Home > उत्तर प्रदेश > Kanwar Yatra Accident: नाचते-गाते जल लेने जा रहे थे शिव भक्त, अचानक हाईटेंशन लाइन से टकराया DJ; एक की मौत, 7 बच्चे झुलसे

Kanwar Yatra Accident: नाचते-गाते जल लेने जा रहे थे शिव भक्त, अचानक हाईटेंशन लाइन से टकराया DJ; एक की मौत, 7 बच्चे झुलसे

Badaun Accident: बदायूं में एक दुखद हादसा हुआ. कछला गंगा घाट से जल लेने की तैयारी कर रहे भक्तों को ले जा रहे एक ट्रैक्टर पर लगा लाउडस्पीकर हाई-टेंशन लाइन से छू गया, जिससे चिंगारियां निकलीं और नाचते-गाते भगवान शिव के भक्तों को जोरदार झटका लगा.

By: Shristi S | Published: August 9, 2026 11:39:27 PM IST

बदायूं में DJ हाई-टेंशन लाइन से छू गया जिससे शिवभक्तों को करंट लग गया
बदायूं में DJ हाई-टेंशन लाइन से छू गया जिससे शिवभक्तों को करंट लग गया


Badaun Kanwariya Accident: उत्तर प्रदेश के बदायूं में एक दुखद हादसा हुआ. कछला गंगा घाट से जल लेने की तैयारी कर रहे भक्तों को ले जा रहे एक ट्रैक्टर पर लगा लाउडस्पीकर हाई-टेंशन लाइन से छू गया, जिससे चिंगारियां निकलीं और नाचते-गाते भगवान शिव के भक्तों को जोरदार झटका लगा. करंट लगने से एक भक्त की मौत हो गई, जबकि ट्रैक्टर-ट्रॉली में सवार सात बच्चे बुरी तरह झुलस गए.

घायल बच्चों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया. मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और पुलिस ने जांच शुरू कर दी है. भक्त कछला से जल लेकर शाहजहांपुर के पटना देवकली मंदिर में जलाभिषेक करने की तैयारी कर रहे थे. हादसे का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

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कैसे हुआ हादसा?

यह हादसा कादर चौक थाना क्षेत्र के गौरामई गांव में हुआ, जब कछला गंगा घाट से जल लेने के लिए भक्तों को ले जा रही एक ट्रैक्टर-ट्रॉली पर DJ लगा हुआ था. ट्रैक्टर-ट्रॉली पर लगा लाउडस्पीकर बिजली के तार से छू गया, जिससे ट्रॉली में करंट दौड़ गया. गांव के रहने वाले रोहित कुमार (20) बेटे श्रवण कुमार, विपेंद्र (14) बेटे सूरजपाल, अंशु दिवाकर (12) बेटे रामनिवास दिवाकर, बृजेश (13), प्रशांत (14) बेटे धनपाल, तेजवीर (8) बेटे वीरेंद्र, सौरभ (6) बेटे मोरपाल और दमेश (8) बेटे जानकी करंट लगने से घायल हो गए. रोहित कुमार की मौके पर ही मौत हो गई. घायल हुए सात और बच्चों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां सभी की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है.

गांव के रहने वाले रामनिवास और विपिन ने बताया कि वे ट्रैक्टर-ट्रॉली पर लगे DJ पर कछला गंगा घाट से जल लेने निकले थे. वे शाहजहांपुर जिले के पटना देवकली मंदिर में जलाभिषेक करने जा रहे थे, लेकिन इससे पहले ही यह हादसा हो गया. पुलिस ने रोहित की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और जांच शुरू कर दी है. रोहित के परिवार में उसकी मौत का दुख है.

एटा में कांवड़ यात्रा के दौरान कांवड़िया बेहोश

इस बीच, एटा जिले में कांवड़ यात्रा पर निकला एक 35 साल का कांवड़िया रविवार सुबह अचानक सड़क पर गिर गया. पुलिस के मुताबिक, घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और कांवड़िया को तुरंत एटा मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया. CO नीतीश गर्ग ने बताया कि यह घटना सुबह करीब 11 बजे रिसौर थाना क्षेत्र के फफोटू गांव में एक पेट्रोल पंप के पास हुई.

उन्होंने बताया कि कांवड़िया की पहचान मध्य प्रदेश के मुरैना जिले के रहने वाले नाम सिंह के रूप में हुई है. वह अपने पिता के साथ कांवड़ यात्रा पर निकला था. पुलिस के मुताबिक, घटना के बाद मौके पर कानून-व्यवस्था की स्थिति सामान्य है. पुलिस ने बताया कि कांवड़ यात्रा को देखते हुए रास्तों पर लगातार नजर रखी जा रही है और किसी भी इमरजेंसी में तुरंत मदद देने के लिए तैयार है.

Tags: Badaunuttar pradesh
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