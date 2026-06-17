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67 वर्षीय ज्वेलर ने नाबालिग सेल्स गर्ल से किया रेप, आवाज उठाने पर परिवार को मरवाने की देता था धमकी, आरोपी गिरफ्तार

कुछ समय तक तो सबकुछ सही से चल चलता रहा, लेकिन बाद में आरोपी अशोक कुमार उसे गंदे इशारे करके दुकान के अंदर बने कमरे में लेकर गया. पीड़िता द्वारा इसे लेकर आवाज उठाने पर उसे चोरी के आरोप में बदनाम करने की धमकी देने लगा.

By: Kunal Mishra | Published: June 17, 2026 11:30:42 AM IST

67 वर्षीय ज्वेलर ने नाबालिग सेल्स गर्ल से किया रेप, आवाज उठाने पर परिवार को मरवाने की देता था धमकी, आरोपी गिरफ्तार


Kanpur Rape Case: उत्तर प्रदेश के कानपुर से एक ऐसी खबर सामने आई है, जो आपको झकझोर कर रख देगी. आरोप है कि एक ज्वेलरी की दुकान के 67 वर्षय मालिक ने अपनी ही दुकान में काम कर रही 15 साल की सेल्स गर्ल के साथ रेप करने की कोशिश की. फजलगंज थाना क्षेत्र में स्थित अशोका ज्वेलर्स के मालिक अशोक कुमार रस्तोगी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. पीड़िता के मुताबिक आरोपी उसे स्कूटी सिखाने के बहाने बहाने अपने फार्म हाउस पर ले जाता था और वहां गलत काम को अंजाम देता था. वह अशोका ज्वैलर्स की दुकान पर एक मई 2026 से काम कर रही थी.

कुछ समय तक तो सबकुछ सही से चल चलता रहा, लेकिन बाद में आरोपी अशोक कुमार उसे गंदे इशारे करके दुकान के अंदर बने कमरे में लेकर गया. पीड़िता द्वारा इसे लेकर आवाज उठाने पर उसे चोरी के आरोप में बदनाम करने की धमकी देने लगा. 

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फार्म हाउस पर लेजाकर किया गलत काम 

आरोप है कि 67 वर्षीय अशोक कुमार ने पीड़िता को स्कूटी सिखाने के बहाने अपने बिठूर स्थित फार्म हाउस पर ले जाकर वहां उसका रेप किया. साथ ही उसे ब्लैकमेल करके मालिश भी कराता था. पीड़िता द्वारा कुछ भी बोलने या फिर शिकायत करने को लेकर वह उसके परिवार को इलाके के हिस्ट्रीशीटर्स से मरवा देने की धमकी भी देता था. बहुत परेशान होकर पीड़िता द्वारा पुलिस को शिकायत की गई. हालांकि, फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की पूछताछ जारी है. 

पहले भी लग चुके हैं रेप के आरोप 

कानपुर की अशोका ज्वैलरी के मालिक अशोक कुमार रस्तोगी पर पहले भी रेप के आरोप लग चुके हैं. इससे पहले पंजाब के फिरोजपुर की रहने वाली युवती ने भी 2018 में आरोपी के खिलाफ रेप करने का आरोप लगाकर पुलिस को शिकायत दी थी. इसके बाद पीड़िता को पैसों की लालच देकर कर मामले को रफा दफा करने के लिए कहने लगा. हालांकि, पीड़िता की तहरीर पर आरोपी के खिलाफ रेप का मुकदमा दर्ज कर लिया गया था.

Tags: Kanpur Rape Case
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