बीवी को तलाक दिए बिना कर रहा था दूसरी शादी! मैरिज लोन में पहुंच गई पत्नी; फिर हुआ ऐसा हंगामा…

Kanpur Second Marriage Drama: कानपुर से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आ रहा है, जहां रात के समय एक मैरिज लॉन में बवाल देखने को मिला. यहाँ एक शख्स अपनी पहली बीवी को तलाक दिए बिना दूसरी शादी करने की कोशिश कर रहे दूल्हे का सामना पुलिस के साथ पहुंची पहली पत्नी से हो गया. रात करीब 10:30 बजे हुए इस अचानक ड्रामे से वहां भगदड़ जैसी स्थिति बन गई. पहली पत्नी की शिकायत पर चकेरी पुलिस ने दूल्हे को हिरासत में ले लिया है और कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है.

वायरल हुआ वीडियो

जानकारी के मुताबिक पहली बीवी ने बताया कि उन्होंने 2022 में जूही लाल कॉलोनी के एक व्यक्ति से शादी की थी. 2024 में विदाई के बाद पति-पत्नी के बीच अनबन हो गई और यह मामला अभी कानपुर कोर्ट में चल रहा है. उन्होंने दावा किया कि उनके पति रोज़ाना उनसे व्हाट्सएप पर बात करते थे और उनसे मिलने भी आते थे, फिर भी उन्होंने यह बात पूरी तरह छिपाकर रखी थी कि वह दूसरी शादी करने की योजना बना रहे हैं.

First wife crashes husband’s secret second wedding in Kanpur, stops the ceremony at the mandap. pic.twitter.com/IKddDyOwwq — Ghar Ke Kalesh (@gharkekalesh) July 25, 2026

Delhi Weather Today: सावधान! इन राज्यों में भारी बारिश के साथ फ्लैश फ्लड का खतरा, लेकिन क्या दिल्ली है सुरक्षित?

पड़ोसी से मिली शादी की जानकारी

उन्हें दूल्हे के एक पड़ोसी से दूसरी शादी के बारे में पता चला. शक होने पर उन्होंने ससुराल वालों को फोन करने की कोशिश की, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला. वह पहले ससुराल गईं और जानकारी जुटाने के बाद सीधे चकेरी इलाके के मैरिज लॉन पहुंच गईं. जैसे ही वह अपनी बहन और पुलिस के साथ वहां पहुंचीं, शादी की रस्में रुक गईं. पुलिस को देखते ही दूल्हा वहां से भागने की कोशिश करने लगा, जिससे दूल्हा और दुल्हन दोनों पक्षों के मेहमानों में घबराहट और अफरातफरी मच गई.

Indian Air Force MTS Vacancy: एयरफोर्स में 10वीं पास के लिए नौकरी पाने का मौका, आवेदन करने की कल है अंतिम डेट