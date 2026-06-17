Home > उत्तर प्रदेश > UP Crime: पत्नी का था जम्मू-कश्मीर के युवक से अवैध संबंध, पति ने ये काम करते हुए रंगे हाथों पकड़ा, फिर प्रेमी ने महिला से कहा…

UP Crime: पत्नी का था जम्मू-कश्मीर के युवक से अवैध संबंध, पति ने ये काम करते हुए रंगे हाथों पकड़ा, फिर प्रेमी ने महिला से कहा…

Kanpur Crime: करीब तीन साल पहले निहारिका का जम्मू कश्मीर निवासी एक युवक से प्रेम प्रसंग शुरू हो गया. दोनों घंटों फोन पर बातचीत करते थे. इस बात को लेकर मनीष और निहारिका के बीच अक्सर विवाद होने लगा था.

By: Hasnain Alam | Published: June 17, 2026 9:52:37 AM IST

कानपुर में पत्नी ने की पति की हत्या
कानपुर में पत्नी ने की पति की हत्या


UP Crime News: उत्तर प्रदेश के कानपुर से अवैध संबंध में हत्या का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है. पूरा मामला फीलखाना थाना क्षेत्र का है, जहां पत्नी ने प्रेमी के कहने पर पति की चाकू से गोदकर हत्या कर दी. पुलिस ने मृतक के पिता की तहरीर पर हत्या का मुकदमा दर्ज कर आरोपी पत्नी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है.

मृतक मनीष गुप्ता के पिता रामकिशोर गुप्ता ने बताया कि उनका बेटा किराना बाजार में कमीशन एजेंट का काम करता था. इस दौरान उसकी मुलाकात बिरहाना रोड स्थित एक निजी स्कूल में शिक्षिका निहारिका कश्यप से हुई थी. दोनों के बीच प्रेम संबंध हो गए और दोनों के परिवारों की सहमति से 30 जून 2017 को दोनों की शादी करा दी गई. दंपती का छह साल का बेटा रियांश है.

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जम्मू कश्मीर के युवक से हुआ प्यार

उन्होंने बताया कि शादी के बाद परिवार में सबकुछ ठीक चल रहा था. करीब तीन साल पहले निहारिका का जम्मू कश्मीर निवासी एक युवक से प्रेम प्रसंग शुरू हो गया. दोनों घंटों फोन पर बातचीत करते थे. इस बात को लेकर मनीष और निहारिका के बीच अक्सर विवाद होने लगा था.

रामकिशोर के मुताबिक बीते पांच जून की दोपहर करीब एक बजे मनीष ने पत्नी को फोन पर बात करते हुए देखा और इसका विरोध किया. इसी बात पर दोनों के बीच कहासुनी शुरू हो गई. आरोप है कि विवाद बढ़ने पर निहारिका ने रसोई में रखे सब्जी काटने वाले चाकू से मनीष के पेट में कई वार कर दिए.

‘आज इसका काम तमाम कर दो’

फिर निहारिका ने प्रेमी से पति मनीष को चाकू मारने की बात बताई, इस पर उसने कहा कि आज इसका काम तमाम कर दो. चीख-पुकार सुनकर परिजन मौके पर पहुंचे और घायल मनीष को तत्काल बिरहाना रोड स्थित केपीएम अस्पताल ले गए. हालत गंभीर देख डाक्टरों ने उसे एलएलआर अस्पताल रेफर कर दिया.

परिजनों का दावा है कि एलएलआर अस्पताल में इलाज के दौरान जब मनीष को होश आया तो उसने पिता को पूरी घटना बताई. मनीष ने आरोप लगाया कि हमला करते समय निहारिका अपने प्रेमी से फोन पर बात कर रही थी. मंगलवार तड़के इलाज के दौरान मनीष ने दम तोड़ दिया.

निहारिका को बात करते हुए बेटे ने भी देखा

रामकिशोर ने बताया कि एक दिन फोन पर बात करने के दौरान निहारिका को बेटे रियांश ने भी देख लिया था, जिसके बाद वह भागता हुआ अपने दादी– बाबा के पास पहुंचा और बोला कि मम्मी किसी लड़के से बात कर रही हैं.

मनीष को जब इसकी जानकारी हुई तो वह निहारिका पर सख्ती शुरू कर दी. इस पर वह उन पर दहेज उत्पीड़न का आरोप लगाने लगी. करीब डेढ़ साल पहले निहारिका ने महिला थाने में दहेज उत्पीड़न की शिकायत कर दी.

उसने पति और ससुरालीजन पर आरोप लगाया कि शादी के आठ साल बाद उससे नकदी और कार की मांग की जा रही है. जब उसने मना कर दिया तो आए दिन उसके साथ मारपीट की जाती है, जिसके बाद पुलिस ने दोनों के बीच सुलह–समझौता कराया था. फिलहाल पुलिस आगे  की जांच में जुटी है.

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