Home > उत्तर प्रदेश > शराब पिला जबरन फाड़े कपड़े, फिर जमीन पर पटक एक-एक कर… 4 दरिंदों ने नोच डाली छात्रा की इज्जत, एक गिरफ्तार

शराब पिला जबरन फाड़े कपड़े, फिर जमीन पर पटक एक-एक कर… 4 दरिंदों ने नोच डाली छात्रा की इज्जत, एक गिरफ्तार

Kanpur Gangrape Case: कानपुर में 4 लोगों ने छात्रा के साथ दरिंदगी की है. छात्रा, जो किसी तरह अपनी जान बचाकर भाग निकलने में कामयाब रही, ने पुलिस को सूचना देने के लिए इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर 112 पर कॉल किया था. जिसके बाद पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया.

By: Shristi S | Published: May 19, 2026 3:36:13 PM IST

कानपुर में 4 लोगों ने छात्रा से गैंगरेप किया
कानपुर में 4 लोगों ने छात्रा से गैंगरेप किया


Kanpur Student Gangrape Case: उत्तर प्रदेश के कानपुर ज़िले के कल्याणपुर इलाके में, एक छात्रा ने चार लोगों जिनमें एक होटल मैनेजर भी शामिल है, पर गैंगरेप का आरोप लगाया है. पीड़िता ने पुलिस थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई है और कार्रवाई की मांग की है.

आरोप है कि रेप से पहले उसे जबरदस्ती शराब पिलाई गई थी. छात्रा, जो किसी तरह अपनी जान बचाकर भाग निकलने में कामयाब रही, ने पुलिस को सूचना देने के लिए इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर 112 पर कॉल किया था.

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क्या है पूरा मामला?

पुलिस के अनुसार, गोविंद नगर की रहने वाली छात्रा ने बताया कि वह रविवार देर शाम कुछ निजी काम से कल्याणपुर के एक होटल में गई थी. उसका आरोप है कि होटल मैनेजर ने उसे जबरदस्ती शराब पिलाई और अपने साथियों के साथ मिलकर उसके साथ गैंगरेप किया. पीड़िता का दावा है कि जब उसने वहां से भागने की कोशिश की, तो एक युवक ने उसे पकड़ लिया, ज़मीन पर पटक दिया और उसके कपड़े फाड़ दिए. इसके बाद, सभी आरोपियों ने बारी-बारी से उसके साथ यौन उत्पीड़न किया.

किसी तरह जान बचा छात्रा ने 112 हेल्पलाइन पर फोन किया

पीड़िता ने बताया कि वह किसी तरह उस जगह से भाग निकलने और अपनी जान बचाने में कामयाब रही. उसने आगे आरोप लगाया कि आरोपी उसका पीछा करते हुए सड़क तक आ गए और उसे दोबारा पकड़ने की कोशिश की. 112 हेल्पलाइन के ज़रिए सूचना मिलने पर, कल्याणपुर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी. 

पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया

पीड़िता ने पुलिस को बताया कि पुलिस के पहुंचने से पहले ही बाकी आरोपी वहां से भाग चुके थे. पुलिस ने होटल मैनेजर को हिरासत में ले लिया है और उससे पूछताछ शुरू कर दी है. DCP S.M. कासिम आबिदी भी छात्रा से मिलने और घटना के बारे में जानकारी जुटाने के लिए कल्याणपुर पुलिस थाने पहुंचे.

लिखित शिकायत के आधार पर जांच जारी: DCP

DCP (पश्चिम) S.M. कासिम आबिदी ने बताया कि छात्रा द्वारा दर्ज कराई गई लिखित शिकायत के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी गई है. एक युवक को हिरासत में लिया गया है और उससे पूछताछ की जा रही है. पुलिस मामले के सभी पहलुओं की गहन जांच कर रही है, और आरोपियों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी.

Tags: gangrapekanpuruttar pradesh news
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