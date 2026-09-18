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UP Crime: सड़क पर लाचार पड़ा था शख्स, पीछे से आया युवक और सिर पर हंसते हुए किया पेशाब; दोस्त से वीडियो भी बनवाई; वायरल हुई तो मचा हड़कंप!

Kanpur Man Urinates On Unconscious Man: कानपुर के रावतपुर इलाके से मानवता को शर्मसार करने वाला वीडियो वायरल हुआ है, जहां नशे में धुत बेसुध शख्स के सिर पर एक युवक ने पेशाब किया और वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया . पुलिस जांच में जुटी है .

By: Kajal Jain | Published: September 18, 2026 3:39:01 PM IST

UP Crime: सड़क पर लाचार पड़ा था शख्स, पीछे से आया युवक और सिर पर हंसते हुए किया पेशाब; दोस्त से वीडियो भी बनवाई; वायरल हुई तो मचा हड़कंप!
UP Crime: सड़क पर लाचार पड़ा था शख्स, पीछे से आया युवक और सिर पर हंसते हुए किया पेशाब; दोस्त से वीडियो भी बनवाई; वायरल हुई तो मचा हड़कंप!


Kanpur Man Urinates On Unconscious Man: कानपुर के रावतपुर इलाके से एक मानवता को शर्मसार कर देने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में एक नशे में धुत और बेसुध पड़े शख्स के सिर पर एक युवक सरेआम पेशाब करता हुआ नजर आ रहा है. आरोपी इस घिनौनी करतूत को अंजाम देते हुए जोर-जोर से हंस रहा था और बाद में उसने पीड़ित के सिर पर पानी की बोतल भी डाली. लगभग 20 दिन पुराना बताया जा रहा यह वीडियो सामने आने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया और जनता में भारी आक्रोश फैल गया. इस सनसनीखेज मामले में कानपुर पुलिस हरकत में आ गई है और आरोपियों की तलाश के लिए दो विशेष टीमों का गठन कर दिया गया है. वीडियो बनाने वाले और सोशल मीडिया पर इसे वायरल करने वाले शख्स की भी तलाश की जा रही है, ताकि जल्द से जल्द सच्चाई सामने आ सके.

नशे में धुत शख्स के साथ घिनौनी हरकत

यह पूरी घटना कानपुर के रावतपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सराय चौराहा इलाके की बताई जा रही है. वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि एक युवक नशे की हालत में बेसुध जमीन पर पड़ा हुआ था और चलने में पूरी तरह असमर्थ था. मौके का फायदा उठाकर एक अन्य युवक वहां पहुंचा और उसने न सिर्फ उस बेबस शख्स के साथ अनुचित हरकत की, बल्कि मानवता की सारी हदें पार करते हुए उसके सिर पर पेशाब कर दिया. इस दौरान आरोपी लगातार हंसता रहा और बाद में पानी की बोतल से उसके सिर को धोने का नाटक किया.

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पास खड़े दोस्त ने बनाई वीडियो, सोशल मीडिया पर बवाल

इस खौफनाक और शर्मनाक कृत्य को किसी अन्य युवक ने अपने मोबाइल कैमरे में कैद कर लिया. वीडियो बनाने के बाद इसे सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया गया, जिसके कुछ ही दिनों में वायरल होने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स का गुस्सा फूट पड़ा. वीडियो वायरल होने के बाद कानपुर पुलिस कमिश्नरेट और स्थानीय प्रशासन की नींद उड़ गई. लोग आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, क्योंकि इस तरह की घटनाएं समाज में कानून-व्यवस्था और इंसानियत दोनों पर बड़ा सवालिया निशान खड़ा करती हैं.

पुलिस महकमे में मचा हड़कंप

कल्याणपुर के एसीपी (ACP) दिलीप सिंह ने मामले की गंभीरता को देखते हुए बताया कि शुरुआती जांच में यह वीडियो करीब 20 दिन पुराना लग रहा है. पुलिस वर्तमान में वीडियो की प्रामाणिकता, सटीक स्थान और उसमें दिख रहे दोनों युवकों की पहचान करने में जुटी हुई है. आरोपियों को पकड़ने और उनकी पहचान पुख्ता करने के लिए पुलिस की दो विशेष टीमों को मैदान में उतारा गया है. इसके अलावा, उस शख्स की भी कुंडली खंगाली जा रही है जिसने इस वीडियो को रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया पर शेयर किया था. तथ्यों की जांच के बाद एफआईआर दर्ज कर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

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Tags: UP Crime
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