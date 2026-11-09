Home > उत्तर प्रदेश > Kanpur: थार से टक्कर के बाद 60 मीटर तक घसीटा! LIC एजेंट मौत के मामले में आरोपी युवती को कोर्ट ने क्यों किया रिहा?

Kanpur: थार से टक्कर के बाद 60 मीटर तक घसीटा! LIC एजेंट मौत के मामले में आरोपी युवती को कोर्ट ने क्यों किया रिहा?

Kanpur Thar Accident: कानपुर में ब्लैक थार से हुए हादसे में 60 साल के LIC एजेंट संतोष सिंह चौहान की मौत के मामले में पुलिस ने इस घटना के बाद इटली में पढ़ाई कर रही युवती गीत सचान को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया था. हालांकि, अदालत ने उसे निजी मुचलके पर रिहा कर दिया.

By: Shristi S | Published: November 9, 2026 10:48:25 PM IST

LIC एजेंट मौत के मामले में आरोपी युवती को कोर्ट ने क्यों किया रिहा?
LIC एजेंट मौत के मामले में आरोपी युवती को कोर्ट ने क्यों किया रिहा?


Kanpur LIC Agent Death: उत्तर प्रदेश के कानपुर में ब्लैक थार से हुए हादसे में 60 साल के LIC एजेंट संतोष सिंह चौहान की मौत का मामला अब कानूनी बहस का विषय बन गया है. पुलिस ने इस घटना के बाद इटली में पढ़ाई कर रही युवती गीत सचान को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया था. हालांकि, अदालत ने उसे निजी मुचलके पर रिहा कर दिया. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाते  हुए पूछा कि सड़क दुर्घटना के मामले में हत्या की धारा लगाने का आधार क्या है? इस घटनाक्रम के बाद अब मामले की जांच और पुलिस की आगे की कार्रवाई पर सबकी नजर है. 

कोर्ट ने मर्डर चार्ज लगाने पर सवाल उठाए

पुलिस ने आरोपी गीत सचान को गिरफ्तार करके रविवार शाम को कोर्ट में पेश किया. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पुलिस से पूछा कि किस आधार पर रोड एक्सीडेंट को मर्डर केस बनाया गया. एक्सीडेंट से जुड़े मामले में मर्डर चार्ज लगाने के पीछे कौन से तथ्य और सबूत हैं?

You Might Be Interested In

कोर्ट ने पुलिस की कार्रवाई पर नाराजगी जताई और इस बारे में सवाल उठाए. इसके बाद, महिला को पर्सनल बॉन्ड पर रिहा करने का आदेश दिया गया. हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि आरोपी को मामले में बरी कर दिया गया है. घटना की जांच अभी भी चल रही है.

इटली में पढ़ती है गीत सचान 

रिपोर्ट्स के मुताबिक, गीत सचान इटली में पढ़ रही है और दिवाली मनाने के लिए कानपुर में अपने घर आई थी. इस बीच, शनिवार शाम को अपनी ब्लैक थार की टक्कर से 60 साल की संतोष सिंह चौहान की मौत हो गई. संतोष LIC एजेंट के तौर पर काम करती थे. एक्सीडेंट के बाद, पुलिस ने महिला के खिलाफ मर्डर का चार्ज लगाया. रविवार को गिरफ्तारी के बाद, उसे कोर्ट में पेश किया गया, जहां उसे पर्सनल बॉन्ड पर रिहा कर दिया गया.

टक्कर के बाद 50 से 60 मीटर तक घसीटे जाने का आरोप

इस घटना में, आरोप है कि गाड़ी की चपेट में आने के बाद संतोष सिंह चौहान को थार लगभग 50 से 60 मीटर तक घसीटती हुई ले गई. गंभीर चोटों के कारण उनकी मौत हो गई. घटना के बाद, पुलिस ने सख्त कार्रवाई करते हुए हत्या का मामला दर्ज किया.

जांच और सबूतों के आधार पर आगे की कार्रवाई होगी

कोर्ट से रिहा होने के बाद भी, मामले में कानूनी प्रक्रिया खत्म नहीं हुई है. पुलिस का कहना है कि जांच जारी है और सामने आने वाले तथ्यों और सबूतों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी. अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि जांच में दुर्घटना के हालात के बारे में क्या तथ्य सामने आते हैं और पुलिस किन कानूनी धाराओं के तहत कार्रवाई करती है.

Tags: kanpuruttar pradesh
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

बड़े और छोटे पर्दे पर निभाए गए राम के किरदार

November 5, 2026

‘रामायण’ के स्टारकास्ट की फीस

November 3, 2026

उम्र में काफी बड़े थे इन बॉलीवुड सितारों के पार्टनर

November 2, 2026

जब सोनारिका भदौरिया के साथ छोटी उम्र में हुआ उत्पीड़न

November 1, 2026

वीर पहाड़िया के लव अफेयर्स

October 31, 2026

‘चांद’ पर बने 5 सदाबहार गाने

October 29, 2026
Kanpur: थार से टक्कर के बाद 60 मीटर तक घसीटा! LIC एजेंट मौत के मामले में आरोपी युवती को कोर्ट ने क्यों किया रिहा?

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Kanpur: थार से टक्कर के बाद 60 मीटर तक घसीटा! LIC एजेंट मौत के मामले में आरोपी युवती को कोर्ट ने क्यों किया रिहा?
Kanpur: थार से टक्कर के बाद 60 मीटर तक घसीटा! LIC एजेंट मौत के मामले में आरोपी युवती को कोर्ट ने क्यों किया रिहा?
Kanpur: थार से टक्कर के बाद 60 मीटर तक घसीटा! LIC एजेंट मौत के मामले में आरोपी युवती को कोर्ट ने क्यों किया रिहा?
Kanpur: थार से टक्कर के बाद 60 मीटर तक घसीटा! LIC एजेंट मौत के मामले में आरोपी युवती को कोर्ट ने क्यों किया रिहा?
Kanpur: थार से टक्कर के बाद 60 मीटर तक घसीटा! LIC एजेंट मौत के मामले में आरोपी युवती को कोर्ट ने क्यों किया रिहा?