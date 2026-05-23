Kanpur Police Commissionerate Uproar: कानपुर पुलिस कमिश्नर कार्यालय क्यों पहुंच गए ITBP के 50 अफसर और जवान

Kanpur Police Commissionerate Uproar: कानपुर पुलिस कमिश्नर कार्यालय में शनिवार (23 मई, 2026) सुबह उस समय असहज स्थिति पैदा हो गई जब बड़ी संख्या में ITBP दर्जनों के हथियारबंद जवान कानपुर पुलिस कमिश्नर कार्यालय पहुंच गए, जिससे पूरे परिसर में हड़कंप मच गया. दरअसल, कानपुर में ITBP जवान की मां का इलाज के दौरान हाथ काटे जाने के मामले में उचित कार्रवाई नहीं होने से साथी जवान नाराज थे. सीएमओ की जांच रिपोर्ट में अस्पताल को क्लीन चिट मिलने से नाराजगी इस कदर बढ़ी कि ITBP के दर्जनों हथियारबंद जवान पुलिस कमिश्नर कार्यालय पहुंच गए.

पुलिस कमिश्नर कार्यालय में पक्ष रखे जाने के बाद दोबारा जांच के आश्वासन के बाद ही तनाव शांत हुआ. कहा जा रहा है कि इलाज के दौरान एक साथी की मां का हाथ काट गया. इसके बाद मामले में कार्रवाई न होने और जांच रिपोर्ट पर सवाल उठने के बाद आईटीबीपी के जवानों का गुस्सा फूट पड़ा. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, शनिवार सुबह आईटीबीपी के कमांडेंट गौरव प्रसाद, लाइजनिंग अफसर अर्पित और 50 से ज्यादा जवान पुलिस कमिश्नर कार्यालय पहुंचे. यह सामान्य मामला नहीं लग रहा था क्योंकि ऐसा पहली बार था जब जवानों की मौजूदगी से पूरा परिसर छावनी में तब्दील हो गया.

यहां पर अधिकारियों ने पुलिस आयुक्त रघुबीर लाल और अपर पुलिस आयुक्त कानून-व्यवस्था डॉ. विपिन ताडा से मुलाकात कर निष्पक्ष कार्रवाई की मांग की. यह विरोध कांस्टेबल विकास सिंह की मां के इलाज के दौरान हाथ कटने के मामले में उचित कार्रवाई नहीं होने को लेकर था. इस पर यहां पहुंचे आधे से ज्यादा जवान गाड़ियों से परिसर के बाहर चले गए. लगभग एक घंटे से कमांडेंट समेत अफसर अपर पुलिस आयुक्त विपिन ताडा से बात चली

बवाल की क्या थी वजह

अपर पुलिस आयुक्त कानून-व्यवस्था डा. विपिन ताडा ने मीडिया को बताया कि कांस्टेबल विकास सिंह की मां के इलाज के दौरान हाथ काटना पड़ा. पीड़ित आईटीबीपी जवान जांच रिपोर्ट के कई पहलुओं को लेकर असंतुष्ट थे. अब इसकी जांच के आदेश दिए गए हैं. उन्होंने कहा कि जांच में जो भी दोषी मिलेगा. उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.

क्या है मामला

विकास सिंह महाराजपुर स्थित 32 बटालियन के अइटीबीपी जवान हैं. 13 मई उनकी मां निर्मला देवी को सांस की परेशानी होने पर को टाटमिल स्थित कृष्णा हास्पिटल में भर्ती कराया गया था. विकास का कहना है कि उपचार के दौरान उनका हाथ काला पड़ गया था, जिसमें संक्रमण फैलने की वजह से उन्हें यहां से पारस हास्पिटल में भर्ती कराना पड़ा. इसके बाद 17 मई को उनका हाथ काटना पड़ा था. विकास की मानें तो इस मामले में लापरवाही बरती गई.

न्याय की मांग को लेकर 20 मई को विकास अपनी मां का कटा हुआ हाथ लेकर इंसाफ के लिए पुलिस आयुक्त कार्यालय पहुंचे थे. इसके बाद पुलिस आयुक्त ने प्रकरण में सीएमओ से जांच रिपोर्ट मांगी थी. ताजा रिपोर्ट को देख आईटीबीपी के अफसर भी नाराज हो गए. इसके बाद शनिवार को कमांडेंट और 50 से अधिक जवानों में पुलिस आयुक्त कार्यालय घेर लिया.