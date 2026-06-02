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Petrol Pump Scam: 45 लीटर की टंकी में भर दिया 52 लीटर पेट्रोल! पेट्रोल पंप पर हुई ऐसी ठगी, सुनकर रह जाओगे हैरान

Petrol Pump Scam: कानपुर के पेट्रोल पंप पर ग्राहक ने 45 लीटर टंकी में 51.3 लीटर पेट्रोल भरने का आरोप लगाया है. शिकायत के बाद नोजल सील कर जांच शुरू कर दी गई है.

By: Preeti Rajput | Published: June 2, 2026 10:33:56 AM IST

45 लीटर की टंकी में भर दिए 52 लीटर पेट्रोल!
45 लीटर की टंकी में भर दिए 52 लीटर पेट्रोल!


Petrol Pump Scam: उत्तर प्रदेश के कानपुर से एक गजब ठगी का मामला सामने आया है. जहां ग्राहक ने दावा किया कि उसकी कार की टंकी की क्षमता केवल 45 लीटर की है. लेकिन पंप ने उसे 52 लीटर से अधिक पेट्रोल बिल भरने को दिया है. इस मामले ने हर किसी को हैरान कर रख दिया है. जानकारी मिलते ही अधिकारियों ने पेट्रोल पंप की संदिग्ध नोजल को सील कर दिया. जिला बांट-माप अधिकारी राजन कुमार सिंह के मुताबिक, मामले की जांच इंडियन ऑयल, आपूर्ति विभाग और बांट-माप विभाग की टीम करेगी. जांच के बाद ही पता लगेगा कि ठगी हो रही थी या नहीं? 

पेट्रोल पंप पर हुई गड़बड़ी

कानपुर के हर्ष नगर स्थित पेट्रोल पंप पर उस समय विवाद हुआ जब कार मालिक चरन सिंह अपनी कार में पेट्रोल भरवाने के लिए पहुंचे थे. चरन सिंह ने दावा किया कि उनकी कार की टंकी की क्षमता केवल 45 लीटर है, लेकिन पेट्रोल पंप ने उन्हें 51.3 लीटर पेट्रोल भरने का बिल दिया है. हैरान करने वाली बात तो यह है कि कार एकदम नई थी. कंपनी ने पहले ही उसमें 5 लीटर का पेट्रोल भरवाकर दिया था. ऐसे में टंकी में 50 लीटर से ज्यादा पेट्रोल भरने का दावा पंप कैसे कर सकता है. चरन सिंह ने इसे बडी गड़बड़ी बता रहे हैं, उन्होंने डीएसओ, बांट-माप विभाग और जिला अधिकारी (डीएम) को इसकी शिकायत भी की है. अब इस मामले में जांच की जा रही है. 

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45 लीटर की टंकी 52 लीट पेट्रोल 

चरण सिंह का कहना है कि टंकी की क्षमता केवल 45 लीटर है और उसमें पहले भी पेट्रोल मौजूद था, ऐसे में 52 लीटर से ज्यादा पेट्रोल भरना नामुमकिन है. इसमें साफ गड़बड़ी नजर आ रही है. उन्होंने बताया कि जब इस बारे में पंप पर शिकायत की तो वह अपनी सफाई देने लगे. उन्होंने कहा कि पेट्रोल पंप वाले ने पहले 41 लीटर पेट्रोल डाला. फिर 11 लीटर पेट्रोल डाला. उसने कहा कि ज्यादा पेट्रोल दो बार में डाला जाता है. ग्राहक के मुताबिक, उन्होंने 52 लीटर पेट्रोल की जानकारी देते हुए कार कंपनी के प्रतिनिधि को भी पंप पर बुलाया था. उसने भी बताया कि कार की टंकी 45 लीटर की है. उसमें इतना पेट्रोल नहीं आ सकता है. 

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Tags: car petrol tankhome-hero-pos-1Kanpur petrol pumpPetrol pump scam
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