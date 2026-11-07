Home > उत्तर प्रदेश > दीपावली की शॉपिंग के लिए निकली महिला बॉक्सर, चंद घंटों बाद हाईवे किनारे मिला शव; बॉयफ्रेंड ने की घिनौनी हरकत!

दीपावली की शॉपिंग के लिए निकली महिला बॉक्सर, चंद घंटों बाद हाईवे किनारे मिला शव; बॉयफ्रेंड ने की घिनौनी हरकत!

Woman Boxer Murder: कानपुर 26 वर्षीय महिला बॉक्सर मंतशा कुमारी का शव मिलते ही हड़कंप मच गया. जानकारी के मुताबिक, मंतशा दिवाली की खरीदारी के लिए घर से निकली थीं, लेकिन वापस नहीं लौटीं.

By: Kamesh Dwivedi | Published: November 7, 2026 7:50:32 PM IST

महिला बॉक्सर की कानपुर में हत्या
महिला बॉक्सर की कानपुर में हत्या


उत्तर प्रदेश के कानपुर में 26 वर्षीय महिला बॉक्सर मंतशा कुमारी और जिम ट्रेनर की हत्या का मामला सामने आया है. यूपी स्तर पर गोल्ड मेडल जीत चुकीं मंतशा का क्षत-विक्षत शव कानपुर-प्रयागराज हाईवे के पास महोली कोल्ड स्टोरेज मोड़ पर मिला. वह जिम ट्रेनर भी थीं। इस घटना के बाद परिवार में मातम पसरा हुआ है.

दीवाली की शॉपिंग के लिए निकली फिर नहीं लौटी घर

परिजनों के मुताबिक, मंतशा गुरुवार शाम करीब 5 बजे दिवाली की खरीदारी करने के लिए चकेरी के लालबंगला बाजार गई थीं. इसके बाद वह घर नहीं लौटीं. शाम करीब 7 बजे से उनका मोबाइल फोन भी बंद आने लगा. परिवार ने उनकी काफी तलाश की, लेकिन कोई जानकारी नहीं मिली.

हाईवे किनारे मिला शव

शुक्रवार सुबह हाईवे किनारे एक युवती का शव मिलने की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची. शनिवार दोपहर पोस्टमार्टम हाउस में परिजनों ने शव की पहचान मंतशा के रूप में की.

बॉयफ्रेंड  ने की हत्या!

मंतशा की मां संजना ने उनकी हत्या का आरोप बेटी के बॉयफ्रेंड पर लगाया है. उनका कहना है कि हत्या के बाद शव को हाईवे किनारे फेंक दिया गया. हालांकि, हत्या की वजह और इस आरोप की पुष्टि अभी नहीं हुई है. पुलिस सभी पहलुओं से मामले की जांच कर रही है.
 
मंतशा के पिता प्रेम कुमार भी गोल्ड मेडलिस्ट और बॉक्सिंग कोच हैं. बेटी की मौत से परिवार सदमे में है. पुलिस और गंगाघाट थाने की टीम संदिग्ध की तलाश में जुटी है. मामले से जुड़े सभी तथ्यों की जांच की जा रही है.

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Tags: kanpur murder casekanpur newsMantasha KumariWoman Boxer Murder
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