Home > उत्तर प्रदेश > 3 बच्चों की मां से इश्क लड़ाने आया कुंवारा आशिक, चुपके से लगाई कमरे की कुंडी; 30 घंटे तक किया टॉर्चर, फिर हुआ असली कांड!

3 बच्चों की मां से इश्क लड़ाने आया कुंवारा आशिक, चुपके से लगाई कमरे की कुंडी; 30 घंटे तक किया टॉर्चर, फिर हुआ असली कांड!

Kanpur Extra Marital Affair Case: कानपुर में 3 बच्चों की मां से मिलने पहुंचे 23 साल के कुंवारे आशिक को परिवार ने उसी कमरे में 30 घंटे तक भूखा-प्यासा बंधक बनाकर रखा. इस अजब-गजब प्रेम कहानी ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है.

By: Kajal Jain | Published: September 10, 2026 11:43:55 AM IST

3 बच्चों की मां से इश्क लड़ाने आया कुंवारा आशिक, ससुराल वालों ने चुपके से लगाई कमरे की कुंडी; 30 घंटे तक किया टॉर्चर, फिर कर दिया कांड!
3 बच्चों की मां से इश्क लड़ाने आया कुंवारा आशिक, ससुराल वालों ने चुपके से लगाई कमरे की कुंडी; 30 घंटे तक किया टॉर्चर, फिर कर दिया कांड!


Kanpur Extra Marital Affair Case: उत्तर प्रदेश के कानपुर से अवैध प्रेम संबंधों से जुड़ा एक अजीबोगरीब और सनसनीखेज मामला सामने आया है जिसने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है. मामला कुछ यूं है कि 3 बच्चों की मां और एक 23 साल के कुंवारे युवक के बीच लंबे समय तक प्रेम प्रसंग चलता रहा. दोनों के बीच बातचीत और मुलाकातों का सिलसिला भी जारी रहा. लेकिन परिवार वालों को पता चला, तो उन्होंने अपनी इज्जत बचाने के लिए खौफनाक कदम उठा लिया जिसके बाद पूरे गांव में हाईवोल्टेज ड्रामा खड़ा हो गया. जैसे ही कुंवारा आशिक महिला से मिलने पहुंचा, घरवालों ने रंगे हाथों दबोच लिया और उसी कमरे में बंधक बना लिया जहां दोनों साथ मिले थे. 

हैरानी की बात तो यह है कि उस महिला की बेटी की शादी तक तय हो चुकी है, लेकिन मां अपनी ही धुन में मगन थी. इस प्रेम कहानी में नया मोड़ तब आया जब दोनों को पूरे 30 घंटे तक भूखा-प्यासा एक ही कमरे में कैद रखा गया. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर भारी विरोध के बीच युवक को छुड़ाया, जिसके बाद अब यह पूरा मामला इलाके में चर्चा का सबसे बड़ा विषय बन गया है.

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शादी में हुई थी मुलाकात, फिर परवान चढ़ा इश्क

यह पूरी दिलचस्प और सनसनीखेज कहानी कुछ समय पहले एक शादी समारोह से शुरू हुई थी. 38 साल की महिला, जो तीन बच्चों की मां है और जिसकी बड़ी बेटी की शादी तय हो चुकी है, उसकी मुलाकात एक 23 साल के कुंवारे युवक से हो गई. देखते ही देखते दोनों की फोन पर बातचीत शुरू हुई और मुलाकातों का सिलसिला परवान चढ़ने लगा. सोमवार की रात महिला ने अपने इस आशिक को मिलने के लिए बुलाया.

युवक ई-रिक्शा पर सवार होकर उससे मिलने के लिए निकल पड़ा, लेकिन रास्ते में किराए को लेकर ई-रिक्शा वाले से उसका झगड़ा हो गया. इस चक्कर में वह तय वक्त पर महिला से मिलने नहीं पहुंच पाया. लेकिन जब पहुंचा तो शादीशुदा प्रेमिका घर पर नहीं मिली. ऐसे में घर वालों को शक हुआ और कुंवारे आशिक को धर दबोचा.

कमरे में 30 घंटे तक भूखे-प्यासे कैद रहा प्रेमी

घरवालों ने युवक को पकड़कर अपने घर के एक कमरे में बंद कर दिया और जमकर उसकी पिटाई भी की. बताया जा रहा है कि वह युवक लगभग 30 घंटे तक उसी कमरे में भूखा-प्यासा बंद रहा. जब इस बात की भनक महिला को लगी तो उसने गजब की हिम्मत दिखाई और सीधे उस युवक के घर पहुंच कर उसके परिजनों को पूरी बात बताई. इसके बाद महिला खुद युवक के परिवार के साथ थाने पहुंची और पुलिस से उसे छुड़ाने की गुहार लगाने लगी.

जब पुलिस फोर्स गांव पहुंची और युवक को छुड़ाकर ले जाने लगी, तो भड़के हुए ग्रामीणों और परिजनों ने पुलिस का जबरदस्त विरोध करना शुरू कर दिया. ग्रामीण इस बात पर अड़ गए कि जब तक महिला खुद गांव में नहीं आएगी और सबके सामने फैसला नहीं होगा, तब तक वे पुलिस को आगे नहीं बढ़ने देंगे.

1 साल का प्यार, 3 बच्चों की मां से जताई शादी की इच्छा

हंगामे की स्थिति को देखते हुए स्थानीय पुलिस के पसीने छूट गए और तुरंत सर्किल ऑफिसर (CO) को मौके पर बुलाना पड़ा. भारी पुलिस बल के पहुंचने के बाद स्थिति किसी तरह नियंत्रण में आई और पुलिस ने बंधक बने युवक को मुक्त कराकर महिला के साथ थाने ले आई. लेकिन वहां भी ग्रामीण महिलाओं ने पुलिस की गाड़ी को घेरा और महिला को उतारने की कोशिश की. उनका आरोप है कि महिला आए दिन अपने घर पर गैर मर्दों को बुलाती थी और उनसे संबंध रखती थी.

खैर, जब इस पूरे ड्रामे के दौरान जब पूछताछ की गई तो उस कुंवारे युवक ने पुलिस के सामने यह इच्छा जताई कि वह उस महिला से शादी करना चाहता है. दोनों का पिछले 1 साल से प्रेम प्रसंग चल रहा है. अब पुलिस अब दोनों पक्षों की तहरीर और बयानों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई में जुटी है, लेकिन इस अजब-गजब प्रेम कहानी ने हर किसी को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर समाज में यह सब क्या हो रहा है.

ये भी पढ़ें:- UP Crime: धर्म की दीवार तोड़कर रचाई शादी, 18 दिन तक होटल के कमरे में… फिर एक ही फंदे पर झूल गया प्रेमी जोड़ा!

Tags: UP Crime
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