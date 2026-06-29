अचानक नीचे आने लगा प्लेन, देखते ही देखते खेत में हुआ क्रैश… कासगंज में बड़ा हादसा, महिला पायलट बुरी तरह घायल

Kasganj Plane Crash: उत्तर प्रदेश के कासंगज में सोमवार को ज़िला हेडक्वार्टर पर पुलिस लाइन के पास उस समय हंगामा मच गया जब अलीगढ़ एयरपोर्ट से ट्रेनिंग फ़्लाइट पर उड़ान भर रहा एक टू-सीटर ट्रेनिंग एयरक्राफ़्ट अचानक एक खेत में क्रैश हो गया.

क्रैश की खबर मिलते ही आस-पास के इलाके में अफरा-तफरी मच गई और बड़ी संख्या में लोग मौके पर पहुंच गए. प्लेन को महिला पायलट कायनात खान उड़ा रही थीं, जो कि गंभीर तौर से घायल है.

कैसे हुआ हादसा?

शुरुआती जानकारी के मुताबिक, शाम करीब 4 बजे के आस पास एयरक्राफ़्ट गिरते समय हाई-टेंशन बिजली की लाइन से टकरा गया, जिससे बिजली का केबल टूट गया. हादसे में एयरक्राफ़्ट को काफ़ी नुकसान हुआ है, सूचना मिलने पर पुलिस और एडमिनिस्ट्रेटिव अधिकारी तुरंत मौके पर पहुंचे और बचाव और राहत का काम शुरू किया.

हादसे के बाद पुलिस ने इलाके को घेर लिया. एडमिनिस्ट्रेशन, बिजली डिपार्टमेंट और दूसरी संबंधित एजेंसियों की टीमें भी पहुंच गईं. हाई-टेंशन लाइन टूटी होने की वजह से आगे कोई हादसा न हो, इसके लिए आस-पास के इलाके में सिक्योरिटी कड़ी कर दी गई है.

कायनात खान हादसे में गंभीर रूप से जख्मी

निर्माणाधीन बरेली-मथुरा हाईवे के किनारे पुलिस लाइन के पीछे तकनीकी खराबी के कारण एक प्रशिक्षु एयरक्राफ्ट सोमवार शाम चार बजे क्रेश होकर गिर गया. विमान को महिला पायलट 27 वर्षीय कायनात खान पुत्री कादरखान निवासी मुबई उड़ा रही थी. जो गंभीर रूप से जख्मी हुई है. उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है. एयरक्राफ्ट क्रेश होने की घटना के बाद जिले के कई अधिकारी और पुलिस फोर्स मौके पर पहुंच गया. यह बताया जा रहा है कि इस विमान ने अलीगढ़ स्थित धनीपुर हवाई पट्टी से उड़ान भरी थी। यह चेतक अविएशन कंपनी का प्लेन है.

क्रैश के कारणों की जांच

चश्मदीदों के मुताबिक, प्लेन अचानक नीचे उतरता हुआ दिखा और कुछ ही पलों में एक खेत में क्रैश हो गया. एक्सीडेंट की सही वजह अभी पता नहीं है. शक है कि टेक्निकल खराबी या दूसरी वजहों से एक्सीडेंट हुआ होगा, हालांकि यह जांच पूरी होने के बाद ही कन्फर्म होगा. अधिकारियों ने घटना की जांच शुरू कर दी है. क्रैश की वजह पता लगाने के लिए संबंधित एजेंसियों को बता दिया गया है. अधिकारियों का कहना है कि जांच रिपोर्ट आने के बाद ही एक्सीडेंट की सही वजह पता चलेगी.