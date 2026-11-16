कानपुर के अपार्टमेंट में भीषण अग्निकांड, दो की दर्दनाक मौत! कई लोग झुलसे, इलाके में मची अफरा-तफरी

क्या है पूरा हादसा?
कानपुर अपार्टमेंट में लगी भीषण आग, 2 की मौत, कई झुलसे! फीलखाना थाना क्षेत्र के राधिका अपार्टमेंट में आग की चपेट में आने से जितेंद्र साहू की पत्नी और अनिल बाथम के 15 वर्षीय बेटे की मौत हो गई। https://t.co/PAYoPCSikc
— Arjun Chaudharyy (@Arjun5chaudhary) November 16, 2026
पुलिस ने क्या बताया?
थाना फीलखाना क्षेत्रान्तर्गत राधिका अपार्टमेंट में आग लगने की सूचना पर फायर एवं पुलिस टीम द्वारा तत्काल मौके पर पहुँचकर 06 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। एक व्यक्ति बेहोशी की अवस्था में तथा अन्य घायल व्यक्तियों को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया। आग पर पूर्णतः काबू पा लिया गया। प्रथम दृष्टया शॉर्ट सर्किट से आग लगना प्रतीत हो रहा है। आवश्यक कार्यवाही प्रचलित है।
— POLICE COMMISSIONERATE KANPUR NAGAR (@kanpurnagarpol) November 16, 2026