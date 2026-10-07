UP: पहले Piles का दर्द, फिर चलना-बैठना हुआ मुश्किल… X-Ray कराया तो अंदर का नजारा देख डॉक्टरों के भी छूट गए पसीने

Kanpur Piles Treatment Case: जिस तकलीफ से राहत पाने के लिए एक शख्स ने घरेलू नुस्खा अपनाया, वही उसके लिए बड़ी मुसीबत बन गया. उत्तर प्रदेश के कानपुर में बवासीर (Piles) से परेशान 45 साल के मरीज ने हकीम की सलाह पर गर्म पत्थर से सिकाई शुरू की थी. कुछ समय बाद उसकी हालत ऐसी बिगड़ी कि न वह ठीक से चल पा रहा था और न बैठ पा रहा था. जब वह अस्पताल पहुंचा और डॉक्टरों ने X-Ray कराया तो अंदर का नजारा देखकर डॉक्टरों के भी पसीने छूट गए. मरीज के शरीर के अंदर करीब डेढ़ किलों वजन का पत्थर फंसा हुआ था.

दर्द बढ़ा तो अस्पताल पहुंचा मरीज

बताया जा रहा है कि मरीज लंबे समय से बवासीर की समस्या से परेशान था. दर्द से राहत पाने के लिए उसने एक हकीम से सलाह ली. आरोप है कि हकीम ने उसे गर्म पत्थर से सिकाई करने की सलाह दी. मरीज ने इसी तरीके को अपनाया. सिकाई के दौरान पत्थर शरीर के अंदर चला गया. इसके बाद उसकी परेशानी लगातार बढ़ती गई. कुछ ही समय में हालत इतनी खराब हो गई कि रोजमर्रा के काम और चलना-फिरना भी मुश्किल हो गया. आखिरकार परिवार उसे कानपुर के उर्सला जिला अस्पताल लेकर पहुंचा.

एक्स-रे में दिखा चौंकाने वाला नजारा

अस्पताल में डॉक्टरों ने मरीज की जांच की और एक्स-रे कराया. रिपोर्ट में शरीर के अंदर एक बड़ा और भारी पत्थर दिखाई दिया. डॉक्टरों ने मरीज से इस बारे में पूछताछ की तो शुरुआत में उसने सिर्फ बवासीर की समस्या बताई. बाद में दोबारा पूछताछ करने पर उसने बताया कि सिकाई के दौरान पत्थर अंदर चला गया था. इसके बाद डॉक्टरों ने बिना देरी किए ऑपरेशन करने का फैसला लिया.

डेढ़ घंटे चला ऑपरेशन

उर्सला अस्पताल के सीनियर डॉ. प्रशांत मिश्रा और उनकी टीम ने करीब डेढ़ घंटे तक ऑपरेशन किया. इस दौरान शरीर के अंदर फंसे पत्थर को बाहर निकाला गया. डॉक्टरों के मुताबिक मामला काफी जटिल था, लेकिन ऑपरेशन के बाद मरीज की हालत में सुधार है और फिलहाल, वह स्वस्थ बताया जा रहा है.

मरीज ने बताया कि दर्द ज्यादा होने के कारण उसने हकीम की सलाह मान ली थी. इस घटना के बाद उसने बिना एक्सपर्ट डॉक्टर की सलाह के ऐसे किसी भी उपचार को आजमाने से तौबा कर ली है.