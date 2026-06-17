Home > उत्तर प्रदेश > UP: तीन बच्चों की मां का अवैध संबंध, पति के होते हुए दो लड़कों से चला रही थी चक्कर, नाजायज रिश्ते का पता चले ही युवक ने…

UP: तीन बच्चों की मां का अवैध संबंध, पति के होते हुए दो लड़कों से चला रही थी चक्कर, नाजायज रिश्ते का पता चले ही युवक ने…

Kanpur News: शालू सैनी सब्जी का ठेला लगाता था. पिता विश्राम नमकीन फैक्टरी में काम करते हैं. परिवार में मां रामजानकी और छोटा भाई गोलू है. परिजन ने बताया कि सोमवार सुबह मां साढ़ क्षेत्र में बेटी निशा के घर गई थी. इसी दौरान युवक ने जान दे दी.

By: Hasnain Alam | Published: June 17, 2026 3:38:27 PM IST

कानपुर में महिला का था दो युवकों से चक्कर
कानपुर में महिला का था दो युवकों से चक्कर


UP News: देश में इन दिनों प्रेस संबंध में हत्या और आत्महत्या के लगातार मामले सामने आ रहे हैं. ऐसा ही एक मामला उत्तर प्रदेश के कानपुर से आया है. नौबस्ता थाना क्षेत्र के चंदापुरवा चंद्रनगर में एक युवक ने प्रेम संबंध में सोमवार को फंदा लगाकर जान दे दी. युवक का नाम शालू सैनी था. बताया जा रहा है कि उसका तीन बच्चों की मां से प्रेम संबंध था.

जानकारी के मुताबिक शालू सैनी सब्जी का ठेला लगाता था. पिता विश्राम नमकीन फैक्टरी में काम करते हैं. परिवार में मां रामजानकी और छोटा भाई गोलू है. परिजन ने बताया कि सोमवार सुबह मां साढ़ क्षेत्र में बेटी निशा के घर गई थी.

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मोहल्ले में रहने वाली महिला से था प्रेम प्रसंग

पिता और गोलू दोनों फैक्टरी गए थे. देर शाम पिता और भाई लौटे तो शालू का शव फंदे से लटका हुआ था. परिजन ने बताया कि शालू का मोहल्ले में रहने वाली तीन बच्चों की 36 साल की मां से प्रेम प्रसंग था.

परिजन ने विरोध कर महिला से दूरी बनाने की सलाह दी थी. पिता के अनुसार शालू को पता चला कि महिला किसी अन्य से भी फोन पर बातचीत करती है. इसके बाद उसने तनाव में फंदा लगाकर जान दे दी. पति विश्राम का कहना है कि वह उसकी शादी के लिए लड़की देख रहे थे.

नौबस्ता थाना प्रभारी बहादुर सिंह ने बताया कि परिजन तहरीर देते हैं तो जांच कर कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल यह मामला इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है.

इंदौर से आया था प्रेम प्रसंग में जान देने का मामला

इससे पहले मध्य प्रदेश से एक ऐसा ही मामला सामने आया था. इंदौर के नंदा नगर में एक ड्राइवर ने फांसी लगाकर जान दे दी थी. युवक ने जान देने से पहले एक वीडियो बनाया, जिसमें अपनी प्रेमिका, उसकी बहन, भाई और अन्य लोगों को मौत के लिए जिम्मेदार बताया था.

वीडियो उसने अपने भाई को भी भेजा था. वीडियो में युवक ने यह भी कहा कि लड़के सुरक्षित नहीं हैं. उन्हें प्यार साबित करने के लिए जान देना पड़ती है. सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी.

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