बुर्का पहन मोहित ने प्रकाश को उतारा मौत के घाट, चेन-ब्रेसलेट के लालच में कातिल बना 15 साल पुराना दोस्त

UP Crime News: उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में ‘डेटा एक्सपर्ट’ कोचिंग फ्रेंचाइजी चलाने वाले प्रकाश चंद्र गुप्ता की हत्या का मामला सुलझा दिया गया. उनकी हत्या उनके 15 साल पुराने एक दोस्त ने सोने की चेन और ब्रेसलेट के लालच में कर दी थी. इस वारदात को अंजाम देने के लिए आरोपी बुर्का पहनकर कोचिंग सेंटर पहुंचा और गूंगा होने का नाटक करते हुए एक छात्र के एडमिशन के बारे में नोट लिखा.

इसके बाद मौका पाकर उसने प्रकाश की हत्या कर दी और चेन व ब्रेसलेट लेकर भाग गया. पुलिस ने इस गुत्थी को सुलझान के लिए लगभग 500 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालने के बाद गिरफ्तार कर लिया.

क्या है पूरा मामला?

यशोदानगर के रहने वाले प्रकाश चंद्र गुप्ता (47) पिछले एक दशक से आज़ाद नगर नवाबगंज के प्रेमकुंज अपार्टमेंट की ग्राउंड फ़्लोर पर ‘डेटा एक्सपर्ट’ कोचिंग सेंटर चला रहे थे. उनके भाई विकास के अनुसार, जब उन्होंने पिछले रविवार शाम प्रकाश को फ़ोन किया तो प्रकाश ने बताया कि IPL का फ़ाइनल मैच चल रहा है और वह उस रात घर लौटने के बजाय कोचिंग सेंटर में ही मैच देखना चाहते हैं.

सोमवार सुबह जब एक टीचर सेंटर पहुंची तो उन्हें प्रकाश का शव मिला. उनकी नाक और मुंह से खून बह रहा था और उनकी आंख पर चोट के निशान थे. उनका मोबाइल फ़ोन, सोने की चेन और ब्रेसलेट गायब थे. शुरू में, चूंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हत्या का साफ़ संकेत नहीं मिला था, इसलिए पुलिस ने इसे संभावित दुर्घटना मानकर जांच शुरू की थी.

यह भी पढ़ें – क्रिकेट में ‘रन आउट’ के फैसले पर कर दी अंपायर की हत्या, फिर बन गया अंडरवर्ल्ड का बड़ा नाम; कौन है खान मुबारक?

पुलिस कमिश्नर रघुबीर लाल ने क्या कहा?

इस पूरे मामले पर पुलिस आयुक्त रघुबीर लाल का बयान सामने आया है. जिसमें उन्होंने जानकारी देते हुए कहा कि आसपास के सीसीटीवी फुटेज की जांच के दौरान पुलिस को बुर्का पहले हुए एक युवती कई बार इधर-उधर करती हुई दिखाई. जिसके चलने के तरीके पर शक हुआ. जिसके बाद पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की और बारीकी से जांच की. जिसके बाद पुलिस आज़ाद नगर नवाबगंज के रहने वाले मोहित द्विवेदी तक पहुंची और उसे हिरासत में ले लिया.

आरोपी ने क्या कहा?

पूछताछ के दौरान आरोपी मोहित ने बताया कि दोस्तों का एक ग्रुप मध्य प्रदेश के खजुराहो घूमने गया था, जहां प्रकाश ने उसे अपनी सोने की चेन और ब्रेसलेट दिखाए थे. लगभग ₹10 लाख कीमत का सोना देखकर उसके मन में लालच आ गया और उसने एक महीने पहले ही प्रकाश की हत्या की साज़िश रच ली थी. इसके लिए उसने मेस्टन रोड से एक बुर्का और महिलाओं की चप्पल खरीदी थी. उसका इरादा चेन और ब्रेसलेट छीनकर भागने का था, लेकिन हाथापाई होने पर उसे प्रकाश की हत्या करनी पड़ी. DCP (सेंट्रल) अतुल कुमार श्रीवास्तव ने पुष्टि की कि आरोपी को हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है.

यह भी पढ़ें – एकतरफा प्यार में लड़की पर कुल्हाड़ी से किया वार, फिर गले में रस्सी बांधकर छत पर लटकाया; जमीन पर पटककर हुआ फरार