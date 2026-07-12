एक कमरा, दो मौतें और कई सवाल…कानपुर के होटल में मृत मिले युवक-युवती, हर पहलू जांच के घेरे में

Kanpur hotel death case: उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक होटल के कमरे से युवक और युवती के शव मिलने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई. घटना कलेक्टरगंज थाना क्षेत्र स्थित एक होटल की है, जहां दोनों शनिवार को कमरा लेकर रुके थे. शाम के समय जब होटल कर्मचारियों ने कई बार दरवाजा खटखटाया और अंदर से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली, तब पुलिस को सूचना दी गई. सूचना मिलते ही कलेक्टरगंज थाना प्रभारी संजय पांडेय के नेतृत्व में पुलिस टीम मौके पर पहुंची और कमरे का दरवाजा खुलवाया गया. कमरे के अंदर का दृश्य देखकर सभी हैरान रह गए.

फर्श पर पड़े मिले दोनों

पुलिस के अनुसार, कमरे के अंदर युवक और युवती फर्श पर बेहोश हालत में पड़े थे. दोनों को तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया. इस घटना के बाद पुलिस ने मौके का निरीक्षण किया और कमरे से जुड़े सभी पहलुओं की जांच शुरू कर दी. घटनास्थल से मिले साक्ष्यों को भी सुरक्षित किया गया है ताकि मौत की वजह का पता लगाया जा सके.

फतेहपुर और उन्नाव के रहने वाले थे दोनों

पुलिस की पहचान प्रक्रिया में सामने आया कि मृतक 33 वर्षीय दिग्विजय सिंह फतेहपुर जिले का निवासी था, जबकि मृतका 33 वर्षीय शिवांगी तिवारी उन्नाव के मगरवारा क्षेत्र की रहने वाली थी. जांच में यह भी पता चला है कि दोनों शनिवार दोपहर होटल पहुंचे थे और उन्होंने एक कमरा लिया था. होटल में प्रवेश करते समय दोनों की गतिविधियां सीसीटीवी कैमरों में रिकॉर्ड हुई हैं. पुलिस द्वारा खंगाले जा रहे सीसीटीवी फुटेज में दोनों को होटल में प्रवेश करते हुए देखा गया है. हालांकि फुटेज में इसके बाद दोनों कमरे से बाहर निकलते दिखाई नहीं दिए.यही वजह है कि पुलिस अब होटल के भीतर उनकी गतिविधियों और कमरे में बिताए गए समय की विस्तृत पड़ताल कर रही है. अधिकारियों का मानना है कि सीसीटीवी फुटेज जांच में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं.

जहरीला पदार्थ खाने की आशंका

एसीपी आनंद कुमार ओझा ने बताया कि शुरुआती जांच में ऐसा प्रतीत होता है कि दोनों ने किसी जहरीले पदार्थ का सेवन किया हो सकता है. हालांकि फिलहाल यह केवल आशंका है और इसकी पुष्टि अभी नहीं हुई है.पुलिस का कहना है कि मौत के सही कारणों का खुलासा पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट और फॉरेंसिक जांच के बाद ही हो सकेगा. इसलिए किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचना अभी जल्दबाजी होगी.

रिश्ते और होटल आने की वजह की भी जांच

जांच एजेंसियां अब यह पता लगाने में जुटी हैं कि दोनों के बीच क्या संबंध था और वे होटल क्यों पहुंचे थे. इसके अलावा कमरे के अंदर ऐसी कौन सी परिस्थितियां बनीं, जिनके चलते दोनों की मौत हो गई, इस पहलू की भी गंभीरता से जांच की जा रही है.पुलिस होटल रजिस्टर की एंट्री, कर्मचारियों के बयान और अन्य तकनीकी साक्ष्यों को खंगाल रही है. मामले को हर एंगल से जांचा जा रहा है ताकि मौत की गुत्थी सुलझाई जा सके. घटना की जानकारी दोनों मृतकों के परिजनों को दे दी गई है. पुलिस का कहना है कि पोस्टमॉर्टम और फॉरेंसिक रिपोर्ट मिलने के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल कानपुर के इस होटल में हुई दोहरी मौत का मामला कई सवाल छोड़ गया है, जिनके जवाब जांच रिपोर्ट आने के बाद ही सामने आ पाएंगे.