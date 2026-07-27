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Kanwar Yatra 2026: आस्था, अनुशासन और सुशासन… कांवड़ यात्रा पर योगी सरकार का बड़ा फोकस; हर स्तर पर खास इंतजाम

Kanwar Yatra 2026: कांवड़ यात्रा को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वयं अधिकारियों को जिस गंभीरता से आगाह किया है, वह इस बात का प्रमाण है कि सरकार के लिए यह यात्रा प्रशासनिक चुनौती ही नहीं, करोड़ों हृदयों की आस्था का प्रश्न है.

By: Shristi S | Published: July 27, 2026 11:39:57 PM IST

कांवड़ यात्रा पर योगी सरकार का बड़ा फोकस
कांवड़ यात्रा पर योगी सरकार का बड़ा फोकस


UP Government on Kanwar Yatra: हमारी पौराणिक मान्यता है कि शिव की भक्ति ही सबसे बड़ा तीर्थ है और सबसे बड़ा तप भी. श्रावण मास में प्रवाहित होने वाली कांवड़ यात्रा भी ऐसा ही तप है जो भक्तों के संकल्प को मूर्त रूप देता है. कांधे पर गंगाजल, नंगे पांव, सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा करके शिवालयों तक पहुंचना. वस्तुतः यह यात्रा केवल जलाभिषेक की परंपरा नहीं, बल्कि तप, संयम और समर्पण की उस त्रिवेणी का प्रवाह है, जो सनातन परंपरा में सदियों से अनवरत बह रहा है.

इतनी विराट, इतनी संवेदनशील और इतनी विशाल आस्था की धारा को सुव्यवस्थित रूप देना, उसे अनुशासन की मर्यादा में बांधकर उसकी गरिमा को अक्षुण्ण रखना, यह ऐसी प्रशासनिक दृढ़ता से संभव होता है जो श्रद्धा के महत्व को समझती है. योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार ने पिछले नौ वर्षों में इसी दिशा में जो प्रतिबद्धता दिखाई है, वह आस्था और अनुशासन के दुर्लभ संतुलन का उदाहरण है.

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कांवड़ यात्रा को लेकर सीएम योगी ने अधिकारियों को दिए दिशा-निर्देश

कांवड़ यात्रा को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वयं अधिकारियों को जिस गंभीरता से आगाह किया है, वह इस बात का प्रमाण है कि सरकार के लिए यह यात्रा प्रशासनिक चुनौती ही नहीं, करोड़ों हृदयों की आस्था का प्रश्न है. मुख्यमंत्री ने अपनी सोच स्पष्ट कर दी है कि प्रत्येक श्रद्धालु की सुरक्षा, सुविधा और सम्मान उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है. यह राजकीय दृष्टि का संवेदनशील उद्घोष है, जिसमें शासन स्वयं को श्रद्धालु का सहयात्री मानता है.

कांवड़ यात्रा के दौरान रुहेलखंड, ब्रज, बुंदेलखंड, अवध, पूर्वांचल और पश्चिमी उत्तर प्रदेश अर्थात प्रदेश के लगभग हर जिले में आस्था की हिलोरें उठती हैं. ऐसे विराट फलक पर मुख्यमंत्री का यह निर्देश कि हर जिले में व्यवस्था का स्तर समान होना चाहिए, दर्शाता है कि सरकार की दृष्टि समावेशी है और उसके लिए हर श्रद्धालु के मायने हैं.

कांवड़ यात्रा करने के नियम

कांवड़ यात्रा अब राष्ट्रव्यापी आध्यात्मिक चेतना का प्रतीक है. शिवपुराण में वर्णित है कि सच्चे मन से किया गया जलाभिषेक भक्त के समस्त पापों का नाश करता है और उसे शिवत्व की ओर अग्रसर करता है. यही कारण है कि कांवड़िया मार्ग में पग-पग पर नियमों का पालन करता है. भूमि पर कांवड़ न रखना, मार्ग में मर्यादा बनाए रखना, शुद्ध आचरण का निर्वहन करना, यह सब उस आत्मानुशासन का प्रमाण है जो सनातन धर्म की मूल आत्मा में रचा-बसा है.

इसी आत्मानुशासन को सम्मान देते हुए मुख्यमंत्री ने हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली व उत्तराखंड के अधिकारियों से समन्वय स्थापित करने और वहां के कांवड़ संघों से नियमित संवाद बनाए रखने के निर्देश दिए हैं. यह पहल दर्शाती है कि आस्था की मर्यादा केवल एक राज्य की सीमा में नहीं बंधी, अपितु उसे अंतरराज्यीय समन्वय के माध्यम से एक समरूप, सुसंगत स्वरूप देने का प्रयत्न किया जा रहा है.

कांवड़ यात्रा के तपस्वियों के लिए सड़क मार्ग सुचारु होना चाहिए- सीएम योगी

कांवड़ यात्रा के तपस्वियों के लिए सड़क मार्ग सुचारु होना चाहिए. इसको लेकर मुख्यमंत्री योगी भी गंभीर हैं और क्षतिग्रस्त सड़कों की तत्काल मरम्मत के निर्देश दिए हैं ताकि किसी भी श्रद्धालु को भौतिक बाधा का सामना न करना पड़े. सरकार भक्त की देह और मन, दोनों की चिंता करती है. इसीलिए मार्गों पर पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था, स्वच्छता, पेयजल, शौचालय जैसी मूलभूत सुविधाओं के साथ ही चिकित्सा शिविरों को प्रभावी ढंग से संचालित करने, तथा एंटी वेनम और एंटी रैबीज इंजेक्शन सहित आवश्यक औषधियों की पर्याप्त उपलब्धता भी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं.

अनुशासन की यह व्यवस्था बहुआयामी है और इसका एक अत्यंत संवेदनशील पक्ष खाद्य सुरक्षा से जुड़ा है. मुख्यमंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिया कि कांवड़ यात्रा मार्ग पर मांस-मदिरा की दुकानें बंद रखी जाएं, ताकि श्रद्धालुओं की धार्मिक भावनाओं को कोई ठेस न पहुंचे. प्रत्येक दुकान पर संचालक का नाम स्पष्ट रूप से प्रदर्शित रहने की व्यवस्था पारदर्शिता और उत्तरदायित्व, दोनों को सुनिश्चित करती है. साथ ही डीजे की ध्वनि निर्धारित मानकों के अनुरूप रखने और कानफोड़ू आवाज को किसी भी परिस्थिति में स्वीकार न करने का निर्देश यह दर्शाता है कि भक्ति के इस उत्सव में उल्लास तो हो, किंतु वह मर्यादा की सीमा को न लांघे.

योगी सरकार ने कांवड़ यात्रा को जो व्यवस्थित स्वरूप दिया 

आस्था की इस विराट धारा को भ्रम व द्वेष की किसी भी लहर से बचाना भी सरकार का दायित्व है. इसीलिए भ्रामक और फर्जी सूचनाओं का तत्काल खंडन करने तथा अफवाह फैलाकर सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने वालों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई को कहा गया है. अनुशासन की इस व्यवस्था में समाज की सक्रिय सहभागिता भी महत्वपूर्ण है. इसीलिए स्थानीय प्रशासन को कांवड़ संघों के साथ निरंतर संवाद बनाए रखने के लिए कहा गया है. अनुशासन जब जनसमर्थन और संवाद से जुड़ता है, तो वह केवल थोपी गई व्यवस्था नहीं रह जाता, बल्कि सामूहिक चेतना का स्वाभाविक प्रवाह बन जाता है.
 
योगी सरकार से पहले उत्तर प्रदेश में आस्था के प्रति जो उदासीनता दिखाई देती थी, उससे कई बार अव्यवस्था सामने आई और श्रद्धालुओं की सुरक्षा भी संकट में पड़ी. इसके विपरीत योगी सरकार ने कांवड़ यात्रा को जो व्यवस्थित स्वरूप दिया है,  वह निरंतर परिष्कृत होती एक दीर्घकालिक नीति का परिणाम है। उनका दृष्टिकोण राज्य और आस्था के संबंध को नई परिभाषा देता है, जहां सरकार स्वयं को धर्मनिरपेक्षता के नाम पर आस्था से दूर नहीं करती, अपितु उसे संरक्षण देना अपना कर्तव्य मानती है. इस संपूर्ण व्यवस्था का एक और गंभीर पक्ष यह है कि इसमें राज्य की सांस्कृतिक प्रतिबद्धता भी परिलक्षित होती है. जब कोई सरकार वर्षों तक निरंतर, बिना किसी व्यवधान के, इतने विशाल जनसमूह की आस्था को सम्मान और सुरक्षा प्रदान करती है, तो सभ्यतागत विरासत की रक्षा भी करती है.
 

Tags: Kanwar Yatra 2026uttar pradeshyogi adityanath
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