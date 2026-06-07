UP Saas-Damad Marriage: कानपुर में सास का आया दामाद पर दिल, दोनों में बन गए अवैध संबध, अब दोनों ने कोर्ट में…

UP Saas-Damad Love Story: सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक युवक के साथ महिला दिख रही है. दावा है कि यह वीडियो उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले के अकबरपुर थाना क्षेत्र का है, जहां एक सास ने अपने दामाद से ही शादी कर ली. वीडियो के वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर इसकी खूब चर्चा हो रही है.

दावा किया जा रहा है कि दामाद अपनी ही सास को लेकर घर से चला गया और दोनों ने कोर्ट मैरिज कर ली. शादी के बाद दोनों का वीडियो सामने आया है. वीडियो में दोनों अपने नए रिश्ते को स्वीकार करने और आशीर्वाद देने की अपील करते हुए नजर आ रहे हैं.

लंबे समय से था दामाद और सास के बीच प्रेम संबंध

बताया जा रहा है कि दामाद और सास के बीच लंबे समय से प्रेम संबंध था. दोनों ने परिवार और समाज की परवाह किए बिना साथ रहने का फैसला किया और कानूनी रूप से विवाह कर लिया. वायरल वीडियो में दोनों ने कहा कि उन्होंने अपनी मर्जी से शादी की है और अब वे एक-दूसरे के साथ जीवन बिताना चाहते हैं.

अलीगढ़ से भी आया था ऐसा ही मामला

बता दें कि उत्तर प्रदेश से सास और दामाद के प्रेम प्रसंग का यह पहला मामला नहीं है. इससे पहले अलीगढ़ जिले से एक खबर सामने आई थी, जिसमें एक महिला ने अपनी बेटी के होने वाले पति से शादी कर ली. बेटी की शादी का कार्ड बंट चुका था. सारी तैयारियां हो गई थीं.

इस बीच बेटी की मां अपने होने वाले दामाद के साथ फरार हो गई और कई दिनों तक लापता रही. फिर इसके बाद दोनों वापस सीधा पुलिस स्टेशन लौटे. इसके बाद सास अपने दामाद के साथ रहने लगी. हालांकि, करीब एक साल बाद दोनों में विवाद शुरू हो गया और मामला थाने तक पहुंच गया था. बाद में दोनों अलग हो गए थे.