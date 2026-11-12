UP: 10 साल के अफेयर में तीसरे बंदे की एंट्री! कानपुर में प्रेमिका ने किया निकाह से इनकार; आशिक ने मॉल में दूसरी मंजिल से लगाई छलांग

Kanpur Mall Incident: उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक प्रेम कहानी का अंत ऐसी दर्दनाक घटना के साथ हुआ, जिसने मॉल में मौजूद लोगों को भी सन्न कर दिया. करीब 10 साल से चल रहे कथित प्रेम संबंध, निकाह की उम्मीद और फिर इनकार. इन सबके बीच 36 साल के युवक ने ऐसा कदम उठा लिया, जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी. प्रेमिका से मिलने के लिए वह मॉल पहुंचा था, लेकिन कुछ देर बाद ही वहां चीख-पुकार मच गई. युवक ने मॉल की दूसरी मंजिल से छलांग लगा दी. गंभीर हालत में उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया.

उसने अपनी गर्लफ्रेंड को बातचीत के लिए मॉल में बुलाया

यह घटना कानपुर के सर्वोदय नगर थाना इलाके में मौजूद रेव मोती मॉल में हुई. मरने वाले की पहचान चमनगंज के रहने वाले 36 साल के सिकंदर के तौर पर हुई है. खबरों के मुताबिक, इम्तियाज सऊदी अरब में काम करता था. बताया जा रहा है कि वह करीब 10 साल से एक रिश्तेदार की बेटी के साथ रिलेशनशिप में था. वह उससे शादी करना चाहता था.

हालांकि, काम के लिए सऊदी अरब जाने के बाद, उनके रिश्ते में कथित तौर पर तनाव आ गया. इस दौरान, युवक को पता चला कि महिला की ज़िंदगी में कोई और आ गया है. इससे दोनों के बीच झगड़ा हो गया.

शादी के प्रपोज़ल को लेकर कहासुनी

बताया जा रहा है कि सिकंदर बुधवार शाम करीब 7:30 बजे अपने दो दोस्तों के साथ रेव मोती मॉल पहुंचा था. उसने महिला को भी बातचीत के लिए वहां बुलाया था. पुलिस के मुताबिक, मुलाकात के दौरान इम्तियाज ने उसके सामने शादी का प्रपोज़ल रखा, लेकिन उसने मना कर दिया. शादी को लेकर दोनों के बीच कहासुनी हो गई. कुछ ही देर बाद इम्तियाज अचानक मॉल की दूसरी मंज़िल से कूद गया. उसे गिरता देख भीड़ में दहशत फैल गई. उसे रीजेंसी हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

पुलिस घटना से जुड़े सबूत इकट्ठा कर रही

घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस हॉस्पिटल पहुंची और मृतक के परिवार को सूचित किया. बॉडी को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया है. पुलिस मॉल पहुंची, घटनास्थल का मुआयना किया और चश्मदीदों से पूछताछ की. स्टेशन हाउस ऑफिसर धर्मेंद्र कुमार राम के मुताबिक, बॉडी को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया है. परिवार से लिखित शिकायत मिलने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी. पुलिस फिलहाल मामले की जांच कर रही है.