हिंदु बनकर की दोस्ती, निकला मो. कैफ, नाम और धर्म बदलकर लॉ छात्रा से किया दुष्कर्म, आरोपी गिरफ्तार

kanpur love jihad case: उत्तर प्रदेश के कानपुर से एक ऐसा मामला सामने आया है, जहां एक मुस्लिम युवक ने अपना नाम बदलकर हिंदु नाम बताकर एक छात्रा को प्रेम जाल में फंसाया. आरोपी ने अपना सोशल मीडिया अकाउंट हिंदु नाम से बना रखा था, जिससे वह चैट किया करता था. आरोपी ने चैट और फोन कॉल के जरिए छात्रा से अपनी नजदीकियां बढ़ाई और शारीरिक संबंध भी बनाए. दरअसल,आरोपी का नाम मो. कैफ था, जिसने राजदीप सिंह बनकर युवती से दोस्ती की.

कुछ समय बाद ही उसकी सच्चाई सामने आ गई, जिसके बाद छात्रा ने उससे बात करना बंद कर दिया. केवल यही नहीं, बातचीत बंद करने पर युवक इतना बौखला गया कि वह युवती के घर पर आकर हंगामा भी करने लगा.

क्या था पूरा मामला?

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक छात्रा हरबंशमोहाल थाना क्षेत्र की है. वह सिविल लाइंस के एक कॉलेज से एलएलबी कर रही है. दरअसल, यह बात यहां से शुरू होती है कि युवती के घर पर गाय बीमार थी, जिसके बाद उसने पशु चिकित्सालय कोपरगंज के वेटनरी डॉक्टर राजेन्द्र बाबू को दिखाया था. डॉक्टर ने गाय के इलाज के लिए अपने असिस्टेंट मो. कैफ को घर पर भेजा था. इस दौरान मो. कैफ ने युवती का मोबाइल नंबर ले लिया और धीरे-धीरे करके बातचीत आगे बढ़ाने लगा. उसने अपनी पहचान और धर्म छिपाकर राजदीप सिंह बनकर नजदीकियां बढ़ाई. इस दौरान उसने युवती को झांसा देकर शारीरिक संबंध भी बनाए.

छात्रा ने कॉलेज जाना कर दिया बंद

जानकारी के मुताबिक छात्रा ने एक महीने से कॉलेज जाना भी बंद कर दिया था. दरअसल, छात्रा द्वारा उससे दूरी बनाए जाने पर आरोपी उसके घर के बाहर नशे की हालत में आकर गाली-गलौच करने लगता था और उसे जान से मार देने की धमकी भी देता था. आरोपी की हरकतों के बाद परिवार के लोगों ने शुक्रवार को कोतवाली थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है. हालांकि, आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और आज उसे कर्ट में पेश किया जाएगा. वहीं, छात्रा का मेडिकल भी कराया जाएगा.