Home > उत्तर प्रदेश > Kanpur: अवैध रिश्ते पर विरोध पड़ा भारी, पिता ने बड़े बेटे पर लगाए सनसनीखेज आरोप; सुन एसपी भी रह गया दंग

Kanpur: अवैध रिश्ते पर विरोध पड़ा भारी, पिता ने बड़े बेटे पर लगाए सनसनीखेज आरोप; सुन एसपी भी रह गया दंग

Kanpur Illegal Relationship Controversy: कानपुर देहात में एक व्यक्ति ने अपने बड़े बेटे पर अपने छोटे बेटे और भतीजे को एक मनगढ़ंत कानूनी मामले में झूठा फंसाने की साजिश रचने का आरोप लगाया है.

By: Shristi S | Published: June 2, 2026 7:38:45 PM IST

कानपुर में पिता ने अपने बड़े बेटे पर मनगढ़ंत मामलों में फंसाने का लगाया आरोप
कानपुर में पिता ने अपने बड़े बेटे पर मनगढ़ंत मामलों में फंसाने का लगाया आरोप


Kanpur Dehat Family Dispute: यूपी के कानपुर देहात के मंगलपुर पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में आने वाले बिचौली मौज में स्थित किशोरा गांव में एक पारिवारिक विवाद सामने आया है. यहां, एक व्यक्ति ने अपने बड़े बेटे पर अपने छोटे बेटे और भतीजे को एक मनगढ़ंत कानूनी मामले में झूठा फंसाने की साजिश रचने का आरोप लगाया है.

पीड़ित व्यक्ति ने पुलिस अधीक्षक को एक लिखित शिकायत सौंपी है, जिसमें मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की गई है. ऐसे में चलिए विस्तार से जानें कि आखिर यह पूरा माजरा क्या है.

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याचिका में पिता ने क्या बताया?

पुलिस अधीक्षक को संबोधित अपनी याचिका में, पिता शिव सिंह ने कहा कि उनके दो बेटे हैं योगेंद्र और नीरज. आरोप है कि बड़ा बेटा, योगेंद्र, उसी गांव की एक विवाहित महिला के साथ प्रेम संबंध में लिप्त है. परिवार ने लगातार इस रिश्ते का विरोध किया है, जिस कारण अक्सर घर में झगड़े होते रहे हैं.

शिकायतकर्ता के अनुसार, अपने रिश्ते के विरोध से नाराज होकर, योगेंद्र ने कथित तौर पर संबंधित महिला को उकसाया कि वह पिता और छोटे भाई, दोनों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराए. इससे पहले, शारीरिक हमले का आरोप लगाते हुए एक लिखित शिकायत दर्ज की गई थी एक ऐसा मामला जिसकी पुलिस ने बाद में जांच की थी. हालांकि, जांच के दौरान आरोप साबित नहीं हो सके, जिसके परिणामस्वरूप वह शिकायत खारिज कर दी गई.

अदालत के आदेश पर मामला दर्ज

शिव सिंह का आरोप है कि वही महिला अब अदालतों के माध्यम से, उनके छोटे बेटे नीरज और भतीजे ब्रजेंद्र के खिलाफ छेड़छाड़ का मामला दर्ज कराने की कोशिश कर रही है. इस मामले की जांच वर्तमान में पुलिस स्तर पर चल रही है. उन्होंने आगे आरोप लगाया कि महिला ने उनके घर के ठीक सामने खड़े एक बांस के खंभे पर जूते लटकाकर उनके परिवार को सार्वजनिक रूप से अपमानित करने का प्रयास किया.

पीड़ित व्यक्ति, शिव सिंह ने पुलिस अधीक्षक से अपील की है कि वे इस मामले की गहन और निष्पक्ष जांच करें और निर्दोष पक्षों को किसी भी संभावित कानूनी कार्रवाई से सुरक्षा प्रदान करें. शिकायत मिलने पर, पुलिस प्रशासन ने कहा कि मामले की जांच शुरू की जा रही है. मंगलपुर पुलिस स्टेशन के स्टेशन हाउस ऑफिसर (SHO), महेश दुबे ने पुष्टि की कि अदालत के आदेशों का पालन करते हुए, एक प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) दर्ज कर ली गई है, और मामले के हर पहलू की जाँच की जा रही है. आगे की कार्रवाई पूरी तरह से जुटाए गए सबूतों के आधार पर की जाएगी.

Tags: kanpuruttar pradesh
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