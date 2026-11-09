Kanpur: थार से टक्कर के बाद 60 मीटर तक घसीटा! LIC एजेंट मौत के मामले में आरोपी युवती को कोर्ट ने क्यों किया रिहा?

Kanpur LIC Agent Death: उत्तर प्रदेश के कानपुर में ब्लैक थार से हुए हादसे में 60 साल के LIC एजेंट संतोष सिंह चौहान की मौत का मामला अब कानूनी बहस का विषय बन गया है. पुलिस ने इस घटना के बाद इटली में पढ़ाई कर रही युवती गीत सचान को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया था. हालांकि, अदालत ने उसे निजी मुचलके पर रिहा कर दिया. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए पूछा कि सड़क दुर्घटना के मामले में हत्या की धारा लगाने का आधार क्या है? इस घटनाक्रम के बाद अब मामले की जांच और पुलिस की आगे की कार्रवाई पर सबकी नजर है.

कोर्ट ने मर्डर चार्ज लगाने पर सवाल उठाए

पुलिस ने आरोपी गीत सचान को गिरफ्तार करके रविवार शाम को कोर्ट में पेश किया. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पुलिस से पूछा कि किस आधार पर रोड एक्सीडेंट को मर्डर केस बनाया गया. एक्सीडेंट से जुड़े मामले में मर्डर चार्ज लगाने के पीछे कौन से तथ्य और सबूत हैं?

कोर्ट ने पुलिस की कार्रवाई पर नाराजगी जताई और इस बारे में सवाल उठाए. इसके बाद, महिला को पर्सनल बॉन्ड पर रिहा करने का आदेश दिया गया. हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि आरोपी को मामले में बरी कर दिया गया है. घटना की जांच अभी भी चल रही है.

इटली में पढ़ती है गीत सचान

रिपोर्ट्स के मुताबिक, गीत सचान इटली में पढ़ रही है और दिवाली मनाने के लिए कानपुर में अपने घर आई थी. इस बीच, शनिवार शाम को अपनी ब्लैक थार की टक्कर से 60 साल की संतोष सिंह चौहान की मौत हो गई. संतोष LIC एजेंट के तौर पर काम करती थे. एक्सीडेंट के बाद, पुलिस ने महिला के खिलाफ मर्डर का चार्ज लगाया. रविवार को गिरफ्तारी के बाद, उसे कोर्ट में पेश किया गया, जहां उसे पर्सनल बॉन्ड पर रिहा कर दिया गया.

टक्कर के बाद 50 से 60 मीटर तक घसीटे जाने का आरोप

इस घटना में, आरोप है कि गाड़ी की चपेट में आने के बाद संतोष सिंह चौहान को थार लगभग 50 से 60 मीटर तक घसीटती हुई ले गई. गंभीर चोटों के कारण उनकी मौत हो गई. घटना के बाद, पुलिस ने सख्त कार्रवाई करते हुए हत्या का मामला दर्ज किया.

जांच और सबूतों के आधार पर आगे की कार्रवाई होगी

कोर्ट से रिहा होने के बाद भी, मामले में कानूनी प्रक्रिया खत्म नहीं हुई है. पुलिस का कहना है कि जांच जारी है और सामने आने वाले तथ्यों और सबूतों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी. अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि जांच में दुर्घटना के हालात के बारे में क्या तथ्य सामने आते हैं और पुलिस किन कानूनी धाराओं के तहत कार्रवाई करती है.