चौहान ने बताया कि सोरों इलाके के नगला पलटू गांव में स्थानीय लोगों द्वारा एक आदमी के साथ अभद्र और अमानवीय व्यवहार किए जाने की रिपोर्ट मिली थी.

जांच में पता चला कि जिस बुज़ुर्ग आदमी के साथ बुरा बर्ताव हुआ था, उसने गांव की कुछ औरतों के बारे में गंदी बातें की थीं. औरतों के गुस्साए परिवार वालों ने उसके चेहरे पर कालिख पोत दी, उसे पीटा और पूरे गांव में घुमाया. पीड़ित की शिकायत पर केस दर्ज कर लिया गया है और तीनों आरोपियों को हिरासत में लेने के लिए कानूनी कार्रवाई चल रही है.

Tags: crimekasganjuttar pradesh
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