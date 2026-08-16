UP Crime: मामी से चल रहा था अफेयर, मामा को चला पता तो तमंचा खरीद पहुंचा मारने, गोली चलाने से पहले लगा हाथ कांपने, फिर क्या हुआ?

UP Crime News: उत्तर प्रदेश के कानपुर से एक बेहद हैरान करने वाला मामला सामने आया है. पूरा मामला मामला महाराजपुर इलाके का है, जहां पुलिस ने एक ऐसे युवक को गिरफ्तार किया है, जो अपने ही मामा की हत्या करने के लिए घूम रहा था. पुलिस ने युवक के पास से 315 बोर का एक तमंचा और तीन कारतूस बरामद किए हैं. बताया जा रहा है कि युवक का अपनी मामी से 2 सालों से अफेयर चल रहा था. इसकी जानकारी मामा को हो गई थी. ऐसे में युवक मामा की हत्या की फिराक में था.

बताया जा रहा है कि पति-पत्नी के बीच झगड़ा हुआ था, जिसपर पति ने भांजे को कुल्हाड़ी से काट डालने की धमकी दी थी. इसके बाद आरोपी भांजा अपने मामा की हत्या करने उनके घर पहुंचा, लेकिन डरवश वह घटना को अंजाम नही दे सका था.

तीसरे नंबर की मामी से चल रही था अफेयर

डीसीपी पूर्वी सत्यजीत गुप्ता ने बताया कि फतेहपुर बिंदकी निवासी 22 वर्षीय कृष्णा गुप्ता का बुक स्टॉल है. कृष्णा के चार मामा और चार मौसी हैं. कृष्णा का तीसरे नंबर की मामा की पत्नी से पिछले 2 सालों से अफेयर चल रहा है.

कुछ दिनों पहले मामा ने पत्नी को कृष्णा से फोन पर बात करते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया था. इस पर दोनों के बीच जमकर झगड़ा हुआ था. इस बात को लेकर कृष्णा और मामा के बीच कहासुनी भी हो गई थी.

डीसीपी ने बताया कि अवैध संबंधों को लेकर 14 अगस्त को एक बार फिर कृष्णा के मामा-मामी के बीच विवाद हुआ. झगड़े के दौरान मामा ने भांजे को कुल्हाड़ी से काट डालने की धमकी दी. इस पर मामी ने पूरी जानकारी अपने प्रेमी भांजे को दी. उसने फोन पर बताया कि मामा, तुम्हारी हत्या के लिए कुल्हाड़ी लेकर आए हैं.

15 हजार रुपये में खरीदा था तमंचा

इसके बाद कृष्णा ने गांव में रहने वाले उदय राज सैनी के जरिए रामादेवी चौराहे से एक युवक से 15 हजार रुपये में तमंचा खरीदा और मामा की हत्या के लिए सरसौल स्थित उनके घर पहुंच गया. इस दौरान मामा अपने घर के दूसरी मंजिल में थे, जहां उसने तमंचा निकाला. लेकिन, डर की वजह से उसके हाथ कांपने लगे.

उसने धमकी देते अपनी प्रेमिका मामी से बोला कि अब अगर तुम्हें परेशान करेगा तो इसको जान से मार दूंगा. इस पर मामी ने समझाया कि तुम अभी यहां से जाओ, ये ठीक नहीं है. मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी, तुम परेशान न हो. इसके बाद कृष्णा मामा के घर से निकल कर कानपुर-प्रयागराज हाईवे पर घूम रहा था.

इस दौरान नवोदय कट के पास चेकिंग में लगे दारोगा राममोहन मिश्र ने बिना नंबर की बाइक पर मुंह में गमछा बांधे कृष्णा को देख कर रोकने का प्रयास किया, तो वह डिवाइडर पर बाइक चढ़ाकर भागने लगा. इस पर पुलिस ने पीछा कर उसे पकड़ लिया.

घर पर छोड़कर आया था मोबाइल

तलाशी के दौरान उसके पास से पुलिस को तमंचा बरामद हुआ, जिसके चेंबर में एक कारतूस फंसा हुआ था. जेब में दो जिंदा कारतूस मिले. पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तो उसने पूरी वारदात कबूल ली.

डीसीपी पूर्वी ने बताया कि कृष्णा पूरी प्लानिंग के साथ अपने मामा की हत्या की फिराक में उनके घर पहुंचा था, पुलिस से बचने के लिए वह अपना मोबाइल घर पर छोड़कर आया था, जिससे उसकी लोकेशन न पता चले सके. डीसीपी ने बताया कि आरोपी के खिलाफ महाराजपुर थाने में आर्म्स एक्ट में मुकदमा दर्ज कर उसे जेल भेजा जा रहा है.