Home > उत्तर प्रदेश > UP Crime: कानपुर में कुछ ही घंटों में दूसरी हत्या, इस बार तो पार कर दी सारी हद, शटरिंग कारीगर की दर्दनाक मौत

UP Crime: कानपुर में कुछ ही घंटों में दूसरी हत्या, इस बार तो पार कर दी सारी हद, शटरिंग कारीगर की दर्दनाक मौत

UP Crime:  नौबस्ता थाना इलाके की गंगापुर कॉलोनी में देर रात घर से निकले एक शटरिंग वर्कर की मंगलवार सुबह पीट-पीटकर हत्या कर दी गई. वह घर से 500 मीटर दूर एक गली में मरणासन्न हालत में मिला.

By: Divyanshi Singh | Published: July 21, 2026 7:27:37 PM IST

कानपुर में 24 घंटे में दूसरी निर्मम हत्या
कानपुर में 24 घंटे में दूसरी निर्मम हत्या


UP Crime: नौबस्ता थाना इलाके की गंगापुर कॉलोनी में देर रात घर से निकले एक शटरिंग वर्कर की मंगलवार सुबह पीट-पीटकर हत्या कर दी गई. वह घर से 500 मीटर दूर एक गली में मरणासन्न हालत में मिला. लोकल खबरों के आधार पर उसके परिवार ने पुलिस को इन्फॉर्म किया और उसे LLR हॉस्पिटल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. पुलिस को शक है कि यह हत्या ड्रग्स से जुड़े झगड़े का नतीजा थी.

शटरिंग वर्कर था मोहम्मद सैफ

गंगापुर कॉलोनी का रहने वाला 27 साल का मोहम्मद सैफ शटरिंग वर्कर था. उसके परिवार में उसकी पत्नी रोशनी और दो बड़े भाई निज़ाम और अशरफ हैं. भाइयों ने बताया कि सैफ ड्रग्स का आदी था. वह देर रात घर से निकला था लेकिन वापस नहीं लौटा. मंगलवार सुबह, दो लोकल लोगों ने उसे गली में मरणासन्न हालत में पड़े होने की खबर दी. परिवार के लोग उसे LLR हॉस्पिटल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. भाइयों ने सैफ के शरीर पर चोटों के निशान बताए. पुलिस को शक है कि यह हत्या ड्रग्स से जुड़े झगड़े का नतीजा थी.

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Tags: UP Crime
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