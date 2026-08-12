Kanwar Yatra: कांवड़ यात्रा सिर्फ आस्था नहीं, करोड़ों का कारोबार भी… कैसे ‘बोल बम’ के नारों के बीच दौड़ रही यूपी की इकोनॉमी?

UP Kanwar Yatra: योगी सरकार के धार्मिक टूरिज्म के नजरिए से देखें तो कांवड़ यात्रा में उत्तर प्रदेश के आर्थिक लक्ष्यों का रोडमैप भी दिखेगा. भगवा कपड़ों में लिपटे लाखों कंधे, कंधों पर सजे बांस के चप्पल, ‘बोल बम’ के नारों के बीच आगे बढ़ता जनसैलाब… ये राज्य की आर्थिक तरक्की के संकेत हैं. वाराणसी, प्रयागराज, मथुरा और वो छोटे-छोटे धार्मिक स्थल जो आज धार्मिक टूरिज्म के जरिए उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को सहारा दे रहे हैं, कांवड़ यात्रा उसी की एक कड़ी है.

राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस यात्रा को ग्लोबल रूप देने के लिए संसाधन मुहैया कराए हैं, तो इसके पीछे उनका मकसद उत्तर प्रदेश को एक ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य तक ले जाना है. कांवड़ यात्रा के दम पर खड़ा हो रहा आर्थिक कारोबार भी इसी का एक हिस्सा है.

यूपी में कांवड़ यात्रा से करीब एक हजार करोड़ रुपये से ज्यादा का कारोबार

अब बात करते हैं एक्सपर्ट्स के बताए आंकड़ों की. गिरी इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट स्टडीज, लखनऊ की 2024 की रिसर्च रिपोर्ट के मुताबिक, कांवड़ यात्रा से उत्तर प्रदेश में करीब एक हजार करोड़ रुपये यानी दस अरब रुपये से ज्यादा का कारोबार होता है. पहले ऐसा नहीं था. 2017 से राज्य में कांवड़ यात्रियों की संख्या में तेज़ी से बढ़ोतरी के साथ, होटल, ढाबे, ट्रांसपोर्ट, टेंट, पूजा सामग्री और लोकल बिज़नेस का मार्केट भी लगातार बढ़ा है. बिज़नेस सर्कल के अनुमान इस साल और भी ज़्यादा हैं.

मार्केट सूत्रों के मुताबिक, इस सावन कांवड़ यात्रा से करीब 1500 करोड़ रुपये की आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलने की संभावना है. यमुनानगर के रेलवे रोड पर दुकान चलाने वाले एक बिज़नेसमैन का कहना है कि लगातार बारिश के कारण इस मौसम में रेनकोट और चप्पलों की डिमांड अचानक बढ़ जाती है. साथ ही, गर्मी और उमस के कारण बोतलबंद पानी, बर्फ और ग्लूकोज की बिक्री भी बढ़ जाती है. दवा और फल व्यापारियों और छोटी दुकानें चलाने वालों का भी यही अनुभव है. आस्था का यह प्रवाह हर वर्ग के बिज़नेस सर्कल तक अपनी बूंदें पहुंचा रहा है.

कांवड़ यात्रा को लेकर क्या हैं दुकानदारों का राय?

कांवड़ यात्रा के दौरान पूजा सामग्री और कपड़ों के मार्केट में एक अलग ही रौनक रहती है. दुकानदारों के मुताबिक, महादेव से जुड़े मैसेज वाली भगवा टी-शर्ट, गमछे और वाटरप्रूफ मोबाइल कवर की डिमांड इस बार हर साल की तुलना में ज़्यादा तेज़ी से बढ़ी है. महादेव के स्लोगन वाली टी-शर्ट, जिनकी कीमत 80 से 500 रुपये के बीच है, युवा कांवड़ियों में खास तौर पर पॉपुलर हैं. जलाभिषेक में इस्तेमाल होने वाले सजावटी स्टील के कलशों की मांग में भी लगातार बढ़ोतरी हो रही है.

इस यात्रा से सबसे बड़ा फायदा ढाबा और कैटरिंग इंडस्ट्री को हो रहा है. आम दिनों में छोटी-मोटी दिहाड़ी पर निर्भर रहने वाला एक मजदूर कांवड़ यात्रा के दौरान ढाबों पर काम करके रोजाना छह सौ रुपये तक कमा लेता है. इसके अलावा उसे दो बार भरपेट खाना भी आसानी से मिल जाता है. ट्रांसपोर्ट सेक्टर भी इसी अनुपात में एक्टिव है. मुजफ्फरनगर डिपो से ही हरिद्वार रूट पर रेगुलर 60 रोडवेज बसें चलती हैं, और यात्रा सीजन में इस संख्या को और बढ़ाने की योजना है, ताकि लाखों श्रद्धालुओं को कोई परेशानी न हो. यह पूरा मैकेनिज्म दिखाता है कि कैसे एक धार्मिक आयोजन ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन से लेकर आखिरी लाइन के मजदूर तक, हर लेवल पर रोजगार की चेन बनाता है.

योगी सरकार का सुनियोजित माइक्रो प्लान

श्रद्धालुओं की सुरक्षा और बिजनेस कंटिन्यूटी के बीच एक बैलेंस्ड व्यवस्था जरूरी है. योगी सरकार का सुनियोजित माइक्रो प्लान इस बड़ी टेम्पररी इकॉनमी को दिशा देने का काम करता है. यह एक ऐसा ब्लूप्रिंट है जो आस्था और अर्थव्यवस्था दोनों को एक साथ लेकर चलता है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को साफ निर्देश दिए हैं कि कांवड़ रूट पर मीट और शराब की दुकानें बंद रखी जाएं, खाने-पीने की दुकानों पर फूड लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट साफ-साफ दिखाए जाएं और DJ की आवाज तय स्टैंडर्ड के अंदर रखी जाए. यह सिस्टम को आसान बनाने के लिए है. रोक के साथ-साथ सरकार सुविधाओं को बढ़ाने पर भी जोर दे रही है.

अब कांवड़ यात्रा एक अच्छी तरह से प्लान किया गया मॉडल है जो एक ऑर्गनाइज्ड, सुरक्षित और आर्थिक रूप से फायदेमंद इवेंट में बदल गया है. यह मॉडल उत्तर प्रदेश सरकार के बड़े धार्मिक टूरिज्म अप्रोच का ही एक एक्सटेंशन है, जिसके तहत अयोध्या, नैमिषारण्य, चित्रकूट और विंध्याचल जैसे धार्मिक केंद्रों को ‘विजिट माई स्टेट’ कैंपेन के तहत सुगम दर्शन स्कीम जैसी पहलों के जरिए रेगुलर वीकेंड ट्रैवल पैकेज से जोड़ा गया है.

कांवड़ यात्रा से छोटे दुकानदार, ढाबा मालिक और अन्य लोगों को मिलता फायदा

कांवड़ यात्रा के साथ, उत्तर प्रदेश उस बड़े लक्ष्य से भी गहराई से जुड़ जाता है जिसके तहत राज्य को एक ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का संकल्प लिया गया है. कांवड़ यात्रा जैसे इवेंट्स से, बिना किसी बड़े कैपिटल इन्वेस्टमेंट के, सिर्फ़ जनता के भरोसे और अच्छे से ऑर्गनाइज़्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के दम पर हज़ारों करोड़ रुपये का इकॉनमिक साइकिल चलाया जा सकता है. छोटे दुकानदार, रिटेलर, ढाबा मालिक, ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर और अनऑर्गनाइज़्ड सेक्टर के वर्कर, सभी को इसका फ़ायदा मिलता है.

धार्मिक टूरिज़्म का यह मॉडल न सिर्फ़ बड़े इन्वेस्टर के लिए बल्कि समाज के आखिरी लाइन तक खुशहाली लाने का भी जरिया बन सकता है, कांवड़ यात्रा इसका एक उदाहरण बन गई है. जब सरकार का एक अच्छा से ऑर्गनाइज़्ड माइक्रो प्लान देता है.