UP Crime: BF के एक इशारे पर पति के उड़ाए चिथड़े,लव मैरिज कर भी नहीं बच पाया शख्स; मेरठ वाली से भी खतरनाक निकली कानपूर की मुस्कान!

Kanpur Crime: कानपुर में एक महिला ने अपने पति की चाकू मारकर हत्या कर दी. घरवालों के मुताबिक, घटना के समय महिला अपने बॉयफ्रेंड से फोन पर बात कर रही थी. उसके पति ने उन्हें देख लिया, जिससे झगड़ा हो गया. इसी बीच, बॉयफ्रेंड ने फोन पर उससे कहा, “अपने पति को खत्म कर दो.” गुस्से में आकर महिला ने उसे कई बार चाकू मारा. गंभीर रूप से घायल पति को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां 11 दिन बाद मंगलवार सुबह उसकी मौत हो गई.

महिला ने करीब नौ साल पहले लव मैरिज की थी. घरवालों का दावा है कि उसका पिछले तीन साल से एक युवक के साथ अफेयर चल रहा था. उसके ससुर की शिकायत के आधार पर पुलिस ने महिला के खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया है. फील्डखाना पुलिस स्टेशन इंचार्ज अभय प्रताप सिंह ने कहा, “पूछताछ के दौरान, महिला ने अपने पति पर चाकू से हमला करने की बात कबूल की. ​​उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है.”

किराना मार्केट में ब्रोकर था बेटा

फील्डखाना के बालाजी धाम में रहने वाले रामकिशोर गुप्ता कपूर सप्लाई का बिजनेस करते हैं. परिवार में उनकी पत्नी मीरा गुप्ता, बेटा मनीष गुप्ता (45) और बेटी पूनम गुप्ता हैं. पूनम गुप्ता शादीशुदा हैं.रामकिशोर ने बताया कि उनका बेटा मनीष किराना मार्केट में ब्रोकर का काम करता था. इसी दौरान उसकी मुलाकात बिरहाना रोड पर लॉफ्टीवेल स्कूल में टीचर निहारिका कश्यप से हुई. निहारिका काहूकोठी की रहने वाली हैं. दोनों के बीच अफेयर शुरू हो गया.

2017 में हुई थी शादी

जब हमें अफेयर के बारे में पता चला तो हमने 30 जून, 2017 को मनीष और निहारिका की शादी तय कर दी. उनका एक 6 साल का बेटा रियांश गुप्ता है. शादी के बाद बेटे ने बहू के कहने पर ब्रोकर का काम छोड़ दिया. इसके बाद उसने रामगंज में ऑफिस खोलकर कपूर का बिजनेस शुरू कर दिया था.

निहारिका की मुलाकात तीन साल पहले फेसबुक पर जम्मू के एक युवक से हुई थी. मनीष के पिता रामकिशोर गुप्ता ने बताया, “करीब तीन साल पहले निहारिका का एक अंग्रेज़ से अफ़ेयर था. वह जम्मू का रहने वाला बताया जा रहा है. दोनों की मुलाक़ात फ़ेसबुक के ज़रिए हुई थी. फिर वे फ़ोन पर लंबी बातें करने लगे. जब मनीष को इस बारे में पता चला, तो उसने एतराज़ जताया. निहारिका को मनीष का विरोध पसंद नहीं था, और इसी वजह से उनके बीच अक्सर झगड़े होते थे.”

पति के पेट में चाकू घोंपा, इलाज के दौरान मौत

फ़ीलखाना थाना इंचार्ज अभय प्रताप सिंह ने बताया कि आरोपी महिला से पूछताछ में पता चला कि 5 जून को दोपहर करीब 1 बजे निहारिका अपने बॉयफ़्रेंड से बात कर रही थी. जब उसके पति मनीष ने यह देखा, तो उसने एतराज़ जताया. इसी बात पर दोनों के बीच बहस हुई. इस दौरान निहारिका ने सब्जी काटने वाले चाकू से मनीष के पेट में घोंपा.

चीख-पुकार सुनकर परिवार वाले मौके पर पहुँचे और उसे बिरहाना रोड पर KPM हॉस्पिटल ले गए. डॉक्टरों ने उसे हॉस्पिटल रेफर कर दिया. वहाँ इलाज के दौरान मंगलवार सुबह उसकी मौत हो गई.

मनीष के पिता राम किशोर ने कहा, “हॉस्पिटल में होश आने के बाद उनके बेटे ने बताया कि निहारिका का बॉयफ्रेंड उससे फोन पर बात कर रहा था, तभी उसने उसे चाकू मार दिया. उसकी चीख सुनकर निहारिका ने उसे चाकू मारने की बात बताई. उसने कहा कि आज उसे खत्म कर दो.”

यह उनके पोते ने कहा

पिता राम किशोर के मुताबिक, निहारिका का फोन अक्सर बिज़ी रहता था. जब मनीष उससे पूछता, तो वह कहती कि वह अपनी मां और बहन से बात कर रही है. एक दिन रियांश ने निहारिका को फोन पर देखा. वह दौड़कर हमारे पास आया और कहा, ‘मां अपने बॉयफ्रेंड से बात कर रही थी.’ तब से मनीष निहारिका पर कड़ी नज़र रखने लगा.

पुलिस स्टेशन में समझौता भी हो गया था.

जब मनीष और उसके ससुराल वालों ने निहारिका के साथ सख्ती करनी शुरू की, तो उसने उस पर दहेज प्रताड़ना का आरोप लगाना शुरू कर दिया. राम किशोर के मुताबिक, डेढ़ साल पहले निहारिका महिला पुलिस स्टेशन गई थी. वह दहेज प्रताड़ना की शिकायत लेकर आई थी. वहां उसने बताया कि शादी के 8 साल बाद भी उसके ससुराल वाले उससे कैश और कार की मांग कर रहे हैं. मना करने पर अक्सर उसके साथ मारपीट करते हैं. इसके बाद पुलिस ने दोनों के बीच समझौता करा दिया.

थाना इंचार्ज अभय प्रताप ने बताया कि मनीष के पिता की शिकायत पर 14 जून को हत्या की कोशिश का केस दर्ज किया गया था. मंगलवार को मनीष की मौत के बाद केस में हत्या की धाराएं बढ़ा दी गई हैं. आरोपी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया गया है. ससुर ने बहू पर उसके बॉयफ्रेंड अंग्रेज के कहने पर हत्या करने का आरोप लगाया है. पूरे मामले की जांच की जा रही है.