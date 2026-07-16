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‘मुझे दुनिया का सबसे अच्छा ससुराल मिला…’ आखिरी खत में छलका निक्की का दर्द, भावुक कर देगा सुसाइड नोट

उत्तर प्रदेश के कानपुर से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. यहां एक महिला ने आत्महत्या कर ली. सुसाइड नोट लोगों को हैरान कर रहा है. वहीं वो कुछ ऐसे काम करके गई है, जिसके बाद उसके ससुराल वाले भावुक हो गए.

By: Deepika Pandey | Published: July 16, 2026 6:54:31 PM IST

निक्की ने की आत्महत्या, भावुक कर देगा सुसाइड नोट
निक्की ने की आत्महत्या, भावुक कर देगा सुसाइड नोट


Nikki Suicide Case: जहां एक तरफ पूरे देश से ससुराल वालों के बारे में नेगेटिव खबरें हैं. वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के कानपुर से एक भावुक कर देने वाला मामला सामने आया है. यहां निक्की उर्फ वैष्णवी तिवारी नाम की एक महिला ने आत्महत्या कर ली. आत्महत्या से पहले उसने एक सुसाइड नोट लिखा, जो लोगों को भावुक कर रहा है. जानकारी के अनुसार, कानपुर के रावतपुर थाना क्षेत्र के गगन विहार निवासी शिवम शुक्ला की पत्नी निक्की ने घर में आत्महत्या कर ली. 

कहा जा रहा है कि वो रीढ़ की हड्डी की गंभीग बीमारी के कारण परेशान थी. इस बीमारी के कारण उसे असहनीय दर्द हो रहा था. इसी दर्द से तंग आकर निक्की ने सुसाइड किया. उसका सुसाइड नोट काफी भावुक करने वाला था. 

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किसी ने नहीं दी शिकायत

बता दें कि निक्की ने पुलिस की लिखित परीक्षा पास कर ली थी. हालांकि उसे डर था कि वो बीमारी के कारण अब फाइनल टेस्ट पास नहीं कर पाएगी. इसके कारण उसने मौत को गले लगा लिया. आत्महत्या के बारे में पता लगने के बाद रावतपुर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. पुलिस ने इस मामले में कहा कि वैष्णवी उर्फ निक्की सुसाइड केस में अब तक किसी भी पक्ष की तरफ से कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है. 

ससुरालवालों ने लगाए अस्पताल के चक्कर

निक्की के पति शिवम मध्य प्रदेश रेलवे में कार्यरत हैं. निक्की कुछ समय से रीढ़ की हड्डी के दर्द से परेशान थीं. निक्की के इलाज के लिए सास-ससुर, देवर और ननद ने कानपुर से लेकर लखनऊ और दिल्ली तक अस्पतालों के चक्कर काटे. निक्की के मायके वाले ससुराल वालों का इस तरह प्यार देखकर काफी खुश थे. निक्की का एक बेटा भी है. वहीं निक्की की मौत की खबर सुनकर ससुराल और मायके पक्ष में शोक की लहर है. 

सुसाइड नोट में क्या लिखा?

जानकारी के अनुसार, रेलवे कर्मी शिवम शुक्ला की शादी तीन साल पहले निक्की से हुई थी. अब निक्की ने सुसाइड कर लिया और सुसाइड नोट में लिखा, ‘मैं हमेशा साथ निभाने का वादा तोड़ रही हूं लेकिन मैंने ये कदम मजबूरी में उठाया. सबने मेरा बहुत ख्याल रखा. बहुत नसीब वाले होते हैं वे लोग, जिन्हें ऐसा ससुराल मिलती है.’

देवरानी को जेवर, तो सास को दिया फोन

निक्की ने आगे लिखा, ‘ वो अपनी स्कूटी और जेवर अपने देवर अभय की शादी के बाद उसकी पत्नी को मिले ताकि पिता का पैसा वसूल हो सके. सास पुराना फोन इस्तेमाल कर रही हैं, जिसके कारण मैं फोन को रिसेट कर रही हूं. ये फोन मेरी सास को देना चाहिए.’

ये भी पढ़ें: 5 बच्चों और पति को छोड़कर पुराने यार के साथ भागी महिला, रची ऐसी साजिश; पुलिस के उड़े होश

Tags: UP Suicide Case
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