Home > उत्तर प्रदेश > ‘विशाल’ बनकर ‘इरशाद’ ने दो-दो हिंदू लड़कियों संग रचाई शादी: जबरन खिलाई मीट, फिर क्रूरता की हदें पार; बजरंग दल की शिकायत पर पुलिस ने दबोचा!

‘विशाल’ बनकर ‘इरशाद’ ने दो-दो हिंदू लड़कियों संग रचाई शादी: जबरन खिलाई मीट, फिर क्रूरता की हदें पार; बजरंग दल की शिकायत पर पुलिस ने दबोचा!

पीड़िता ने बताया कि कैसे इरशाद नाम के शख्स ने पहले पीड़िता को धोखे से प्यार के चंगुल में फंसाया. जबरन धर्म परिवर्तन के लिए मीट खिलाया, पूजा-पाठ करने से तक रोका. जब महिला ने विरोध किया तो उसे फ्लैट में कैद कर लिया. इस मामले में बजरंग दल का भी एंगल सामने आ रहा है.

By: Kajal Jain | Published: July 2, 2026 4:17:17 PM IST

'विशाल' बनकर 'इरशाद' ने दो-दो हिंदू लड़कियों संग रचाई शादी: जबरन खिलाई मीट, फिर क्रूरता की हदें पार; बजरंग दल की शिकायत पर पुलिस ने दबोचा!
'विशाल' बनकर 'इरशाद' ने दो-दो हिंदू लड़कियों संग रचाई शादी: जबरन खिलाई मीट, फिर क्रूरता की हदें पार; बजरंग दल की शिकायत पर पुलिस ने दबोचा!


उत्तर प्रदेश के कानपुर से धोखे से प्यार के जाल में फंसाकर धर्म परिवर्तन कराने का मामला सामने आ रहा है. यह घटना पनकी इलाके की बताई जा रही है, जहां एक मुस्लिम युवक इरशाद, जो अपने आप को आगरा का जूता व्यापारी बताता है कानपुर मे विशाल बनकर रह रहा था. युवक ने अपनी पहचान छिपाकर एक हिंदू युवती से शादी की और बच्चे के साथ एक कमरे में बंदी बना दिया. युवती का आरोप है कि युवक ने लगातार उस पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया जिसके लिए वो उसे मीट खिलाता था और पूजा-पाठ करने से भी रोकता था. महिला के विरोध करने पर न सिर्फ उसको कैद कर लिया, बल्कि दूसरे कमरे में बहन को भी बंधी बनाकर रखा. महिला ने जैसे-तैसे बजरंग दल से संपर्क किया और पुलिस के रेस्क्यू ऑपरेशन के माध्यम से अपनी जान बचाई.

खुद को बताया हिंदू जूता कारोबारी

आजतक की रिपोर्ट के मुताबिक, युवक ने अपना पहचान आगरा के ऑनलाइन जूता कारोबारी विशाल के तौर पर बताई और युवती को प्यार के जाल में फंसा लिया. दोनों काफी समय तक रिलेशनशिप में रहे, आखिर में दोनों ने शादी कर ली और एक साथ लखनऊ में रहने लगे. दोनों की मुलाकात ऑफिस में हुई थी, जिसके बाद युवती ने घर वालों को बिना बताए कोर्ट मैरिज कर ली थी.

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खुलासा होने पर बंदी बनाया

महिला का आरोप है कि युवक ने लंबे समय तक उससे अपनी सच्चाई छिपाई. जब असली मामला सामने आया तो युवती को पहले लखनऊ के घर में कैद किया, फिर कानपुर में बंदी बनाकर प्रताड़नाएं दी. महिला ने बताया कि पनकी के फ्लैट में बंधन बनाकर इरशाद उसके साथ शारिरिक और मानसिक क्रूरता करता. उसे और उसके बच्चे को पूजा-पाठ करने से रोकता. बच्चे का मुस्लिम नाम रखा और महिला का भी जबरन मीट खिलाकर धर्म परिवर्तन कराना चाहता था.

जान से मारने की धमकी

इन सभी प्रताड़नाओं के बीच, जब महिला ने विरोध किया तो बच्चे और मां दोनों को जान से मारने की धमकी दी. यह सिलसिला यही नहीं थमा. इरशाद ने एक और हिंदू लड़की से दूसरी शादी कर ली जिसे वो अपनी बहन बताता था लेकिन रात को उसी के साथ समय बिताता था. महिला ने काफी बार से भागने या खुद को बचाने की कोशिश की, लेकिन वो सफल नहीं हो पाई.

बजरंग दल के जरिए बचाई जान

पुलिस को दिए बयान में महिला ने बताया कि उसने अपने पड़ोसियों से बजरंग दल वालों का नंबर लिया और अपनी साथ हुई वारदात के बारे में जानकारी दी. इस मामले में बजरंग दल के शीर्ष पदाधिकारी ने पुलिस से संपर्क किया और पुलिस ने इरशाद के फ्लैट पर छापेमारी की. जहां शिकायतकर्ता हरदोई की अनुक्रति पांडे के साथ-साथ एक और हिंदु युवती को अलग-अलग कमरों से आजाद कराया गया.

इरशाद का भांडा फोडा

पनकी पुलिस ने महिलाओं को आजाद कराया और उनकी आधिकारिक शिकायत आरोपी इरशाद को भी गिरफ्तार कर लिया है. पीड़िता ने पुलिस के समक्ष गुहार लगाई है कि उसे धोखे में रखकर काफी प्रताड़ित किया गया है. वो अकेली है और अब अपने घर जाना चाहती है. हालांकि पुलिस की टीम अभी-भी दूसरी हिंदू महिला से पूछताछ कर रही है और अन्य एंगल से केस की जांच कर रही है. इस मामले के मुख्य आरोपी इरशाद से भी हिरासत में कड़ी पूछताछ की जा रही है.

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