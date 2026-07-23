UP Jija Sali illicit Relation: बहन से मिलने आती थी खूबसूरत, एक रात पत्नी की गैरमौजूदगी में बन गए संबंध; कुछ दिनों बाद हो गया कांड

UP Jija Sali illicit Relation: करीब 2 साल पहले कानपुर देहात में महिला की हत्या के मामले में स्थानीय कोर्ट ने उसके पति और साली को दोषी ठहराया गया है. सुनवाई के दौरान कोर्ट में सबूतों और गवाहों से यह साबित हो गया है कि पत्नी अपने पति और साली (बहन) के अवैध संबंधों का विरोध करती थी. इसके विरोध में साजिश रची गई. इसके बाद मौका पाकर पति ने अपनी साली के साथ मिलकर पत्नी को मौत के घाट उतार दिया. इसके बाद सबूत छिपाने के इरादे से शव नदी में फेंक दिया. मामले में सुनवाई पूरी होने के बाद स्पेशल जज एंटी डकैती कोर्ट ने महिला पति और उसकी साली को दोषी करार दिया है. कोर्ट अब महिला की हत्या मामले में आगामी शुक्रवार (24 जुलाई, 2026) को फैसला सुनाएगा.

पूरा मामला कानपुर देहात के रेउना थाना क्षेत्र के कटरी गांव का है. अप्रैल 2017 में कटरी गांव के रहने वाले शैलेन्द्र उर्फ शैलेश पुत्र कल्लू का विवाह भागलपुर चांदपुर फतेहपुर की रहने वाली राम बाबू की बेटी सुनैना के साथ हुई थी. सुनैना की बहन यानी शैलेंद्र की खूबसूरत साली अक्सर घर बहन की ससुराल आती थी. धीरे-धीरे वह हर सप्ताह आने लगी. सुनैना को शुरुआत में यह सामान्य लगा. एक बार सुनैना किचन से काम खत्म करके अचानक बेडरूम में घुसी तो उसकी बहन मैना देवी (साली) और पति शैलेंद्र आपत्तिजनक स्थिति में मिले. यह देखकर सुनैना गुस्से और शर्म से बाहर आ गई. इसके कुछ देर बाद शैलेंद्र और सुनैना के बीच झगड़ हुआ.

घर की बजाय मिलने लगे बाहर

इस झगड़े के बाद सुनैना का पति और उसकी बहन बाहर मिलने लगे और उनके बीच अवैध संबंध हो गए. इसका विरोध जब सुनैना लगातार करने लगी तो शैलेंद्र ने अपनी ही पत्नी की हत्या का प्लान बना लिया. एक रात शैलेंद्र और मैना ने सुनैना की हत्या कर दी. इसके बाद शव नदी में फेंक दिया. वहीं, पिता रामबाबू ने रेउना थाना में बेटी सुनैना की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई.

फरवरी, 2024 को बरामद हुआ था शव

पुलिस की छानबीन में 4 फरवरी, 2024 को सुनैना का शव यमुना नदी से बरामद करने के बाद शक में शैलेन्द्र व मैना देवी को गिरफ्तार कर उनका चालान किया था. सख्ती से पूछताछ की तो सारा मामला उगल दिया. दोनों ने कबूल किया तो सुनैना उनके अवैध संबंधों को विरोध करती थी जब कि वह दोनों (शैलेंद्र और सुनैना) साथ में रहना चाहते थे. लगातार विरोध के चलते उन्होंने सुनैना की हत्या कर दी और शव नदी में फेंक दिया.

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