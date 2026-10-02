Kanpur Crime: बच्चा पैदा करने के लिए पड़ोसी की बेटी से दरिंदगी, आंखें फोड़ी, नाक-जुबान काटी, फिर कलेजा निकालकर खा गए हैवान!

Uttar Pradesh Crime: उत्तर प्रदेश के कानपुर में आज भी दिवाली का त्यौहार सिर्फ खुशियां लेकर नहीं आता, बल्कि एक पूरे गांव के लिए पुराने जख्मों को भी हरा कर जाता है. वो जख्म जो शायद ही कभी मिटाए जा सकें. कहानी है 15 नवंबर 2020 की. सबकुछ ठीक वैसा था जैसा दिवाली के पहले हर एक घर में होता है. साफ-सफाई, मिठाई, नए कपड़े और पकवान. घर बाहर बच्चे खेल रहे होते हैं. किसी को भनक नहीं थी कि कानपुर के इस रिहायशी मोहल्ले में रहने वाले पड़ोसी, जो परिवार की तरह करीब थे, उनकी नजरें नन्ही प्रिया पर पड़ चुकी हैं. अगले दिन सुबह करीब 5 बजे, जब कुछ महिलाएं जब वॉक पर निकलीं, तो उन्होंने खेतों के पास एक 6-7 साल की मासूम बच्ची प्रिया (बदला हुआ नाम) का खून से लथपथ और निर्जीव शरीर देखा.

बच्ची एक रात पहले गायब थी. अक्सर पड़ोसी के घर में खेलने जाती और वहां सो जाती थी, लेकिन प्रिया वहां भी नहीं थी. पूरी रात निकल गई लेकिन प्रिया का कुछ अता-पता नहीं चला. मां रमाबाई काफी परशान था. जब महिलाओं ने सुबह रमाबाई को प्रिया के बारे में बताया तो मां आमम-फानन में घटनास्थल पर पहुंची. नन्ही प्रिया के साथ दरिंदगी की हदें पार की गईं थी.नाक और जीभ कटी हुई थी. शरीर पर चोट के निशान थे और कलेजा शरीर से गायब था. अपनी बेटी को ऐसी हालत में देख मां रमाबाई की चीखें निकल गईं.

पुलिस ने शुरुआती जांच में पाया कि मामला रंजिश या अंधविश्वास से जुड़ा हो सकता है. धीरे-धीरे परतें खुलीं और सामने आया वो सच जिसने इंसानियत से हमेशा के लिए उस मा का भरोसा उठा दिया था. यह घिनौना कृत्य करने वाला कोई और नहीं बल्कि प्रिया का एक पड़ोसी परिवार था, जिस पर प्रिया की मां अंधा विश्वास करती थी. इस दर्दनाक घटना ने उस परिवार और पूरे गांव के विश्वास को हमेशा के लिए तोड़ कर रख दिया, जिसके बाद से पीड़ित परिवार ने कभी दिवाली न मनाने और बच्चों को किसी के घर न भेजने का फैसला किया.

अदालत ने दिसंबर 2023 में चारों आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई, लेकिन एक मां के दिल से अपनी बच्ची को आखिरी बार गोद में न ले पाने का दर्द आज भी कम नहीं हुआ है.

पड़ोसियों पर अंधा भरोसा करना पड़ा भारी

रमाबाई के परिवार के साथ पड़ोस में रहने वाली सुनीता और परम का रिश्ता बेहद गहरा और पारिवारिक था. उनके कोई संतान नहीं थी, इसलिए रमाबाई की बेटियों से उनका बहुत लगाव था. रमाबाई उन्हें अपनी बहन की तरह मानती थीं और दोनों परिवारों के बीच ऐसा भरोसा था कि बच्चें अक्सर पड़ोस में ही सोते-खेलते थे. सुनीता के घर रहने वाला 18-19 साल का अंकुर भी प्रिया के साथ खेलता-कूदता था. लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि जिस घर को वे अपना दूसरा घर मानते थे, वही लोग इस खौफनाक साजिश की पटकथा लिख रहे हैं.

अंधविश्वास और संतान प्राप्ति के लालच में मासूम का कत्ल

पुलिस पूछताछ में जो सच सामने आया, उसने सभी को सन्न कर दिया. आरोपी अंकुर ने खुलासा किया कि उसके चाचा परम और चाची सुनीता के 30 साल बाद भी कोई बच्चा नहीं हुआ था. इसी बीच कोई तांत्रिक उनके घर आया और उसने दिवाली की रात एक छोटी बच्ची का कलेजा रोटी के साथ खाने को कहा, जिससे संतान प्राप्ति हो सके. इसी अंधी और वहशी अंधविश्वास के जाल में फंसकर उन्होंने दिवाली के दिन ही मासूम प्रिया को मौत के घाट उतारने की खौफनाक साजिश रची.

पुलिस की जांच में हुए बड़े खुलासे

दिवाली की शाम को अंकुर खेलने के बहाने प्रिया को अपने साथ ले गया था. जब रात ढलने लगी और प्रिया वापस नहीं लौटी, तो घर में कोहराम मच गया. रमाबाई और उनके पति ने पूरी रात आसपास के घरों और थानों के चक्कर काटे, लेकिन बच्ची का कोई सुराग नहीं मिला. सुबह जब उसका लहूलुहान शव खेतों में मिला, तो पुलिस ने तुरंत एक्शन लेते हुए ताला बंद कर भागे आरोपी अंकुर को दबोच लिया, जिसने पूछताछ में इस पूरी दरिंदगी की दास्तां बयां कर दी.

पुलिस की जांच में सामने आया कि बच्ची के शरीर पर धारदार हथियारों के गंभीर चोट के निशान थे. दरिंदों ने हदें पार करते हुए बच्ची की जीभ और नाक काट दी थी तथा उसकी आंखें भी क्षतिग्रस्त कर दी थीं. उसका शरीर खून से लथपथ और नग्न अवस्था में खेतों के पास पड़ा था. उसके निचले हिस्से पर भी गंभीर चोट और खून के निशान थे, जिससे पुलिस ने शुरुआत में ही दुष्कर्म की आशंका जताई थी.

पूछताछ में यह भी सामने आया कि हत्या के बाद क्रूरता की सारी हदें पार करते हुए उसके शरीर के कुछ अंगों को काट दिया गया था और उन्हें हटा दिया गया था. इस अमानवीय हालत ने मौके पर मौजूद लोगों और पुलिस अधिकारियों के भी रोंगटे खड़े कर दिए थे.

क्या मां के साथ न्याय कर पाई न्याय व्यवस्था?

लंबी कानूनी प्रक्रिया के बाद दिसंबर 2023 में स्पेशल पॉक्सो कोर्ट ने मुख्य आरोपी अंकुर, उसके दोस्त धीरेन, परम और सुनीता को उम्रकैद की सजा सुनाई. कोर्ट के फैसले से कानूनन न्याय तो मिल गया, लेकिन रमाबाई की गोद का सूनापन कभी नहीं भर सका. आज भी वे अपनी बेटी की तस्वीर देखकर सिसकती हैं कि उस मासूम का क्या कसूर था. इस दर्दनाक हादसे के बाद से उस पूरे इलाके में बच्चों को लेकर एक अजीब सा डर बैठ गया है, और वह परिवार आज भी उस काली दिवाली की खौफनाक रात को भुला नहीं पाया है.

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