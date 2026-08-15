Home > उत्तर प्रदेश > UP Viral Video: मैडम फोन चलाती हैं, पढ़ाती नहीं… कानपुर में टीचर की शिकायत लेकर थाने पहुंचा 7वीं का छात्र

UP Viral Video: मैडम फोन चलाती हैं, पढ़ाती नहीं… कानपुर में टीचर की शिकायत लेकर थाने पहुंचा 7वीं का छात्र

Kanpur Dehat News: कानपुर में पढ़ाई न होने और मारपीट से परेशान एक स्टूडेंट पुलिस स्टेशन शिकायत लेकर गया. स्टूडेंट ने पुलिस से अपनी टीचर के बारे में शिकायत की, आरोप लगाया कि वह पढ़ाने के बजाय चैटिंग और अपना फ़ोन इस्तेमाल करने में बिज़ी थी.

By: Shristi S | Published: August 15, 2026 12:10:23 AM IST

कानपुर में टीचर की शिकायत लेकर थाने पहुंचा 7वीं का छात्र
कानपुर में टीचर की शिकायत लेकर थाने पहुंचा 7वीं का छात्र


Kanpur Student Complaint Against Teacher: उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात में एक चौंकाने वाली घटना हुई है, जहां पढ़ाई न होने और मारपीट से परेशान एक स्टूडेंट पुलिस स्टेशन शिकायत लेकर गया. स्टूडेंट ने पुलिस से अपनी टीचर के बारे में शिकायत की, आरोप लगाया कि वह पढ़ाने के बजाय चैटिंग और अपना फ़ोन इस्तेमाल करने में बिज़ी थी. 

हालांकि, कुछ ही देर बाद उसका एक वीडियो वायरल हो गया, जिसमें वह यह कहते हुए देखा जा सकता है कि टीचर की कोई गलती नहीं थी.

You Might Be Interested In

क्या है पूरा मामला?

यह घटना राजपुर ब्लॉक के रसधान के एक सिविलियन स्कूल में हुई. स्टूडेंट की पहचान माधव मिश्रा के तौर पर हुई है, जो क्लास 7 का स्टूडेंट है. उसका आरोप है कि टीचर पढ़ाती नहीं है, बल्कि स्टूडेंट्स को गेम खेलने के लिए छोड़ देती है. वह कथित तौर पर उसके साथ मारपीट भी करती है.

स्टूडेंट पुलिस स्टेशन गया और अपनी आपबीती सुनाई. उसने बताया कि जब वह स्कूल से पुलिस स्टेशन के लिए निकला तो टीचर फ़ोन पर थी. शिकायत सुनने के बाद पुलिस स्टूडेंट को लेकर स्कूल पहुंची. इसके बाद स्कूल में टीचर और स्टूडेंट के बीच बातचीत हुई. इस बीच, टीचर का स्टूडेंट को डांटते हुए एक वीडियो सामने आया है, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

वीडियो में टीचर साइमा खान स्टूडेंट से कहती सुनाई दे रही हैं, तुम्हारी जो भी प्रॉब्लम है, सीधे-सीधे कहो… स्टूडेंट जवाब देता है, आप सुनते नहीं हो. फिर टीचर कहती हैं, हम नहीं सुनते. मैं तुम्हें इतना पीटूंगी कि सब ठीक हो जाएगा.

स्कूल की पढ़ाई और टीचर के बर्ताव पर सवाल 

यह पूरी घटना सोमवार, 10 अगस्त की बताई जा रही है. सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद स्कूल की पढ़ाई और टीचर के बर्ताव पर सवाल उठ रहे हैं. जैसे ही वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, डिस्ट्रिक्ट बेसिक एजुकेशन ऑफिसर ने मामले का संज्ञान लिया और स्कूल के हेडमास्टर अनुपम कुमार और असिस्टेंट टीचर साइमा खान को शो-कॉज नोटिस जारी किया.

इस बीच, स्टूडेंट का एक और वीडियो सामने आया, जिसने पूरी बात बदल दी. माधव मिश्रा ने साफ कहा कि स्कूल या टीचर की कोई गलती नहीं है, वह आयुष से लड़ाई के बाद गुस्से में पुलिस स्टेशन गया था. उसने कहा, “मेरा नाम माधव मिश्रा है… मैडम या स्कूल की कोई गलती नहीं है.

स्टूडेंट की मां ने भी स्कूल का बचाव करते हुए कहा कि ग्रेड 1 से 7 तक के स्टूडेंट्स को अच्छी शिक्षा, समय पर खाना और यूनिफॉर्म मिलती है. इस बीच, वीडियो वायरल होने पर डिस्ट्रिक्ट बेसिक एजुकेशन ऑफिसर ने संज्ञान लिया और हेडमास्टर अनुपम कुमार और असिस्टेंट टीचर साइमा खान को कारण बताओ नोटिस जारी किया.

Tags: home-hero-pos-10kanpuruttar pradeshviral video
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

किन लोगों को नहीं खाने चाहिए बादाम?

August 14, 2026

10 देशभक्ति डायलॉग्स

August 14, 2026

1947 का जख्म: बॉलीवुड की ये फिल्में नहीं भूल पाएंगे!

August 14, 2026

ओटीटी पर इस हफ्ते कौन-कौन सी फिल्में हो रही रिलीज?

August 13, 2026

टेस्ट इतिहास में किसने झटके सबसे ज्यादा विकेट? टॉप-5 में...

August 13, 2026

WTC में किस भारतीय ने बनाए सबसे ज्यादा रन? देखें...

August 12, 2026
UP Viral Video: मैडम फोन चलाती हैं, पढ़ाती नहीं… कानपुर में टीचर की शिकायत लेकर थाने पहुंचा 7वीं का छात्र

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

UP Viral Video: मैडम फोन चलाती हैं, पढ़ाती नहीं… कानपुर में टीचर की शिकायत लेकर थाने पहुंचा 7वीं का छात्र
UP Viral Video: मैडम फोन चलाती हैं, पढ़ाती नहीं… कानपुर में टीचर की शिकायत लेकर थाने पहुंचा 7वीं का छात्र
UP Viral Video: मैडम फोन चलाती हैं, पढ़ाती नहीं… कानपुर में टीचर की शिकायत लेकर थाने पहुंचा 7वीं का छात्र
UP Viral Video: मैडम फोन चलाती हैं, पढ़ाती नहीं… कानपुर में टीचर की शिकायत लेकर थाने पहुंचा 7वीं का छात्र