Home > उत्तर प्रदेश > Kanpur Crime: ससुर की चीखें घर में गूंज रही थीं, उधर पार्टी में जलपरी बन ठुमके लगा रही थी बहू; फोन पर ऐसे दी मर्डर की लाइव अपडेट!

Kanpur Crime: ससुर की चीखें घर में गूंज रही थीं, उधर पार्टी में जलपरी बन ठुमके लगा रही थी बहू; फोन पर ऐसे दी मर्डर की लाइव अपडेट!

Kanpur Father in Law Murder Lounge Dance Video:कानपुर में करोड़पति ससुर की हत्या की साजिश रचने वाली बहू का पार्टी में डांस करते हुए वीडियो वायरल हुआ है. पुलिस के मुताबिक, लाउंज में ठुमके लगाते हुए बहू फोन पर लगातार हत्यारों को गाइड कर रही थी.

By: Kajal Jain | Last Updated: September 10, 2026 10:25:03 AM IST

Kanpur Crime: ससुर की चीखों से गूंज रहा था घर, उधर पार्टी में जलपरी बन ठुमके लगा रही थी बहू; फोन पर ले रही थी मर्डर की लाइव अपडेट!
Kanpur Crime: ससुर की चीखों से गूंज रहा था घर, उधर पार्टी में जलपरी बन ठुमके लगा रही थी बहू; फोन पर ले रही थी मर्डर की लाइव अपडेट!


Kanpur Father in Law Murder Lounge Dance Video: उत्तर प्रदेश के कानपुर में करोड़पति ससुर की हत्या के मामले में कई सनसनीखेज तथ्य सामने आए हैं. कानपुर में एक करोड़पति ससुर की हत्या की साजिश किसी और ने नहीं बल्कि उनकी अपनी बहू ने ही रची थी. हैरान करने वाली बात तो यह है कि जिस वक्त घर के अंदर ससुर की बेरहमी से हत्या की जा रही थी, ठीक उसी समय शातिर बहू अपने पति के साथ एक आलीशान लाउंज में पार्टी मना रही थी और गानों पर जमकर ठुमके लगा रही थी. पुलिस के मुताबिक, यह कोई इत्तेफाक नहीं था, बल्कि बहू पार्टी में मजे करने के साथ-साथ फोन पर लगातार हत्यारों को अंदर की पल-पल की लोकेशन दे रही थी और उन्हें गाइड कर रही थी. इस खौफनाक वारदात का सीसीटीवी फुटेज और पार्टी का डांस वीडियो सामने आने के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है. पुलिस ने इस हाई-प्रोफाइल मर्डर मिर्ची का खुलासा करते हुए मुख्य साजिशकर्ता बहू और उसके साथियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है.

ससुर ने घर में लगवाए थे CCTV कैमरे, बहू को चुभने लगी थी प्राइवेसी

पुलिस जांच में सामने आया है कि इस दर्दनाक कत्ल के पीछे की मुख्य वजह घर में लगे सीसीटीवी कैमरे थे. मृतक 63 वर्षीय विनीत मिनोचा ने अपनी सुरक्षा और निगरानी के लिए घर के अंदर कुछ ही दिन पहले सीसीटीवी कैमरे लगवाए थे. लेकिन उनकी बहू शालू मिनोचा को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं थी. शालू का कहना था कि इन कैमरों की वजह से उसकी प्राइवेसी खत्म हो रही है और उसे मानसिक परेशानी हो रही है. इसी खुन्नस में बहू ने अपने ही ससुर को रास्ते से हटाने का खौफनाक प्लान बना डाला. प्लान के तहत उसने अपने ससुर की मेडिकल दुकान के एक पूर्व कर्मचारी विशाल गौतम से संपर्क किया और उसे ससुर की हत्या के लिए 6 लाख रुपये की सुपारी दे दी. आरोपी विशाल ने अपने एक अन्य साथी राज किशोर को इस साजिश में शामिल किया और घर की डुप्लीकेट चाबी बनवाने के लिए मुख्य चाबी भी हासिल कर ली.

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पार्टी में मनाया जश्न, ‘तुम तो धोखेबाज हो’ गाने पर किया डांस

घटना वाली रात यानी 5 सितंबर को शालू ने एक सोची-समझी साजिश के तहत अपने पति सुब्रत और बेटे के साथ तिलक नगर स्थित कोस्मोज़िन लाउंज में जाने का प्लान बनाया. पार्टी में शालू ने डार्क पर्पल रंग का गाउन पहना था और वह पति के साथ ‘तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके भूल जाते हो’ गाने पर जमकर थिरक रही थी. किसी को भी उसके चेहरे पर यह शिकन नहीं दिखी कि वह पीठ पीछे अपने ही घर में एक खूनी खेल को अंजाम दिलवा रही है. पार्टी के दौरान शालू लगातार व्हाट्सएप कॉल और वॉयस मैसेज के जरिए शूटरों के संपर्क में थी और उन्हें घर के अंदर की हर एक्टीविटी के बारे में गाइड कर रही थी. उसने शूटरों को घर में घुसाने के लिए सुरक्षा गार्ड को भी चकमा दिलाया और खुद पार्टी में मस्ती करती रही.

योजना थी कि हार्ट अटैक लगे मौत, लेकिन 26 वार कर उतारा मौत के घाट

साजिश के मुताबिक शूटरों को विनीत मिनोचा को तकिए से घोटकर मारना था ताकि मामला नेचुरल डेथ या हार्ट अटैक लगे. लेकिन रात करीब 11 बजे जब विनीत कमरे में पहुंचे और उन्होंने कुछ अजीब देखा तो बात बिगड़ गई. घबराहट में बदमाशों ने उन पर चाकुओं से ताबड़तोड़ वार कर दिए, जिससे उनके शरीर पर 26 घाव पाए गए. वारदात को अंजाम देकर बदमाश पिछले हिस्से की दीवार फांदकर फरार हो गए. रात करीब 3 बजे जब शालू और उसका पति पार्टी से घर लौटे तो उन्होंने खून से सना शव देखकर शोर मचाया और नाटक किया. पुलिस ने जब कड़ाई से पूछताछ की और सीसीटीवी खंगाले तो सारे राज खुल गए. पुलिस ने मुठभेड़ के बाद आरोपियों को दबोच लिया और सोमवार को बहू शालू को भी गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया.

ये भी पढ़ें:- ‘मां कभी बेटे की बलि नहीं मांगती’ पश्चिम बंगाल विवाद पर भड़के धीरेंद्र शास्त्री, ब्रिटेन से दिया ऐसा तीखा बयान कि मच गया हड़कंप!

Tags: UP CrimeUP News
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