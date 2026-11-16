Home > उत्तर प्रदेश > कानपुर के अपार्टमेंट में भीषण अग्निकांड, दो की दर्दनाक मौत! कई लोग झुलसे, इलाके में मची अफरा-तफरी

कानपुर के अपार्टमेंट में भीषण अग्निकांड, दो की दर्दनाक मौत! कई लोग झुलसे, इलाके में मची अफरा-तफरी

Kanpur Apartment Fire: उत्तर प्रदेश के कानपुर में फीलखाना थाना क्षेत्र के एक अपार्टमेंट में शॉर्ट सर्किट के कारण अचानक आग लग गई. इसे पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई.

By: Kamesh Dwivedi | Published: November 16, 2026 8:38:11 AM IST

कानपुर के राधिका अपार्टमेंट में लगी आग
कानपुर के राधिका अपार्टमेंट में लगी आग


कानपुर के राधिका अपार्टमेंट में भीषण आग लगने से दो लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग झुलस गए. जानकारी के मुताबिक इस हादसे में एक 15 वर्षीय लड़के ने दम तोड़ दिया. आग लगने से अपार्टमेंट में अफरा-तफरी मच गई.

क्या है पूरा हादसा?

कानपुर के फीलखाना थाना क्षेत्र स्थित राधिका अपार्टमेंट में भीषण आग लगने से बड़ा हादसा हो गया. सोशल मीडिया पर साझा की गई जानकारी के अनुसार आग की चपेट में आने से दो लोगों की मौत हो गई, जबकि कई अन्य लोग झुलसकर घायल हो गए. मृतकों की पहचान जितेंद्र साहू की पत्नी और अनिल बाथम के 15 वर्षीय बेटे के रूप में हुई है. घटना के बाद अपार्टमेंट में चीख-पुकार मच गई और पूरे इलाके में अफरा-तफरी का माहौल बन गया.



पुलिस ने क्या बताया?

पुलिस कमिश्नरेट कानपुर ने इस घटना पर प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा थाना फीलखाना क्षेत्रान्तर्गत राधिका अपार्टमेंट में आग लगने की सूचना पर फायर एवं पुलिस टीम द्वारा तत्काल मौके पर पहुँचकर 06 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया. एक व्यक्ति बेहोशी की अवस्था में तथा अन्य घायल व्यक्तियों को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया. आग पर पूर्णतः काबू पा लिया गया। प्रथम दृष्टया शॉर्ट सर्किट से आग लगना प्रतीत हो रहा है. आवश्यक कार्यवाही प्रचलित है.



Tags: Kanpur Apartment FireKanpur FireRadhika Apartment Fire
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