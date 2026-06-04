Home > उत्तर प्रदेश > अब कानपुर से लखनऊ सिर्फ 30 मिनट में! 4700 करोड़ का एक्सप्रेसवे तैयार; 2 नए हाईवे प्रोजेक्ट्स को भी मिलेगी रफ्तार

अब कानपुर से लखनऊ सिर्फ 30 मिनट में! 4700 करोड़ का एक्सप्रेसवे तैयार; 2 नए हाईवे प्रोजेक्ट्स को भी मिलेगी रफ्तार

UP Infrastructure Development: यूपी में गंगा एक्सप्रेसवे के बाद सड़क कनेक्टिविटी को तेज करने और अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए एक्सप्रेसवे और हाईवे तेज़ी से बनाए जा रहे हैं. राज्य के लोगों के लिए दोहरी खुशी का मौका आने वाला है.

By: Shristi S | Published: June 4, 2026 7:41:57 PM IST

कानपुर-लखनऊ एक्सप्रेसवे का उद्घाटन जल्द
कानपुर-लखनऊ एक्सप्रेसवे का उद्घाटन जल्द


Uttar Pradesh Highway Projects: उत्तर प्रदेश में गंगा एक्सप्रेसवे के बाद सड़क कनेक्टिविटी को तेज करने और अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए एक्सप्रेसवे और हाईवे तेज़ी से बनाए जा रहे हैं. राज्य के लोगों के लिए दोहरी खुशी का मौका आने वाला है. एक तरफ, उन्हें एक हाई-स्पीड एक्सप्रेसवे का तोहफ़ा मिलने वाला है, और दूसरी तरफ, दो नए हाईवे का.

PM मोदी लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे. इस कार्यक्रम की तारीख जल्द ही NHAI को बता दी जाएगी. उम्मीद है कि यह एक्सप्रेसवे जून में आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा; हालांकि, अभी तक कोई आधिकारिक तारीख घोषित नहीं की गई है. इस एक्सप्रेसवे के साथ-साथ, PM मोदी उत्तर प्रदेश को दो नए हाईवे प्रोजेक्ट्स का तोहफ़ा भी देंगे. PM मोदी उसी दिन दोनों हाईवे की आधारशिला रखेंगे.

You Might Be Interested In

UP को मिलेंगे दो बड़े हाईवे

NHAI के अनुसार, जिन दो हाईवे की आधारशिला PM मोदी रखेंगे, उनमें कानपुर-कबरई और बाराबंकी-बहराइच मार्ग शामिल हैं. गौरतलब है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल पहले ही इन दोनों प्रोजेक्ट्स को हरी झंडी दे चुका है. इन पहलों के लिए फंडिंग भी मंज़ूर हो चुकी है, और निर्माण कार्य जल्द ही शुरू होने वाला है.

कानपुर-लखनऊ एक्सप्रेसवे का उद्घाटन जल्द

कानपुर-लखनऊ एक्सप्रेसवे की बात करें तो, यह 63 किलोमीटर लंबा मार्ग लगभग ₹4,700 करोड़ की लागत से बनाया गया है. इस एक्सप्रेसवे में 42 किलोमीटर लंबा ग्रीनफ़ील्ड सेक्शन भी है.

यात्रियों को NH-27 पर अभी होने वाले भारी ट्रैफ़िक, भीड़भाड़ और देरी से राहत मिलेगी. आम तौर पर, कानपुर से लखनऊ जाने में 2.5 से 3 घंटे लगते हैं; हालांकि, एक बार यह एक्सप्रेसवे चालू हो जाने पर, सफ़र में सिर्फ़ 30 से 45 मिनट लगेंगे. एक्सप्रेसवे पर गाड़ियाँ 120 किमी प्रति घंटे तक की रफ़्तार से चल सकेंगी. कारों के लिए, एक तरफ़ का टोल शुल्क ₹275 होगा, जबकि 24 घंटे के भीतर पूरी की गई वापसी यात्रा पर कुल ₹415 का टोल टैक्स लगेगा.

कानपुर और कबरई के बीच बनेगा ग्रीनफ़ील्ड हाईवे

कानपुर और कबरई के बीच एक नया 112 किलोमीटर लंबा हाईवे बनाया जाएगा. इस हाईवे के निर्माण पर ₹3,000 करोड़ से ज़्यादा की लागत आने की उम्मीद है. केंद्र सरकार ने इस प्रोजेक्ट को पहले ही मंज़ूरी दे दी है. यह ग्रीनफ़ील्ड हाईवे कानपुर से शुरू होगा और फतेहपुर होते हुए हमीरपुर से गुजरेगा.

बाराबंकी को बहराइच से जोड़ने वाले मौजूदा दो-लेन हाईवे को चार-लेन हाईवे में अपग्रेड किया जाएगा. केंद्र सरकार ने इस काम के लिए ₹7,000 करोड़ की राशि मंज़ूर की है. इसके निर्माण को आसान बनाने के लिए, बहराइच में 140 एकड़ और बाराबंकी में 110 एकड़ ज़मीन अधिग्रहित की जाएगी. जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया पहले ही शुरू हो चुकी है.

ग्रीनफ़ील्ड हाईवे क्या है?

ग्रीनफ़ील्ड हाईवे एक ऐसा हाईवे होता है जिसे ऐसे रास्ते पर बनाया जाता है जहां पहले न तो कोई सड़क थी और न ही कोई रिहायशी इलाका. जब किसी ऐसी जगह पर कोई हाईवे पूरी तरह से शुरू से बनाया जाता है, तो उसे ग्रीनफ़ील्ड हाईवे कहा जाता है. इस तरह के हाईवे की एक खास बात यह है कि इसके दोनों तरफ़ बड़े पैमाने पर पेड़ और हरियाली लगाई जाती है, जिसका मकसद गाड़ियों से होने वाले प्रदूषण को कम करना होता है.

Tags: kanpurLucknowuttar pradesh
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

इस एक्ट्रेस ने 15 की उम्र में कर ली थी...

June 4, 2026

इन एक्ट्रेसेस ने तलाक के बाद नहीं की दूसरी शादी

June 4, 2026

Monsoon 2026: बारिश के मौसम में रेड अलर्ट!

June 4, 2026

मोटापे का ब्रह्मास्त्र, मक्खन जैसे पिघलेगी चर्बी

June 4, 2026

कौन हैं डीके शिवकुमार की खूबसूरत बेटी?

June 4, 2026

किराया बचाने के चक्कर में इस अभिनेता ने कर ली...

June 4, 2026
अब कानपुर से लखनऊ सिर्फ 30 मिनट में! 4700 करोड़ का एक्सप्रेसवे तैयार; 2 नए हाईवे प्रोजेक्ट्स को भी मिलेगी रफ्तार

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

अब कानपुर से लखनऊ सिर्फ 30 मिनट में! 4700 करोड़ का एक्सप्रेसवे तैयार; 2 नए हाईवे प्रोजेक्ट्स को भी मिलेगी रफ्तार
अब कानपुर से लखनऊ सिर्फ 30 मिनट में! 4700 करोड़ का एक्सप्रेसवे तैयार; 2 नए हाईवे प्रोजेक्ट्स को भी मिलेगी रफ्तार
अब कानपुर से लखनऊ सिर्फ 30 मिनट में! 4700 करोड़ का एक्सप्रेसवे तैयार; 2 नए हाईवे प्रोजेक्ट्स को भी मिलेगी रफ्तार
अब कानपुर से लखनऊ सिर्फ 30 मिनट में! 4700 करोड़ का एक्सप्रेसवे तैयार; 2 नए हाईवे प्रोजेक्ट्स को भी मिलेगी रफ्तार